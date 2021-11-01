Moody's: рейтинг «Нижнекамскнефтехима» повышен до «Ba3»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинг эмитента нефтехимической компании «СИБУР» на уровне «Baa3». Также был сохранен рейтинг «Baa3» приоритетного необеспеченного долга Sibur Securities DAC. Прогноз обоих рейтингов — «стабильный».



Кроме этого, международное рейтинговое агентство Moody's повысило корпоративный рейтинг ПАО «Нижнекамскнефтехим» до «Ba3» с «B1» и рейтинг вероятности дефолта до «Ba3-PD» с «B1-PD». Прогноз был изменен на «стабильный» с «позитивного». Об этом сообщает ИА «Финмаркет».



Рейтинговые действия последовали за завершением в начале октября приобретения «СИБУРом» 100% АО «ТАИФ», в который входят «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и ТГК-16.

Стабильный прогноз рейтингов НКНХ отражает мнение Moody's о том, что после сделки бизнес-профиль компании улучшился, дальнейшая позитивная миграция рейтингов будет зависеть от темпов интеграции и улучшения показателей автономной работы.

