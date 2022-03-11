В Нижнекамске реализован новый проект программы «Формула хороших дел» СИБУРа

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»



Компания СИБУР и общественная организация «Женщины Нижнекамска» устроили праздник весны и преображений. В поддержку мам особенных детей был организован завтрак и фотосессия.

— В рамках программы «Формула хороших дел» мы устроили день красоты для мам, которые имеют особых детей с ограниченными возможностями здоровья. Я думаю, что этот день оставит неизгладимое впечатление у каждой участницы, — отметила помощник генерального директора по работе с муниципальными органами ПАО «Нижнекамскнефтехима» Эльвира Долотказина.

Побывать в салоне красоты и уделить себе максимум времени — такие приятные хлопоты ожидали всех приглашенных мам 6 марта. Профессиональные мастера-визажисты сделали женщинам прически и макияж. Готовый образ дополнили вечерними нарядами.

— Для любой женщины, девочки, девушки истинное наслаждение, когда занимаются твоим образом, делают макияж, прическу. Это правда приносит большое удовольствие и подлинную радость, и такой детский восторг. Поэтому мы в восхищении сегодня! — поделилась впечатлениями одна из мам, Олеся Атаманова.

Преображение внешнее дополнили трансформацией внутренней с помощью лекции психолога.

— Моя роль как психолога рассказать, откуда и как женщинам получать ресурс. Потому что сил на особенных детей требуется гораздо больше — рассказала психолог Елена Хамидуллина.

Параллельно с лекцией в специальной зоне проходила фотосессия, на которой каждая из присутствующих мам могла покрасоваться в своем новом образе, почувствовать себя настоящей звездой и получить фотографии на память. В весенний праздник 20 прекрасных женщин стали многократно счастливее, наслаждаясь предоставленной возможностью — посвятить день заботе о себе.

— Хочется поблагодарить компанию СИБУР и общественную организацию «Женщины Нижнекамска», которые устроили нам такой праздник. Всем огромное, большое спасибо! — поделилась эмоциями Гузель Минибаева.

Ранее сообщалось, в Нижнекамске стартовали первые проекты программы «Формула хороших дел» СИБУРа.

