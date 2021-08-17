На ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» завершился монтаж компрессоров

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Завершился очередной, но не менее важный этап в строительстве нового олефинового комплекса ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим» — произведен монтаж сразу нескольких компрессоров. Данное оборудование весом более 50 тонн предназначено для поставки в цеха завода технического воздуха и воздуха КИПиА, которые необходимы для работы всей запорной и регулирующей арматуры, а также приборов будущего производства.

Установке компрессоров предшествовала большая работа по подготовке фундамента и монтажу вспомогательных устройств. Всего в этом процессе занято 120 человек. Планируется, что все необходимые работы по установке компрессоров будут завершены до наступления холодной погоды, в том числе и строительство здания компрессорной.

Тем временем строительство ЭП-600 в разгаре — ведутся работы по всем направлениям, в них задействованы 3 716 специалистов. В настоящее время строительно-монтажные работы реализованы на 30% — ведется обустройство подземных сетей и фундаментов, монтаж металлоконструкций эстакад и этажерок, монтаж технологического оборудования трубопроводов, а также кабельных лотков.