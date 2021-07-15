Студенты из Москвы приехали на «Нижнекамскнефтехим» для прохождения практики

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» принимает студентов Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина из Москвы. Шестеро представителей столичного вуза — студенты 2 и 3 курсов — прибыли на предприятие для прохождения практики.

Первым делом юноши и девушки ознакомились с предприятием, побывав с экскурсией на основных производствах «Нижнекамскнефтехима». Помощник генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина рассказала студентам об истории развития предприятия, выпускаемой продукции, а также о перспективах его развития.

Местом для прохождения учебной практики студентов из Москвы стал завод синтетического каучука. Ребята разделились на группы и поочередно знакомятся с производством в двух цехах. Специалисты охотно делятся своими знаниями с практикантами, которые осваивают профессию нефтехимика. Ребята с увлечением изучают технологические схемы и оборудование, процесс выпуска каучука.

Также в рамках визита на «Нижнекамскнефтехим» студенты РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина встретились и получили напутствие от заместителя генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родиона Булашова. Юноши и девушки в ходе своего знакомства с предприятием пообщались с молодежным активом компании. Молодые нефтехимики рассказали гостям о возможностях самореализации на предприятии, социальных льготах и в целом о мерах поддержки, предусмотренных на предприятии для тех, кто только начал свою трудовую карьеру в компании.

— Нас очень хорошо встретили, мы впечатлены гостеприимством, атмосферой и обликом города Нижнекамска. Очень нас впечатлил «Нижнекамскнефтехим», его масштабы и значимость для экономики города, Республики Татарстан и страны. Для нас это новый опыт, и мы крайне удивлены, что нам посчастливилось попасть сюда на практику, — поделился своим впечатлением студент третьего курса РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Виталий Микулов.

На «Нижнекамскнефтехиме» ребята пробудут две недели. В рамках программы пребывания на предприятии их ждет тренинг «Психология производственной безопасности», и в заключение — итоговое мероприятие, где каждый сможет поделиться своими впечатлениями. Подобная практика в компании проводится впервые с целью привлечения высококвалифицированных специалистов не только из городов Татарстана, но и всей страны.

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