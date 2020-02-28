«Нижнекамскнефтехим» ломает стереотипы. Почему молодежь идет работать на завод?

Фото: предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Интересный факт: 42% работников «Нижнекамскнефтехима» — люди в возрасте до 35 лет. Таким молодым и талантливым коллективом может похвастаться далеко не каждое нефтехимическое предприятие России. К слову, только в прошлом году в компанию устроилось 857 человек в возрасте до 30 лет. «Нижнекамскнефтехим» решает извечный вопрос нехватки молодых специалистов, оказывает им всестороннюю помощь и поддержку. А те прославляют предприятие своими творческим и спортивными талантами. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Сильные духом

Раннее утро февраля. На базе ДОЛ «Юность» собираются 30 команд от подразделений акционерного общества и дочерних предприятий, студенты КНН. Молодые люди приехали выявить сильнейших в ежегодной, уникальной в своем роде военно-технической, спортивной эстафете, организатором которой традиционно выступает «Нижнекамскнефтехим». Погода в этот день была на стороне участников соревнований, было по-весеннему солнечно и тепло.

В этом году соревнования приурочили ко Дню защитника Отечества, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию образования ТАССР. Команды разделили на две группы. Каждая проходила одинаковые испытания.

Перед началом эстафеты собравшихся тепло приветствовали заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Нижнекамскнефтехима Родион Булашов, председатель профсоюзной организации Фанис Муртазин, командир поискового отряда «Нефтехимик» Ольга Ланцова, начальник управления физической культуры и спорта ИК НМР Александр Клипачев.

Молодые работники НКНХ прославляют предприятие своими творческим и спортивными талантами

Самым почетным гостем эстафеты стал ветеран ВОВ Анас Шафигуллович. Он рассказал молодым нефтехимикам о тяжелых послевоенных годах, пожелал крепкого здоровья и мирного неба. Выступление фронтовика участники команд сопровождали громкими аплодисментами.

— 23 февраля наша страна отмечает день защитника отечества — это особый день. Наша страна славится молодыми, крепкими ребятами, стоящими под ружьем. Рад видеть вас всех сегодня в строю, желаю вам только победы, — сказал ветеран ВОВ.

С приветственным словом выступил заместитель генерального директора НКНХ Родион Булашов.

— Очень рады видеть вас здесь, дорогие нефтехимики. На всех наших спортивных, культурных и социально-массовых соревнованиях всегда много участников. Это говорит о том, что наш коллектив ПАО «Нижнекамскнефтехим» сплоченный и дружный. У нас есть и спортивный, и коллективный дух. Желаю всем удачных стартов, — обратился к молодым нефтехимикам Родион Булашов.

Испытания — как в армии

Эстафета состояла из пяти этапов. Стартовали команды по очереди — согласно жеребьевке. Сначала участники отвечали на 8 вопросов о Великой Отечественной войне, затем выполняли передачу и прием радиограммы, а также демонстрировали фигурное вождение автомобиля. Затем — бег на лыжах и стрельба по мишени из пневматической винтовки. Кроме этого, команды состязались в умении собирать и разбирать автомат. А спортивная сноровка и выносливость пригодились при метании гранат и прохождении полосы препятствия — данный этап стал в эстафете завершающим.

За ошибки при выполнении заданий команды получали по 10 секунд штрафного времени, а не прохождение хотя бы одного из этапов грозило участникам снятием с соревнований. Победитель определялся по сумме времени, затраченного командой на прохождение всей дистанции и штрафных секунд.

Военно-техническая эстафета — это лишь пример одного спортивного соревнования, проводимого Нижнекамскнефтехимом. Фото medianknh.ru

Молодые и будущие нефтехимики с азартом проходили каждый этап, проявляя смекалку, выносливость, волю к победе и взаимовыручку.

— Военно-техническая эстафета проводится уже много лет. Традицию заложили отцы и основатели Нижнекамскнефтехима, которые в далекие годы были такими же молодыми, и, организовывая это мероприятие, хотели, чтобы нефтехимики показали свое мастерство не только в плане производства, но и в достижении спортивных вершин. Пусть среди команд нет выдающихся спортсменов, само участие в эстафете и есть залог и стремление к победе, — отметила командир поискового отряда «Нефтехимик» Ольга Ланцова.

