Юные художники посетили «Нижнекамскнефтехим», чтобы потом создать макет предприятия

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Увидеть и воплотить в макете — такая задача стоит перед воспитанниками детской художественной школы №1 Нижнекамска. С этой целью они побывали на экскурсии в ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящем в СИБУР.

Детская художественная школа №1 одержала победу в грантовом конкурсе СИБУРа программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Проект, который представили художники, называется «Что такое Нефтехим?».

Он посвящен 55-летию «Нижнекамскнефтехима», которое предприятие отметит в этом году. Идея заключается в создании макета нефтехимического предприятия из картона школьниками начальных классов. Разработают макет педагоги и учащиеся художественной школы. А необходимое количество комплектов макета будет изготовлено типографским способом. Сборка макетов будет осуществляться учениками всех школ города.

Чтобы изготовить макеты, необходимо увидеть воочию производственные объекты. Преподаватели и учащиеся учебного заведения побывали на экскурсии на «Нижнекамскнефтехиме» и узнали много интересной информации об истории предприятия, о продукции, которую здесь производят.

— Сегодня учащиеся и преподаватели художественной школы посмотрели вживую, как выглядят установки, колонны, градирни, корпуса зданий, как выглядят силосные башни завода пластиков. Узнали об их предназначении. Надеемся, эта экскурсия поможет им в успешной реализации проекта, посвященного 55-летию «Нижнекамскнефтехима», — рассказала помощник генерального директора по работе с муниципальными органами ПАО «Нижнекамскнефтехим» Эльвира Долотказина.

Увлекательная экскурсия началась уже в автобусе. Ребята объезжали территорию, которая составляет 22 кв. км, и внимательно слушали информацию о предприятии, которое теперь является частью большой компании СИБУР.

— Дети не видели предприятие до этой экскурсии, а требуется все-таки конструктивную особенность понять, поэтому и состоялась эта поездка. Надеюсь, что она поможет нам понять и объяснить детям, как подать эти объекты, — отметил директор МАУ ДО «Детская художественная школа №1» НМР Леонид Авраменко.

Воспитанники художественной школы получили незабываемые впечатления от экскурсии.

— Это что-то необычное, что-то новое. Я в городе не видел таких сооружений и до этого не предполагал, что «Нижнекамскнефтехим» такой большой по площади, — поделился впечатлениями учащийся МАУ ДО «Детская художественная школа №1» НМР Булат Фахретдинов.

