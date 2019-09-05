За первое полугодие выручка «Нижнекамскнефтехима» составила 90 млрд 563 млн рублей
Сегодня в Казани под руководством председателя совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова состоялось заседание совета директоров компании, где были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие 2019 года.
За шесть месяцев этого года выручка «Нижнекамскнефтехима» составила 90 млрд 563 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания улучшила показатели. Рост составил 3 млрд 59 млн рублей.
Помимо рассмотрения промежуточной бухгалтерской отчетности, члены совета директоров утвердили изменения в план капитальных вложений и финансирования капитальных вложений ПАО «Нижнекамскнефтехим» на текущий год.
Кроме того, во время заседания совета директоров был назначен начальник управления внутреннего аудита. Им стала Аэлита Сергеева, кандидатура которой была согласована единогласно.Нижнекамскнефтехим
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым