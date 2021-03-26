Награда за чемпионство: «Нефтехимик-2007» отправится на матч сборной России по футболу

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

27 марта в 17.00 в Сочи состоится отборочный матч чемпионата мира между Россией и Словенией. За игрой на стадионе «Фишт» будут наблюдать тысячи российских болельщиков, в том числе нижнекамская команда «Нефтехимик-2007» — чемпион Зимнего первенства РТ. В рамках сотрудничества Группы компаний ТАИФ с Российским футбольным союзом президентом ФК «Нефтехимик» Тимуром Шигабутдиновым было принято решение поощрить молодых футболистов за их успехи, которые они демонстрировали на футбольном поле.

Подготовка к первенству России



Школьные каникулы для этих ребят — время усиленных тренировок. «Нефтехимик-2007» готовится к приволжскому финалу первенства России по футболу. Он пройдет в Саранске с 4 по 14 апреля. На турнир съедутся сильнейшие команды с участниками 2007 года рождения.



Школьные каникулы для этих ребят — время усиленных тренировок. «Нефтехимик-2007» готовится к приволжскому финалу первенства России по футболу

— Ребята в хорошей форме. В этом году мы стали чемпионами Зимнего первенства РТ, выиграли важные матчи в Казани у «Рубина». Тем самым подтвердили прошлогодний успех. Впереди не менее важные игры, — говорит тренер команды Игорь Болотин.



Отличные результаты «Нефтехимик-2007» показывает второй год подряд. Успехи команды отметило высшее руководство ФК «Нефтехимик». Президент футбольного клуба Тимур Шигабутдинов принял решение поощрить юных спортсменов — подарить им билеты на игру сборной России.



Два дня на Черном море



В субботу, 27 марта, в 7 часов утра «Нефтехимик-2007» отправится в Сочи на матч в рамках отборочного турнира чемпионата мира между Россией и Словенией. Домой футболисты вернутся в понедельник, 29 марта. У ребят будет целый день, чтобы погулять по набережной и посмотреть спортивные объекты.



— Это большой опыт — посмотреть, как играет Россия. Мы внимательно будем следить за тактикой игры, чтобы в дальнейшем применить ее у себя, — говорит воспитанник «Нефтехимика-2007» Давид Абдульманов.



— У футболиста должен быть характер, а у команды — дух. Надо слышать, понимать, чувствовать друг друга. Мы еще работаем над этим. Будем учиться этому у нашей сборной, — сказал Эльмар Гамируллин.



В субботу, 27 марта, в 7 часов утра «Нефтехимик-2007» отправится в Сочи на матч в рамках отборочного турнира чемпионата мира между Россией и Словенией

По словам ребят, в Сочи они ждут красивой игры и победы нашей команды. Юные футболисты даже поспорили между собой, с каким счетом закончится матч.



— Победит Россия, я уверен. Счет будет 2:1, — сказал Рома Борозовский.



— 10:0, Россия рулит! — возразил другой игрок.



Капитан «Нефтехимика-2007» Булат Газизов признался, что всегда мечтал побывать на турнире такого масштаба.



Капитан «Нефтехимика-2007» Булат Газизов признался, что всегда мечтал побывать на турнире такого масштаба

— Очень хочется увидеть матч на таком большом стадионе. Мы хотим быть первыми, а для этого нужно много тренироваться, отрабатывать координацию, скорость, быстроту принятия решений, — подчеркнул он.



Стимул для дальнейших побед

По мнению руководства ДЮСШ по футболу ФК «Нефтехимик», поездка в Сочи станет хорошим подспорьем для других команд, которые также показывают неплохие результаты.

Так, по итогам Зимнего первенства РТ по футболу 2021 года «Нефтехимик-2011» и «Нефтехимик-2009» взяли серебро.



— Хотелось бы выразить огромную благодарность ГК ТАИФ в лице президента футбольного клуба Тимура Альбертовича Шигабутдинова. Дети очень довольны, что поедут в Сочи. Они действительно это заслужили. Всего в ДЮСШ по футболу ФК «Нефтехимик» занимаются команды 11 возрастов. Ребята будут знать, что их старания не остаются незамеченными, — говорит завуч ДЮСШ по футболу ФК «Нефтехимик» Олег Абмаев.



По его словам, спортивная школа ФК «Нефтехимик» находится на стадии активного развития. В прошлом году РФС ей был присвоен статус детского футбольного центра. ДЮСШ ждет реконструкция, в том числе строительство двух малоразмерных футбольных полей. В планах также присвоение ДЮСШ ФК «Нефтехимик» статуса футбольной академии и, конечно же, подготовка и выпуск будущих чемпионов.



— Поездка станет хорошей мотивацией для дальнейших занятий футболом, — считает тренер команды «Нефтехимик-2007» Игорь Болотин

— Эта поездка станет хорошей мотивацией для дальнейших занятий футболом. Но более масштабная цель — развитие нижнекамского футбола и попадание в команду мастеров, — подытожил тренер команды «Нефтехимик-2007» Игорь Болотин.



Партнерский материал