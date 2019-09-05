За первое полугодие выручка «Нижнекамскнефтехима» составила 90 млрд 563 млн рублей

Фото: Роман Хасаев

Сегодня в Казани под руководством председателя совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова состоялось заседание совета директоров компании, где были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие 2019 года.



За шесть месяцев этого года выручка «Нижнекамскнефтехима» составила 90 млрд 563 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания улучшила показатели. Рост составил 3 млрд 59 млн рублей.

Помимо рассмотрения промежуточной бухгалтерской отчетности, члены совета директоров утвердили изменения в план капитальных вложений и финансирования капитальных вложений ПАО «Нижнекамскнефтехим» на текущий год.

Кроме того, во время заседания совета директоров был назначен начальник управления внутреннего аудита. Им стала Аэлита Сергеева, кандидатура которой была согласована единогласно.