— Мероприятие дает хорошие практические знания, прививает любовь к здоровому образу жизни, повышает нравственное воспитание молодых работников, — рассказал начальник отдела по работе с молодыми специалистами ПАО «Нижнекамскнефтехим» Олег Шумков.

По итогам всех видов состязаний в 1 группе победу одержала команда завода ДБ и УВС, вторыми стали представители завода СПС, третье место — у специалистов центра по ремонту оборудования.

Во 2 группе лучшей признана команда колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. В.Н. Лемаева, серебро досталось команде НТЦ, а бронза — у представителей УЭ и РЭ-1.

— Выступили хорошо, хотя и не готовились, в этом году нас ждали новые трудности во время прохождения полосы препятствий, самое сложное было с карабином спускаться горы. Мы все получили заряд бодрости, энергии. Все очень понравилось, спасибо организаторам, — поделилась впечатлениями участница команды завода БК Чулпан Кашапова

Военно-техническая эстафета — это лишь пример одного спортивного соревнования, проводимого Нижнекамскнефтехимом. Кипучей корпоративной жизни молодежи здесь можно только позавидовать. Ежегодно компания организовывает до 150 мероприятий по самым разным направлениям для своих сотрудников. Это форумы, семинары, фестивали, конкурсы, игры КВН, художественная самодеятельность, интеллектуальные и спортивные игры. Впрочем, обо всем по порядку.

Нестареющий «Нижнекамскнефтехим»

Сегодня на «Нижнекамскнефтехиме» трудятся порядка 15 тыс. работников, из них 6,5 тысяч или 42% — молодые люди в возрасте до 35 лет. Чтобы молодежь могла реализовать не только свои профессиональные, но и творческие и спортивные таланты, предприятие создало отдел по работе с молодыми специалистами.

— Очень интересно делать что-то полезное, сплачивать людей. Не было бы отдела молодежи, и люди с разных цехов и подразделений работали бы как на разных планетах, — рассказывает Екатерина Сидорова, которая одной из первых стала участвовать в молодежных мероприятиях.

На «Нижнекамскнефтехиме» трудятся порядка 15 тыс. работников, из них 6,5 тысяч или 42% — молодые люди в возрасте до 35 лет

Для артистичных и творческих сотрудников «Нижнекамскнефтехим» проводит фестивали и конкурсы, игры КВН, конкурсы художественной самодеятельности. Нефтехимики прославляют свое предприятие на всероссийском и республиканском уровнях. Так, сборная команда НКНХ из года в год занимает призовые места на республиканском телефестивале рабочей молодежи «Безнен Заман». Коллективы готовят концертные номера разных творческих жанров — вокал, хореография, художественное чтение, фольклор и другие. Кроме этого, у предприятия есть сборная команда КВН «Проспект Химиков», которая принимает участие в фестивалях и играх КВН различного уровня.

Для артистичных и творческих сотрудников «Нижнекамскнефтехим» проводит фестивали и конкурсы, игры КВН, конкурсы художественной самодеятельности

Для интеллектуалов проходят игры «Что? Где? Когда?», «Я знаю», «Интуиция», брейн-ринги. Для любящих спорт — спортивно-приключенческая игра «Патриоты Нефтехима», военно-техническая эстафета, корпоративные соревнования, игры, спартакиады, легкоатлетические забеги… Нефтехимики могут заниматься практически любым видом спорта, и для этого тоже созданы все условия в собственных спортивных комплексах — «Факел», «Дружба», «Нефтехимик», в двух ледовых дворцах на 8 тыс. мест, лыжной базе «Алмаш».

