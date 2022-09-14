На нижнекамском предприятии СИБУРа соревновались добровольные пожарно-профилактические формирования

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Ежегодные соревнования между сильнейшими командами «Нижнекамскнефтехима» прошли на учебно-тренировочном полигоне ПЧ-33. 12 сборных команд заводов и подразделений предприятия показали готовность к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

Первые этапы конкурса стартовали в сентябре, сначала в цехах, затем — на заводах. В соревнованиях всегда кто-то оказывается быстрее, удачливее, но среди добровольцев пожарных дружин нет победителей и проигравших, все они выполняют общую работу — обеспечивают безопасность на объектах предприятия.



Как отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии «Нижнекамскнефтехима» Геннадий Савин, добровольные пожарно-профилактические формирования первыми вступают в дело при любом ЧП. Они всегда на первом рубеже — докладывают об инциденте, помогают эвакуироваться коллегам и борются с огнем до приезда пожарных. Свои умения формирования оттачивают в течение всего года.

— Конечно, лучше предотвратить пожар, чем его тушить. Все мы прекрасно знаем, что первые минуты, когда случилась беда, самые важные — если правильно применить средства тушения, то пожар будет ликвидирован. Желаю, чтобы на нашем предприятии не было таких инцидентов, но вам, коллеги, спасибо за то, что вы обучаетесь и принимаете участие в соревнованиях, — поблагодарил коллег Геннадий Савин.



Соревнования прошли в три этапа. Первой задачей было пробежать стометровку, по телефону оперативно и правильно доложить об инциденте. Затем нефтехимики разворачивали рукавные линии и поражали мишень напором воды из пожарного ствола. Третий этап был самым жарким — участники боролись с открытым огнем с помощью огнетушителя.

Победителей определил секундомер и минимум штрафных баллов. Насколько правильно и быстро выполнены задания, оценивали представители отряда Федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений по РТ.



В итоге первое место заняла команда завода бутилового каучука, второе — команда завода дивинила и углеводородного сырья, бронзовый призер — коллектив управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод.



— В соревнованиях мы участвуем не в первый раз, тщательно готовились, ставили цель победить, потому что завод БК был всегда в числе лучших подразделений и очень рады, что добились поставленной цели, — поделился эмоциями аппаратчик завода бутилового каучука Антон Алдарев.

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