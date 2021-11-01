Moody's: рейтинг «Нижнекамскнефтехима» повышен до «Ba3»
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинг эмитента нефтехимической компании «СИБУР» на уровне «Baa3». Также был сохранен рейтинг «Baa3» приоритетного необеспеченного долга Sibur Securities DAC. Прогноз обоих рейтингов — «стабильный».
Кроме этого, международное рейтинговое агентство Moody's повысило корпоративный рейтинг ПАО «Нижнекамскнефтехим» до «Ba3» с «B1» и рейтинг вероятности дефолта до «Ba3-PD» с «B1-PD». Прогноз был изменен на «стабильный» с «позитивного». Об этом сообщает ИА «Финмаркет».
Рейтинговые действия последовали за завершением в начале октября приобретения «СИБУРом» 100% АО «ТАИФ», в который входят «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и ТГК-16.
Стабильный прогноз рейтингов НКНХ отражает мнение Moody's о том, что после сделки бизнес-профиль компании улучшился, дальнейшая позитивная миграция рейтингов будет зависеть от темпов интеграции и улучшения показателей автономной работы.
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