Рамиль Муллин: «У нас 120 тысяч машин на 250 тысяч жителей — это очень много»

Глава Нижнекамска — об итогах года и нерешенных проблемах нефтехимической столицы Татарстана

Почему власти Нижнекамского района решили уйти от строительства многополосных магистралей, с какими финансовыми результатами третий по величине район Татарстана завершает непростой 2022 год, в чем основные проблемы Нижнекамска, а также о том, какие из них удалось решить, а какие городские проблемы перетекут в следующий период, с журналистами города и республики поделился глава НМР Рамиль Муллин. На итоговой пресс-конференции побывала и корреспондент «Реального времени».

«Заход СИБУРа — это благо для города»

Этот год для Нижнекамска был интересным и достаточно продуктивным — такую оценку на встрече с журналистами дал глава НМР Рамиль Муллин, для которого 2022-й также стал проверкой на прочность — к руководству столицей нефтехимиков и районом он приступил в октябре 2021-го. По словам градоначальника, экономика города и района от введения западных санкций не пострадала:

— Несмотря на сложности в экономике, давление санкций, которые на себе ощутила нижнекамская промышленность (мы одна из тех площадок, что имеет серьезную зависимость от экспорта, порядка 30% экспорта всей республики производится в Нижнекамске), но благодаря профессиональной работе менеджмента СИБУРа, ТАИФа и «Татнефти», а также ее шинного комплекса эти компании смогли перестроить свою работу, поменять логистику, и в итоге к концу года наша экономика идет с плюсом. Объем валового территориального продукта достиг роста в 160%. Если в прошлом году мы хвалились тем, что за 700 млрд рублей отгрузили товарной продукции, то в этом году этот показатель прогнозируется уже на уровне 835 млрд рублей.

Ни одно из предприятий промышленного узла не свернуло свои инвестиционные проекты, подчеркнул Муллин. Объем вложенных в развитие компаний средств составляет почти 145 млрд рублей против прошлогоднего показателя в 130 млрд. Мэр отдельно отметил каждый из проектов, которые сегодня реализуют промышленные гиганты республики и города на своих площадках:

«Нижнекамскнефтехим» серьезные площади освобождает от старых производств, чтобы на их месте появились новые, современные технологии — а это максимальное использование всех сырьевых возможностей и минимизация воздействия на окружающую среду. Еще один масштабный проект — завод «Этилен-600» продолжают строить. Также Муллин уточнил, что возводить масштабное производство будет не один подрядчик, а сразу несколько специализированных компаний. В планах компании запустить этиленовый комплекс к 2024 году, и поэтому в пиковые этапы его строительства на площадке будут находиться до 7 тысяч строителей.

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Вообще, заход СИБУРа — это благо для города. Это совсем другой менеджмент, это компания мирового уровня, имеющая современную управленческую структуру. И прежде чем что-то сделать, они не единожды все проверяют и моделируют. Отрадно то, что Нижнекамск у них сегодня в приоритете, одна из серьезных площадок развития и диверсификации этой территории, ее возможности. СИБУР сегодня меняет и сферу здравоохранения на НКНХ, и подход к питанию сотрудников — ставка на безопасность: промышленную, среды, еды и всего остального, — перечислил глава НМР.

ТАНЕКО начал работу по переходу на замкнутый цикл производства, и в течение полутора лет в рамках нового проекта предприятие планирует полностью убрать сбросы на факел, то есть направлять ранее сжигаемые углеводороды снова в производство. Одновременно завод продолжит развитие и строительство новых установок — сегодня освоено 87% площадей, выделенных под производственный комплекс. В планах на следующий год — освоить оставшуюся площадку.

Социальные проекты — на 6 млрд рублей

Продуктивная работа промышленников, в свою очередь, помогала городу реализовывать социальные проекты и программы — в них было вложено без малого 6 млрд рублей. Город получил две современные школы: «Адымнар», которая строилась при поддержке СИБУРа, и №38 — «Вектор» — при финансовом участии «Татнефти». Появился клинико-диагностический центр, в строительство и оснащение которого вложили 1,5 млрд рублей, идет капремонт лечебного корпуса детской горбольницы. Но все еще нерешенной остается проблема по обеспечению кадрами больниц и поликлиник. Молодые специалисты, выпускники медицинских вузов, не спешат в Нижнекамск, хотя город готов их обеспечить и жильем, и выделить 100 тысяч рублей подъемных.

В числе крупных соцпроектов — обустройство придомовых территорий многоквартирных домов. В рамках республиканской программы обновленные площадки получили 100 дворов Нижнекамска и района.



Нерешенной остается проблема по обеспечению кадрами больниц и поликлиник. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

В капремонт дорожной сети в этом году вложили 2 млрд рублей, меняется концепция дорожного обустройства. Центральные улицы решили сузить — убрать ненужные карманы, лишние полосы. Такой подход вызывал непонимание и немало критики в адрес руководства города, в первую очередь от автовладельцев. Как признал сегодня Рамиль Муллин, нужно было сначала объяснить населению суть концепции, а уже потом начинать реконструкцию.

— У нас в городе порядка 120 тысяч машин на 250 тысяч жителей — это очень много. Общемировая тенденция сегодня такова: чем уже дороги, чем ниже скорость автомобилей, тем выше проходимость дорог. Проблема Нижнекамска — очень высокие скорости, почти все ДТП у нас в этом году связаны с нарушением скоростного режима.

