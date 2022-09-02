На «Нижнекамскнефтехиме» состоялись учения нештатных аварийно-спасательных формирований

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

11 команд НКНХ продемонстрировали готовность к действиям в условиях нештатных ситуаций. В подобных случаях сотрудники формирований будут работать на месте со спасательными службами. Отборочные соревнования за звание лучшего газоспасательного отряда «Нижнекамскнефтехима» на каждом из заводов проводились в начале августа, по итогам которых лучшие команды подразделений встретились в финальных соревнованиях на учебно-тренировочном полигоне ГСО-3.



По легенде, в цехе случилась нештатная ситуация и команды отрабатывали свои действия по перепаковке фланцевой пары, эвакуации пострадавшего из емкости наружу, затем — эвакуацию пострадавшего из загазованной зоны. Также отрабатывались навыки по оказанию первой помощи пострадавшему — то есть все, что должен сделать боец нештатного аварийно-спасательного формирования до приезда спецслужб.

Директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии «Нижнекамскнефтехима» Геннадий Савин отметил, что коллеги, которые приняли участие в соревнованиях, являются профессионалами-универсалами

— Они ведут технологический процесс, но если произойдет какой-то инцидент, то все покинут площадку, а эти ребята приступят к локализации. Как сотрудники нештатных аварийно-спасательных формирований вместе со спецслужбами они будут ликвидировать последствия. Очень здорово, что у нас проводятся подобные соревнования — на коллегах большая ответственность и здесь они совершенствуют свои навыки. Пусть эти знания пригодятся нам только здесь, на учебном полигоне, — сказал Геннадий Савин.

Он также отметил, что учения помогают осознать, к каким последствиям могут привести неправильные и непрофессиональные действия.

— Руководители заводов отнеслись к учениям серьезно — провели большую работу, собрали команды, само мероприятия и судейство тоже организованы на высоком уровне. Все команды показали себя хорошо, — подвел итоги заместитель командира ОГСО по работе с НАСФ Рашид Алиев.



Старший аппаратчик, уполномоченный по охране труда цеха № 5010 Ренат Атакаев, участник команды — победителя признался, что ребята с самого начала были нацелены как минимум на призовое место.

— Команда сплоченная, стараемся не пропускать тренировки, и у нас есть азарт, чтобы выиграть. Ребята молодцы, горжусь коллегами. Для нас такие учения важны для отработки навыков, мы и сами готовим молодых ребят, чтобы они знали, на каком производстве работают, с чем могут столкнуться и как это предотвратить, — сказал Ренат Атакаев.



Тройка победителей с прошлого года не изменилась: первое место заняли сотрудники завода синтетического каучука, на втором — завод пластиков, третье место у команды управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод УВК и ОСВ. Призерами стал завод стирола и полиэфирных смол и завод изопрена–мономера — у ребят 4-е и 5-е места соответственно.

