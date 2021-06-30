Молодые нефтехимики провели массовую акцию «Я привит — стоп, ковид!»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Акцию под названием «Я привит — стоп, ковид!» провел молодежный актив ПАО «Нижнекамскнефтехим». В поликлинике «СОГАЗ ПРОФМЕДИЦИНА-НК» юноши и девушки в составе 15 человек сделали прививки первым компонентом вакцины «Спутник V».



Вакцинируемые прошли необходимый медицинский осмотр, а также получили от врачей рекомендации по наблюдению за своим здоровьем после прививки. В память об этом событии каждый из участников акции получил сувенирный значок.



— Руководство нашей компании предпринимает все меры, чтобы защитить работников от вируса. С появлением вакцины у нас появилась возможность организовать массовую иммунизацию, чтобы остановить распространение болезни. Вакцинация сегодня — самый надежный и доказанный способ снизить риск заражения, обезопасить себя и своих близких, — отметил начальник отдела по работе с молодыми специалистами ПАО «Нижнекамскнефтехим» Евгений Рябов.



Добровольная вакцинация сотрудников в ПАО «Нижнекамскнефтехим» и дочерних предприятиях ведется с февраля 2021 года. За это время прививкой от вируса обезопасили себя 9 120 (59,5%) работников компании, а также сотрудники «дочек» — 1 579 (36,03%) человек.

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