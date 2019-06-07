Кристан Брух: «Проект этиленового комплекса на НКНХ подходит к стадии строительства»

Фото: Роман Хасаев

Проект по строительству этиленового комплекса «Нижнекамскнефтехима» подходит к стадии строительства. Об этом сегодня «Реальному времени» рассказал генеральный директор Linde Engineering Кристиан Брух на площадке ПМЭФ.

— Глава ТАИФ Альберт Шигабутдинов и я обсудили перспективы, где возможно улучшить проект. Он сейчас подходит к стадии строительства, важно, чтобы все было готово заблаговременно. На следующие 3—4 недели мы определили ряд мер, чтобы убедиться, что укладываемся в график, — рассказал Брух.

Брух также отметил, что Германия рассматривает возможности сотрудничества с Россией в новой сфере и по новым проектам, в том числе в области нефтехимии.

— Такие проекты, как у компании «Нижнекамскнефтехим», очень заметны и пользуются вниманием, — заверил Кристиан Брух.

Кроме того, глава Linde Engineering рассказал журналистам и о структурных изменениях, которые недавно произошли в компании. Речь о слиянии Linde AG и Praxair Inc в компанию Linde plc.

— Сделка завершена, компания зарегистрирована в Дублине. Я остаюсь ответственным за все проектное подразделение, остаюсь в Германии, возглавляю немецкую компанию, — сообщил Брух.

Он также подчеркнул, что рыночная стоимость Linde после сделки удвоилась.

— Мы значительно нарастили наши эксплуатационные возможности, опыт, конкурентоспособность. Таким образом, мы можем предложить нашим клиентам более полноценные решения, значительно увеличились наши инвестиционные возможности. Будучи компанией Linde, в дальнейшем будем рассматривать возможности в сфере газовых установок, в том числе и в России, — раскрыл планы Кристиан Брух.