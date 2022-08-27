Нефтехимики рассказали юным футболистам о пользе раздельного сбора мусора и его дальнейшей переработке

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Миссия выполнима



Экологи «Нижнекамскнефтехима» совместно с воспитанниками ДЮСШ ФК «Нефтехимик» спасали человечество от грядущей экологической катастрофы. Для этого юным футболистам необходимо было пройти секретную миссию — ответить на ряд вопросов по экологии. Задания были представлены в игровой форме на экоуроке, организатором которого выступил «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР).



— Во время урока мы расскажем о проблеме обращения с мусором на протяжении истории человечества. О том, как в настоящее время можно переработать отходы. В игровой форме покажем, как нужно сортировать мусор, предложим логические задания, — сказала Юлия Мухаметшина, ведущий инженер-руководитель группы управления экологической безопасности «Нижнекамскнефтехима».

В экоуроке приняла участие команда «Нефтехимик-2010». По словам тренера Андрея Калмыкова, ребята не только хорошо играют в футбол, но и стараются без троек учиться в школе.



— Когда поступило приглашение поучаствовать в экоуроке, мы с большим удовольствием его приняли. Очень рады, что у детей есть возможность обновить знания к 1 сентября, узнать много новой, полезной информации о сортировке и переработке мусора. От экологии зависит качество нашей жизни, такие уроки очень полезны не только для детей, но и взрослых, — уверен он.



Все о пластике и его переработке



С первых же минут ребята с интересом подключились к миссии по спасению человечества от экологической катастрофы. Для активизации программы им необходимо было отгадать кодовое слово.



— В «Нижнекамскнефтехим» пришла необычная посылка, — начала экоурок Юлия Мухаметшина. — В ней была флешка и записка с текстом: «Запустить флешкарту вы не сможете без детей». Поэтому мы сегодня пришли к вам.



Нефтехимики в простой форме рассказали юным футболистам о важности рационального потребления, сортировки отходов и о том, что пластик — это не мусор, а ценное вторичное сырье для производства новых полезных вещей. Кроме этого, ребята узнали, почему своим появлением пластмасса обязана бильярдным шарам.



— Два американских промышленника, занятых производством бильярдных шаров, стали испытывать недостаток в сырье для них. А сырьем раньше служила слоновая кость. В 1863 году промышленники дали объявление, в котором обещали 10 тысяч долларов тому, кто найдет вещество, способное заменить слоновую кость. Так и появился пластик, — рассказали экологи.



Во время урока ребята смогли разобраться в своих привычках и поняли, что нужно сделать, чтобы начать грамотно обращаться с отходами. Еще одно задание было посвящено теме «Вторая жизнь пластика». Дети называли примеры повседневных вещей из переработанных материалов.



На вопросы юные футболисты отвечали обдуманно и зачастую правильно. Под занавес мероприятия ребята получили не только новые знания, но и подарки. Мероприятие завершилось громкими аплодисментами.



— Мне очень понравился урок. Мы узнали, как правильно перерабатывать мусор, который выкидывает население Нижнекамска. Я понял, что мусор нужно сортировать, тогда его будет легче переработать, — поделился впечатлением Самир Забиров.



— Было познавательно. Теперь я буду просить родителей, чтобы они меньше покупали в магазине ненужных вещей, буду поддерживать экологию в нашей стране. Надеюсь, что все будут соблюдать элементарные правила по сбору мусора, тогда наш мир станет чище, — сказал Ислам Гатин.

Под впечатлением от экоурока остались и сотрудники «Нижнекамскнефтехима».



— Очень приятно было слышать от детей правильные ответы. Ребята понимают и осознают важность сбора отходов. Мало того, они дома собирают батарейки, макулатуру, пластик. Очень здорово, — сказала инженер группы по охране окружающей среды управления экологической безопасности «Нижнекамскнефтехима» Лилия Ступкина.



Экологическое просвещение начинается в школе



Стоит отметить, что это не единственная экологическая акция, проведенная «Нижнекамскнефтехимом» совместно с футбольным клубом. В июле впервые на стадионе «Нефтехимик» был организован раздельный сбор отходов.



— Этот футбольный сезон в «Нефтехимике» проходит под эгидой экологичности. В дни матча вместе с компанией СИБУР мы проводим акции по раздельному сбору мусора. Для этого на стадионе устанавливаем специальные контейнеры. Каждый болельщик может сдать на переработку пластиковую бутылку, упаковку или алюминиевую банку. Кроме этого, мы отправляем на вторичную переработку наши рекламные баннеры. Их также перерабатывают и используют для изготовления атрибутики клуба, — отмечает Вера Вирц, руководитель пресс-службы ФК «Нефтехимик».

Раздельный сбор отходов на домашней арене «Нефтехимика» — продолжение экологических инициатив, реализуемых при поддержке «Нижнекамскнефтехима». В мае подобная акция проходила на республиканском Дне химика. Не стал исключением и национальный праздник Сабантуй, прошедший на площадке КРК «Ильинка». Около тематической площадки градообразующего предприятия были установлены два специальных контейнера для сбора пластиковой тары, отправляемой на вторичную переработку.



Все собранные бутылки получат вторую жизнь на предприятии СИБУРа в Башкирии, где они станут частью новых ПЭТ-гранул, из которых вновь можно сделать экологичную упаковку для потребительских товаров. Вовлечение вторичного пластика в производство является приоритетным направлением в области устойчивого развития и экономики замкнутого цикла компании СИБУР.



Заботиться о природе нефтехимики призывают и школьников. Для этого в учебных заведениях города установлены семь фандоматов. Для учащихся также организуют обзорные экскурсии на предприятие. Ребятам рассказывают о нефтехимическом производстве, видах выпускаемой продукции и о том, какие в конечном итоге из нее можно получить изделия.



Лилия Егорова, фото «Нижнекамскнефтехим»