Патриотическое направление

Масштабную работу Нижнекамскнефтехим ведет по патриотическому воспитанию. Созданный в 2004 году поисковый отряд «Нефтехимик», дважды в год выезжает в экспедицию «Вахта Памяти», чтобы найти, поднять и захоронить останки погибших и пропавших без вести солдат. За 15 лет отряду удалось поднять останки порядка 800 погибших воинов, обнаружить 38 медальонов, установить имена 11 погибших солдат и найти родственников 5 воинов ВОВ.

Понимая всю важность этой работы, руководство помогает отряду в организационных вопросах, выделяя транспорт и средства на осуществление экспедиций. Этой весной поисковикам были подарены два металлоискателя. В настоящее время готовится к открытию клуб, где разместятся отремонтированный тир, музей экспонатов, привезенных из экспедиций, а также гаражи для разбора техники, которая приобретена по просьбе ребят.

Масштабную работу Нижнекамскнефтехим ведет по патриотическому воспитанию. Созданный в 2004 году поисковый отряд «Нефтехимик», дважды в год выезжает в экспедицию «Вахта Памяти»

Деятельность поисковиков не исчерпывается только выездом в экспедиции, в течение года проходят сборы студентов в центре допризывной подготовки молодежи «Патриот», в подшефных школах — смотр «Строя и песни», «Уроки мужества», мероприятия, посвященные «Дню призывника».

Активная патриотическая работа ведется с подрастающим поколением в школах и оздоровительных лагерях. Для формирования и проявления физических и моральных качеств у будущих защитников Родины в 2006 году в Нижнекамскнефтехиме создан Военно-патриотический клуб «Наследие», состоящий из 6 инструкторов-работников предприятия. Ежегодно на базе ОЛ «Юность» проходит профильная смена ВПК «Наследие» «Остров Мужества», призванные закалять характер юных курсантов и обучать азам военной подготовки.

Интересы молодежи учтены в коллективном договоре

Учитывая значимость молодежных проблем, в коллективном договоре «Нижнекамскнефтехим» закреплен VI раздел — «Гарантии в области роста профессионального мастерства работников и защиты социально-экономических интересов молодежи».

Коллективным договором предусмотрен ряд льгот для молодых нефтехимиков. Работникам, вернувшимся после службы в рядах вооруженных сил, выплачиваются «подъемные». Молодым семьям на приобретение товаров первой необходимости выделяются ссуды. Выплачивается материальная помощь работникам при первом бракосочетании, а также рождении детей.

На предприятии широко развит институт наставничества, который помогает молодым работникам адаптироваться на производстве. За каждым парнем или девушкой до 30 лет, устроившимся на работу, закрепляется наставник. Его роль — помочь молодому сотруднику как можно быстрее овладеть трудовыми навыками, приобрести необходимую профессиональную компетенцию, приобщить к корпоративной культуре, сформировать чувство долга и ответственности, позитивное отношение к труду.

На предприятии широко развит институт наставничества, который помогает молодым работникам адаптироваться на производстве

Нефтехимиков, проявляющих интерес к науке, изобретательству приглашают на конкурсы новаторов и рационализаторов, на международные научно-практические конференции. Свои идеи молодой сотрудник может предложить напрямую вышестоящему руководству. Далее в работу включится научно-технологический центр предприятия, который проведет разработку в соответствие с научными требованиями и после оформления патента внедрять в производство.

Десятки внедренных разработок, 393 сотрудника, активно занимающихся техническим творчеством — итог такой поддержки. Благодаря новаторским идеям молодых нефтехимиков растет качество продукции и производительность труда, предприятие экономит сырье и энергоресурсы.

Новый импульс развитию НКНХ придают конкурсы профмастерства, которые регулярно проводятся среди сотрудников предприятия. В прошлом году в 11 профконкурсах принял участие 191 молодой работник до 30 лет. После одержанных побед 11 сотрудников повысили свой разряд.

Перспективные молодые люди попадают в кадровый резерв предприятия. С резервистами на Нижнекамскнефтехиме ведется индивидуальная работа, помогают молодым сотрудникам формировать управленческие качества. В списке кадрового резерва на 2019-2021 г.г. состоят 596 человек, из них выдвинуто в качестве руководителей и специалистов за 2019 год 149 человек.

