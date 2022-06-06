В Нижнекамске состоялся экозаезд СИБУРа

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

СИБУР объявил глобальную велосипедизацию. В первый выходной день после Всемирного дня велосипеда работники предприятий СИБУРа пересели на двухколесных коней и устроили локальные экозаезды. Цель велосипедизации — улучшать свое здоровье и экологическую обстановку в течение всего летнего сезона.

В Нижнекамске из-за дождливой погоды, которая выдалась 4 июня, экозаезд «Сжигаем калории, снижаем углеродный след!» перенесли на 5 июня, и он символично прошел во Всемирный день охраны окружающей среды. В эпоху высоких технологий и технологического прогресса следует помнить, что экологический след человечества — это то, что оно подарит следующему поколению вкупе с технологиями и научными достижениями.

Несмотря на очевидную простоту своего устройства, велосипед вот уже более 130 лет является одним из самых экологичных и полезных для здоровья видов транспорта.

Более 200 работников «Нижнекамскнефтехима» приняли участие в экозаезде. Осознанное отношение к своему углеродному следу и участие в экозаезде — это личный вклад в снижение воздействия на окружающую среду, экологическую обстановку и собственное здоровье.

Участники начали подавать заявки еще за неделю до старта.



— Подобные акции проходят во всех городах, где есть предприятия СИБУРа. Наше предприятие также активно подключилось к этому мероприятию, сегодня наши работники со своими детьми проехали экомаршрут на велосипедах, — рассказал начальник отдела по работе с молодыми специалистами «Нижнекамскнефтехима» Евгений Рябов.



— Сегодня мы с сыном решили посетить данное мероприятие, потому что мы за здоровый образ жизни, стараемся во всех спортивных акциях участвовать, — рассказала инженер-конструктор Боярова Александра.

Маршрут велопробега начинался от Дома народного творчества и был проложен вплоть до лагеря «Алмаш», его протяженность составила более пяти километров.

Перед началом пробега всем участникам вручили брендированные банданы и флаги, после чего была проведена «Минутка здоровья». А вот в конце пути всех ждал здоровый перекус.



— Хочу сказать, что любое спортивное мероприятие проходит с хорошим настроением. Здоровый образ жизни — это не просто факт, это состояние души. Сегодня экозаезд посвящен первым дням лета, экологии, когда всех объединяет хорошее настроение, желание и успех, — подчеркнул председатель профкома завода олигомеров и гликолей «Нижнекамскнефтехима» Михаил Мешалкин.

Стоит отметить, что «Нижнекамскнефтехим» ежегодно проводит более 60 спортивных мероприятий с охватом более 6 тысяч работников.



— Наше предприятие уделяет огромное внимание здоровому образу жизни работников и охране окружающей среды. Мы приверженцы спорта, поэтому мы постоянно проводим мероприятия как для укрепления здоровья, так и для защиты экологии. Если человек укрепляет свое здоровье, это позитивно сказывается и на работе, на производстве, — отметила начальник организационно-массового отдела СК «Нефтехимик» Алена Зиганшина.

