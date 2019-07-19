На БОС «Нижнекамскнефтехима» запускают биофильтры

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На биологических очистных сооружениях ПАО «Нижнекамскнефтехим», где завершается реконструкция узла механической очистки химзагрязненных стоков, начались работы по запуску биофильтров. Это уникальное оборудование, позволяющее нейтрализовать летучие углеводороды, которые поступают с промышленной площадки вместе со стоками и являются источником неприятных запахов.

Внутри биофильтров на специальном носителе образуется биопленка, для образования которой в биофильтры внесли биомассу — специальные микроорганизмы, которые будут поглощать дурнопахнущие газы. Следит за этим процессом не только компания-разработчик технологии и поставщик оборудования «Медиана-Фильтр», но и специалисты УВКиОСВ, научно-технологического центра, лаборатории БОС и СанПромлаборатории. Ежедневно проводятся анализы, результаты которых важны для понимания того, как развиваются микроорганизмы, оценивается их способность очищать воздух.

Генеральный директор Азат Бикмурзин провел выездное совещание на БОС, на котором обсудили ход работ и организационные вопросы подготовки объекта к пуску. В результате все проводимые работы в комплексе позволят вывести очистку промышленных стоков и контроль их качества на принципиально новый, современный уровень. Новый узел позволит значительно улучшить качество очистки стоков, а главное, улучшить качество атмосферного воздуха.

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