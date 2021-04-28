Мегапроект «Нижнекамскнефтехима» столкнулся с замечаниями Ростехнадзора

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Этиленовый комплекс ЭП-600, масштабный проект ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящего в Группу компаний ТАИФ, стал предметом пристального внимания Ростехнадзора. Настолько пристального, что Приволжское управление этой федеральной службы приостановило ведение строительных работ на двух технологических секциях из 22 возводимых на этиленовом комплексе. Обо всем подробнее — в материале.

ЭП-600 языком цифр

Практическая реализация проекта, важность и необходимость которого отмечали руководство республики и топ-менеджеры ТАИФа, началась в июне 2017 года. Тогда на Петербургском международном экономическом форуме между немецкой транснациональной химической компанией Linde AG и Группой компаний ТАИФ был подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве на период до 2025 года и с общей суммой инвестиций до 12 млрд евро.

В том же году ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Linde AG подписали контракты на реализацию первого этапа будущего этиленового комплекса мощностью в 600 тыс. тонн в год. Для реализации проекта были привлечены иностранные инвестиции в размере 807 млн евро, в том числе средства консорциума из пяти немецких банков — Deutsche Bank AG, UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg и DZ BANK AG.



Для осуществления строительно-монтажных работ ОАО «ВНИПИнефть» была разработана проектная документация, которая получила положительное заключение государственной экспертизы. Строительные работы на площадке стартовали в марте 2020 года. После сдачи в эксплуатацию комплекс должен перерабатывать около 1,8 млн тонн нафты в год с получением 600 тыс. тонн этилена, 273 тыс. тонн пропилена, 88 тыс. тонн бутадиена, 245 тыс. тонн бензола.

На начало апреля 2021 года на площадке забито около 27 тысяч свай, принято и залито 62 тысячи кубометров бетона, поставлено 18,5 тысячи тонн металлоконструкций, установлено на фундаменты 183 единицы оборудования. Металлоконструкции поставляют 26 заводов-изготовителей, из которых 18 предприятия Республики Татарстан.



На строительно-монтажных работах на площадке задействовано 2,5 тысячи человек. Это работники генерального подрядчика — турецкой компании «Гемонт» и сотрудники 18 строительных татарстанских компаний.

Для реализации проекта были привлечены иностранные инвестиции в размере 807 млн евро, с привлечением средств консорциума из пяти немецких банков

На новом этиленовом комплексе будет создано 630 постоянных рабочих мест. Его запуск позволит снизить экспорт нефтегазохимического сырья и увеличит выработку целевых продуктов — в первую очередь пластиков и каучуков — с высокой добавленной стоимостью, а также положительно отразится на импортозамещении. Запуск комплекса запланирован на июнь 2023 года.

К значимости этих цифр и фактов для экономики Нижнекамска и Татарстана мы еще вернемся, а теперь более пристальный взгляд обратим на канву событий, связанных с действиями Ростехнадзора и аргументацией сторон.

Формальные замечания

С точки зрения специалистов Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, причиной приостановления работ на двух технологических секциях явилось отступление от проектной документации. Оно интерпретировано ими как то, что может, как сказано в соответствующей статье КоАП РФ, «создать угрозу причинения вреда здоровью граждан, животных и растений».

В разъяснениях Департамента по строительству ПАО «Нижнекамскнефтехим» признается важность и необходимость проведения государственной экспертизы измененных разделов проектной документации.

Она будет проведена в самое ближайшее время. Но вместе с тем специалистов, имеющих непосредственное отношение к строительно-монтажным работам, подобный «казуистический» подход удивляет и озадачивает. Дело в том, что строительный проект — это вовсе не застывшая глыба, которая не подлежит никакой корректировке.

Стандартная мировая практика при строительстве крупных производственных объектов свидетельствует о том, что изначально в качестве исходных данных принимаются массогабаритные параметры объектов-аналогов. В дальнейшем же не исключены замены отдельных элементов на аналогичные или иные улучшающие показатели.



Нет ничего удивительного в том, что в каких-то параметрах фактическое оборудование будет отличаться от заложенного первоначально в проект аналога — в подобных случаях выполняется оперативная корректировка проектных значений. Это обычная, самая что ни на есть дежурная ситуация. Причем это позволяет нам сделать такой основной законодательный документ, как Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Ситуация с остановкой, пусть и частичной, столь крупного строительства для республики беспрецедентна. Такого никто вспомнить не может. Как выясняется, не только в Татарстане

Да и о какой, собственно, «угрозе причинения вреда» идет речь? Все проектные решения, использованные в рабочей документации и получившие свое отражение на строительной площадке, заверяют в Департаменте по строительству ПАО «Нижнекамскнефтехим», полностью соответствуют всем строительным нормам и правилам Российской Федерации. В них соблюдены все требования по надежности и безопасности, угроза жизни и здоровью полностью отсутствует. Да и замечания Ростехнадзора, выданные после проверки строящегося этиленового комплекса, носят по своей сути формальный характер.