В 2022 году нижнекамцы получили и долгожданный общественный транспорт. Несколько лет эта проблема вызывала немало критики в адрес городских властей. Приобретенные под конец прошлого года автобусы увеличили годовой пассажиропоток с 800 тысяч человек до 5 миллионов, а вместе с трамвайным показателем — до 12 млн человек. В следующем году планируется продолжить работу в этом направлении — ввести новые маршруты, увеличить количество автобусов и сократить время их ожидания.

Острой проблемой для города остается состояние инженерных водоканализационных сетей — их изношенность составляет уже 70%, а замена требует не одну сотню миллионов капиталовложений. По словам главы НМР, период с начала 90-х по 2010 год был провальным по замене трубопроводов, а нынешний тариф не позволяет накопить нужную сумму на обновление сетей. АО «Водоканал» не может войти в госпрограммы, но проблему пытаются решить:

— Мы ведем переговоры с ВЭБ РФ. Так как являемся моногородом, то есть возможность привлекать для него федеральные источники. Работа идет, мы двигаемся, вырабатываем единую модель, которая позволит пойти или по пути смены сетей, или же по установке новых теплопунктов, — сообщил Муллин.

Еще один острый вопрос — создание приюта для собак. Первоначальный проект оценивался в 800 млн рублей. От него в силу слишком высоких затрат решили отказаться. Сегодня, поделился свежими данными глава, готовится новый проект, на реализацию которого требуется уже более 100 млн рублей, он будет рассчитан на проживание 400 питомцев.

Фото: wikimapia.org

«Важно не мое присутствие, а то, как я могу помочь городам и людям там»

Не обошли вниманием и тему мобилизации. В зону СВО этой осенью отправились 588 человек — это без учета добровольцев и контрактников. Отвечая на вопрос «Реального времени», не планирует ли он в качестве главы НМР посетить зону боевых действий, Рамиль Муллин ответил:

— Очень сложно было отправлять туда ребят, смотреть в лица жен, матерей и детей, от которых мы забирали ребят. Мне проще было самому пойти туда. Я достаточно осведомлен о том, какая сегодня обстановка там, к примеру, в Лисичанске, где сегодня работает мой бывший коллега по Казани Евгений Варакин — мы с ним всегда в контакте. И сейчас важно не мое присутствие, а то, как я могу помочь городам и людям там. Там очень сложная ситуация: нет света, воды. Мне важно не ездить туда и смотреть, что там происходит, а сделать все, чтобы отсюда уходила максимальная для них помощь. Съездить туда — не проблема. Вопрос в том, что я там увижу и смогу сделать?

Говоря о том, как город, с учетом наличия в нем большого числа стратегически важных предприятий, решает вопрос обеспечения безопасности промышленных объектов и самого населения, Рамиль Муллин отметил, что в числе мер, принятых в этом году, — установка видеокамер на улицах и домах, дополнительно смонтирована почти 1 тысяча штук. Около 20 млн рублей было выделено на монтаж систем видеонаблюдения и тревожных кнопок в городских школах. Но пока есть вопросы по пунктам КПП — чтобы решить их, требуется еще 300 млн рублей.

Сами промышленные компании, по словам главы, тоже достаточно серьезно подходят к вопросам безопасности, ужесточают требования к проходу на территорию заводов.

— Кроме того, сейчас мы решаем вопрос о создании над нашей промышленной площадкой зоны, ограниченной для полетов — как для беспилотников, так и для самолетов и вертолетов. С предложением поменять траекторию полетов мы вышли на Росавиацию, чтобы полностью уйти от возможных рисков. Создана рабочая группа по решению этого вопроса, куда вошли представители наших промпредприятий, работа в этом направлении ведется, — сообщил Муллин.

Фото: e-nkama.ru

«Важны не столько стены и инфраструктура»

Речь зашла о проблеме засилья алкомаркетов и удержании в городе молодежи. По мнению Рамиля Муллина, эти вопросы можно и нужно решать личным участием каждого. «Нижнекамск — один из самых комфортных городов для жизни», — уверен он. Но здесь, по его словам, у молодежи пока нет своего лидера, а у жителей давно пропал энтузиазм что-то создавать самим, которым горели первостроители города, приехавшие в пустое поле зимой 1960 года. Постепенно город рос, развивался, даже несмотря на очень сложные времена.

В ходе общения с журналистами мэр высказал идею объявить 2023-й для Нижнекамска годом здорового образа жизни, а следующий год посвятить молодежи, чтобы город вновь получил статус «города молодых». Говоря о задачах на следующие 13 месяцев, он сообщил, что продолжится совершенствование дорожной инфраструктуры, будут появляться новые социальные объекты:

— Чем больше делаешь, тем больше хочется, еще и еще. Нет предела совершенству. Важны не столько стены и инфраструктура, а осознание того, что ты есть часть этого города и района — будем работать в плане духовно-нравственного развития. Есть серьезный задел на будущий год, и при всей сложности, которую сегодня испытывает и республика, и Россия в целом, у нас не свернут ни один социальный проект, есть заделы и по строительству, и по соцобъектам.