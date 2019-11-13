Рустам Минниханов открыл мемориальную доску основателю «Нижнекамскнефтехима»

В Нижнекамске президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии мемориальной доски на доме, где жил Николай Лемаев. Завтра легендарному руководителю, одному из основателей города Нижнекамск , исполнилось бы 90 лет.

Среди почетных гостей также были генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, главный советник генерального директора по развитию АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин, глава Нижнекамского муниципального района, мэр Нижнекамска Айдар Метшин и дочь Николая Лемаева Татьяна Кондратьева.

Праздничные мероприятия начались около памятника Николаю Лемаева, где утром первые лица республики, жители города и нефтехимики возложили цветы к бюсту первого гендиректора «Нижнекамскнефтехима».

«Нижнекамск в эти дни отмечает знаковую дату — 90-летие со дня рождения человека огромного масштаба, нашего земляка, почетного гражданина Нижнекамска Николая Лемаева. Приехав на нижнекамскую землю в далеком 1963 году, в кратчайшие сроки построил «Нижнекамскнефтехим», наш город. За это время город превратился в крупнейший промышленный центр не только республики, но и всей страны. Николай Лемаев в памяти нижнекамцев остался и как создатель большой химии и как основоположник многих добрых начинаний и традиций города. На всех стадиях своей жизни он превыше всего ставил интересы людей. За это его уважали и любили», — сказал во время возложения цветов к памятнику Николая Лемаева Айдар Метшин.

После чего отправились к дому по адресу Школьный бульвар, 8, где когда-то жил легендарный первовосходитель. Здесь в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска.

«На открытие мемориальной доски очень хотела приехать мама, но, к сожалению, возраст, здоровье не позволили этого. Она многократно повторяла, что лучший период их жизни с папой был в Нижнекамске. Я хочу сказать спасибо за то, что вы помните, цените отца, продолжаете его дело», — сказала дочь Николая Лемаева Татьяна Кондратьева.

Памятные мероприятия продолжились в Доме народного творчества. В фойе разместилась фотовыставка, посвященная 90-летию Николая Лемаева. Здесь же состоялся концерт, ведущей которого стала народная артистка РСФСР Ангелина Вовк.

Напомним, 2019 год в Нижнекамске был объявлен годом Николая Лемаева. В течение всего года на «Нижнекамскнефтехиме» проходили мероприятия, посвященные этой юбилейной дате: спартакиады, первенства, турниры, кубки, военно-технические эстафеты, патриотические игры, среди которых международный хоккейный турнир и спартакиада Росхимпрофсоюза.



Именем первого генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева теперь официально назван международный аэропорт Бегишево в Нижнекамске. Соответствующий указ 31 мая 2019 года подписал президент РФ Владимир Путин.