Если бы история с замечаниями Ростехнадзора носила сугубо технический характер, то, пожалуй, она не стоила бы внимания. Надзорный орган внес замечания — строители их исправили: выполнили установленные требования и продолжили работу. Приостановка строительства может негативно отразиться на репутации НКНХ и привести к крайне негативным последствиям, связанным со сдвигом работ по контрактам. А это означает только одно — дополнительные и немалые финансовые затраты со стороны «Нижнекамскнефтехима».

Ситуация с остановкой, пусть и частичной, столь крупного строительства для республики беспрецедентна. Такого никто вспомнить не может. Как выясняется, не только в Татарстане.

— Ни я лично, ни мои коллеги никогда ни с чем подобным не сталкивались, — поделился с нами своими соображениями руководитель проекта ОАО «ВНИПИнефть» Федор Золовкин. — Не знаю, с чем может быть связана такая строгость Ростехнадзора, но обычно надзорные органы, прежде чем принимать решения, пытаются решить проблему мирно. Зачем стрелять по воробьям из пушки, если есть рогатка? Не баня же строится!

Удивительное дело: при вынесении решения об остановке строительства Ростехнадзор даже не предоставил «Нижнекамскнефтехиму» шанса на исправление, который по всем писанным и неписанным правилам застройщикам, тем более таких крупных проектов, как бы положен. Ни устных, ни письменных предупреждений выдано не было. Почему-то не обратили внимания сотрудники Ростехнадзора ни на экономические, ни на социальные аспекты возводимого комплекса, которые более чем весомы. Сразу запрет — и баста!

В настоящее время совместно с ОАО «ВНИПИнефть» ведется ускоренная работа по подготовке материалов для проведения экспертизы скорректированной проектной документации

— Габаритная масса оборудования, по сравнению с упомянутыми в проектной документации аналогами, была изменена в связи с тем, что уменьшена масса оборудования, которое будет смонтировано, — более детально пояснил технические аспекты спора руководитель проекта ОАО «ВНИПИнефть» Федор Золовкин. — Условно говоря, если оборудование весило по проекту 8 тонн, то стало 5. Поэтому нет никакой необходимости забивать под него 60 свай, когда достаточно и 50. Говорить о том, что конструкции стали менее прочными, не приходится.

Иск Ростехнадзора к «Нижнекамскнефтехиму» рассматривался арбитражным судом 26 апреля. Объем приостановленных работ в прогнозе месячного выполнения составляет ориентировочно 50 млн рублей. При этом, предупреждая возможное беспокойство деловых партнеров, в «Нижнекамскнефтехиме» подчеркивают, что текущая стадия строительства и имеющийся фронт работы позволили перераспределить персонал и строительную технику генерального подрядчика на другие строительные зоны и тем самым избежать снижения темпов работ.

В настоящее время совместно с ОАО «ВНИПИнефть» ведется ускоренная работа по подготовке материалов для проведения экспертизы скорректированной проектной документации. В компании уверены в своей правоте.

Приоритетный инвестиционный проект ПФО

На первый взгляд, сейчас не самое лучшее время для реализации масштабных промышленных проектов. Пандемия коронавируса выбила из колеи не только жизнедеятельность отдельных компаний, но и целых отраслей экономики.



Вроде бы логичнее приостановить обороты, затаиться до лучших времен, осмотреться и отдышаться. Собственно говоря, многие компании именно так и поступили. Но «Нижнекамскнефтехим», будучи предприятием непрерывного цикла, которое обеспечивает экономическую стабильность не только Нижнекамска и Татарстана, но и в целом Российской Федерации, продолжает работать и ни на один день не приостановил реализацию своей инвестиционной программы, включающей в себя несколько крупных и по-настоящему амбициозных проектов.

Этилен-600 — не единственный в их списке. Кроме этиленового комплекса, компания успешно осуществляет строительство собственной энергостанции ПГУ-ТЭС: буквально в ближайшие дни здесь состоится розжиг первой газотурбинной установки. Ну а реализация еще одного значимого проекта — по строительству производства дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК) — уже вышла на финишную прямую. В январе этого года на новом производстве в тестовом режиме был получен первый брикет ДССК. С этого момента «Нижнекамскнефтехим» стал производителем всей линейки каучуков, задействованных в мировой шинной промышленности.

Локдауны, закрытые границы, неимоверные сложности при передвижении по миру грузов и специалистов — в такой атмосфере прошел 2020 год. Объективные сложности сохраняются и поныне, однако возведение олефинового комплекса осуществляется строго по графику. О значимости этого проекта говорит тот факт, что он включен в Долгосрочную стратегию развития химического и нефтехимического комплекса Российской Федерации до 2030 года и в перечень приоритетных инвестиционных проектов Приволжского федерального округа. Его реализация приведет к созданию новой добавленной стоимости, повысит экономическую стабильность предприятия, а вместе с этим — рост отчислений в бюджеты всех уровней.

