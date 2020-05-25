«Нижнекамскнефтехим» провел обучение нештатных аварийно-спасательных формирований

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В учебном центре по подготовке персонала ПАО «Нижнекамскнефтехим» завершилось дистанционное обучение членов нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) компании. В течение 5 дней в режиме реального времени по программе «Особенности ведения газоспасательных работ в условиях химической аварии» работников предприятия обучали специалисты Регионального учебно-методического центра по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.



Обучение проходило в формате онлайн, включая теорию и практические навыки. Для этого в учебный центр было доставлено все необходимое оборудование и снаряжение. Неоценимую помощь в организации и проведении обучающих курсов оказал объединенный газоспасательный отряд компании.



По окончании курса обучающиеся успешно сдали экзамен. В ближайшее время ряды НАСФ ПАО «Нижнекамскнефтехим» пополнят новые спасатели, готовые профессионально действовать в нештатных ситуациях.