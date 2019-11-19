Сотрудница «Нижнекамскнефтехима» победила в региональном чемпионате «Молодые профессионалы»

Фото: предоставлено ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Лаборант химического анализа ПАО «Нижнекамскнефтехим» Рената Асылгареева заняла первое место в региональном чемпионате «Молодые профессионалы». Очередной этап состязаний проходил в нижнекамском колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева с 11 по 16 ноября.

Рената Асылгареева выступила в компетенции «Лабораторный химический анализ» в возрастной категории до 22 лет. За звание лучшего боролись 7 молодых специалистов из Нижнекамска, Бугульмы, Елабуги и Казани. Первые два дня состязаний участники и эксперты знакомились с оборудованием, изучали методики определения состава веществ.

При подведении итогов учитывались время, потраченное на выполнение задания, качество его исполнения, соблюдение техники безопасности. В качестве эксперта чемпионата выступила ведущий специалист ПАО «Нижнекамскнефтехим» Мария Ильина.

Благодаря слаженной работе эксперта и участника чемпионата Рената Асылгареева показала лучшие результаты и, набрав 548 баллов, заняла I место.

Победа работницы «Нижнекамскнефтехима» на региональном чемпионате стала ступенью на пути к финалу Национального чемпионата, который пройдет в 2020 году в Кемеровской области.

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