Несколько слов об экономическом эффекте, который окажет возведение новых производств «Нижнекамскнефтехима», в том числе Этилена-600, на Нижнекамский муниципальный район и Республику Татарстан. Без преувеличения можно сказать, что эти проекты станут настоящим катализатором развития региона и его социальной инфраструктуры, что отразится на личном благосостоянии очень многих нижнекамских семей.



Новые производства «Нижнекамскнефтехима» создадут в общей сложности более 2 тысячи рабочих мест с достойным уровнем заработной платы, а поступления НДФЛ в городской и республиканский бюджеты возрастут на 15 процентов.

Реализация проекта приведет к созданию новой добавленной стоимости, повысит экономическую стабильность предприятия, а вместе с этим — рост отчислений в бюджеты всех уровней

Всего же на действующих и строящихся площадках «Нижнекамскнефтехима» выполнением строительных и ремонтных работ заняты более 150 организаций Республики Татарстан. А это означает, что компания создает благополучие не только для своих работников, но и для огромного количества жителей республики. Благодаря «Нижнекамскнефтехиму» эти организации создают базу для налоговых платежей в бюджет Татарстана. «Нефтехимия — точка роста нашей республики!» — эта фраза неоднократно повторялась президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«В сердце города» — гласит слоган «Нижнекамскнефтехима». И это ни в малейшей степени не преувеличение. Достаточно сказать, что по итогам 2020 года отчисления компании и подрядных организаций, работающих на ее объектах, в местный бюджет были свыше 1,3 млрд рублей, что составляет ни много ни мало 70 процентов от его величины! Риторический вопрос: есть ли еще в России подобный город, бюджет которого на две трети формируется от поступлений одного градообразующего предприятия?

Открытую политику реализует «Нижнекамскнефтехим» в сфере экологической и промышленной безопасности. В 2020 году завершена реализация четвертой по счету экологической программы предприятия. В ее рамках достигнут целый ряд серьезных и значимых показателей: потребление речной воды для производственных нужд сократилось на 13 млн кубометров (18,6% от предыдущих значений), выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снижены на 6 тысяч тонн (26%).



Только за 2020 год реализовано более 60 экологических мероприятий на сумму свыше 828 млн рублей. В их числе — ввод в эксплуатацию нового 15-километрового коллектора промливневых стоков, реконструкция градирен, замена насосного и технологического оборудования на герметичное, замена более 12 тысяч метров трубопроводов воды и канализационных сетей, развитие системы учета водопотребления.

Большое внимание уделяется экологическим аспектам и при реализации проекта Этилен-600. Технологические разработки, реализуемые здесь, позволяют говорить о нем как о проекте высокой экологической направленности.

— У ЭП-600 выбросы меньше, чем на аналогичных производствах. Здесь будут применяться горелки с прогрессивным горением, где меньше выбросы углекислых газов. Это применение современной факельной системы с подавлением дымного горения. Также меньше газов сдувки идет в факельную систему за счет объединения современных систем управления технологическим процессом. Здесь применена закрытая система водооборота, то есть в составе ЭП-600 имеются локальные очистные сооружения, в которые стекаются все промышленные воды, очищаются и обратно возвращаются в водооборотную систему. Это самые высокие технологии, — подчеркнул генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

— После реализации проекта «Нижнекамскнефтехим» станет одной из немногих компаний, где будет производиться товарной продукции порядка 3,5 млн тонн в год. Это, наверно, один из крупнейших в Европе нефтехимических комплексов, который будет работать на высококачественном сырье, получаемом из переработанной нефти, — отметил председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов. — Хочется строить быстрее, вводить объекты, чтобы все заработало. Чтобы намного лучше жили жители Нижнекамска, Татарстана и России. Это огромное количество рабочих мест, это дополнительные доходы как для государства, так и для работников. Это хорошие зарплаты. Будет процветать Нижнекамск, Казань, от этого и Российская Федерация только станет лучше. А по всей России будет перерабатываться продукция «Нижнекамскнефтехима». Очень хочется, чтобы это все быстрее было.

— Любая стройка чем быстрее завершается, тем она экономичнее. Работа ведется, количество техники прибывает, а это еще не пик по людям и технике, но основные тяжелые конструкции уже установлены, крупногабаритные грузы прошли навигацию. Идет плановая стабильная работа, есть большое желание ее усилить и ускорить, — прокомментировал ход стройки генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов.

Нет никаких сомнений в том, что проект по возведению ЭП-600 завершится успешно, какие бы объективные и субъективные, локальные и глобальные трудности ни возникали в процессе его реализации. Поскольку прогресс — не остановить.