В тесной связке с образованием

Чтобы ряды нефтехимиков пополнялись только квалифицированными кадрами, предприятие выстроило работу с образовательными учреждениями. В тесной связке НКНХ работает с Нижнекамским химико-технологическом институтом (филиал ФГБОУ ВПО «КНИТУ») и ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В.Лемаева». Студенты колледжа, начиная с первого курса проходят на предприятии производственную практику, собирают материалы для своей дипломной работы.

Качество подготовки студентов повышает дуальная система профессионального образования. Она комбинирует теоретическое обучение в колледже и практическое обучение на предприятии.

Для студентов выпускного курса НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ» на базе предприятия существует Федеральная экспериментальная площадка — в течение года на предприятии работают по рабочим профессиям и обучаются в вузе.

Показавшие наилучшие результаты по итогам учебы, студенты трудоустраиваются на постоянные рабочие места на предприятие с учетом направления получаемого образования, и переходят на вечернюю форму обучения. Через год после получения диплома они возвращаются работать на предприятие.

Причем, будущие кадры «Нижнекамскнефтехим» растит со школьной скамьи. Потенциальных нефтехимиков приглашают на экскурсии по предприятию, где их знакомят с градообразующим предприятием, рассказывают о профессиях отрасли. Такая возможность появляется в рамках программ «Мир профессий» и «Турникет без границ». Многие школьники, побывав на производстве, принимают решение о трудоустройстве именно сюда.

Нефтехимики на WorldSkills

ПАО «Нижнекамскнефтехим» принимает активное участие в движении WorldSkills. Работники предприятия участвуют практически во всех состязаниях по профессиональному мастерству: отборочных, региональных, национальных и мирового уровней.

В VII Национальном чемпионате движения WorldSkills, который проходил с 20 по 24 мая в Казани, в составе сборной Татарстана приняло участие четверо молодых работников ПАО «Нижнекамскнефтехим». Все они успешно выступили в своих компетенциях. Первого места и золотой медали за профессионализм в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» удостоился аппаратчик цеха №1417 завода ДБиУВС ПАО «Нижнекамскнефтехим» Раиль Абдулин. Молодой человек стал победителем в компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов».

На 45-м мировом чемпионате в Казани в августе 2019 года ПАО «Нижнекамскнефтехим» представлял 21-летний работник завода ДБ и УВС Шамиль Хакимов, вошедший в состав расширенной сборной России. Он находился в резерве для выступления в компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов» и выступил на чемпионате в качестве технического эксперта.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» принимает активное участие в движении WorldSkills

Впереди у нефтехимиков новые соревнования, новые компетенции, новые участники и победы. В планах ПАО «Нижнекамскнефтехим» создать на базе колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева условия для развития трех новых компетенцией, отражающих специфику работы компании — «Аппаратчик», «Метрология и КИП», «Слесарь по ремонту технологического оборудования».

Для этой цели в январе 2020 года Нижнекамск посетили представители «Центра развития профессиональных компетенций» из г. Казани, на базе колледжа прошло рабочее совещание по дальнейшему сотрудничеству в рамках движения WorldSkills.

— Сюда мы приехали, чтобы обсудить наше дальнейшее сотрудничество с градообразующим предприятием Нижнекамскнефтехим, поговорить о развитии существующих компетенций и обсудить появление новых, актуальных для предприятия и нефтехимической отрасли. А также обсудить вопрос и участие представителей колледжа, сотрудников предприятия в чемпионатном движении «Молодые профессионалы», возможность проведения отраслевых чемпионатов. Мы провели мировой чемпионат, сейчас началась подготовка к финалу Европейского чемпионата и мирового, который пройдет в Шанхае в 2021 году. Хотелось, чтобы там были представители от Татарстана и Нижнекамскнефтехима. Такие шансы есть, — рассказал генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин.

Теперь не удивительно, что 42% сотрудников предприятия — молодежь, чьи интересы Нижнекамскнефтехим защищает уже со студенчества, и продолжает опекать на протяжении всей трудовой деятельности на предприятии.

Партнерский материал