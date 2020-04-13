Нефтехимики раздают продуктовые наборы ветеранам производства

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Волонтеры от подразделений и профсоюзного комитета «Нижнекамскнефтехима» продолжают помогать одиноким пожилым людям с ограниченными возможностями здоровья, состоящим на учете в Совете ветеранов предприятия.



Во время очередного рейда нефтехимики навестили инвалидов первой и второй групп в селе Большое Афанасово, деревнях Красная Кадка и Дмитриевка, а также в поселке Камские Поляны. Пожилым людям вручили продуктовые наборы и защитные маски. Всего для этой категории граждан сформировано 750 пакетов.



Ранее нефтехимики побывали у ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, когда-то работавших на предприятии. Помощь получили 120 человек.

Ранее «Реальное время» сообщало, что нефтехимики передали ЦРНМБ около 6 тысяч медицинских масок.