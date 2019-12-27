За 9 месяцев выручка «Нижнекамскнефтехима» составила 132,9 млрд рублей

Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Очередное заседание совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам 9 месяцев текущего года состоялось в центральном офисе головной компании Группы ТАИФ. Заседание коллегиального органа управления НКНХ провел председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Членами совета директоров рассмотрена и принята к сведению промежуточная бухгалтерская отчетность ПАО «Нижнекамскнефтехим». За 9 месяцев выручка компании составила 132,9 млрд рублей.

Также на заседании был рассмотрен и утвержден план работы внутреннего аудита и производственно-финансовый план на 2020 год, план капвложений и их финансирования по ПАО «Нижнекамскнефтехим» и группе компаний «Нижнекамскнефтехим» в целом.

Также на заседании было внесено изменение в состав правления. В него избраны первый заместитель генерального директора — главный инженер НКНХ Ирек Аглямов и заместитель генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью «Нижнекамскнефтехима» Борис Аверьянов.