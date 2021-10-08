Семью нефтехимиков пригласили на оглашение ежегодного послания Рустама Минниханова Госсовету РТ

Фото: Ринат Назметдинов

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с посланием Госсовету РТ. Мероприятие прошло в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. На заседание пригласили депутатов Госдумы РФ, сенаторов, членов правительства Татарстана, руководителей муниципалитетов, глав министерств, ведомств, предприятий и жителей республики. Среди почетных гостей была и семья нефтехимиков — Фидаись и Савия Хазимуратовы.



— Поддержка семей, прежде всего, семей с детьми, молодых, многодетных и приемных семей — безусловный приоритет в нашей работе. Крепкая семья была и остается основой сильного государства и единства многонационального народа, хранительницей национально-культурных традиций и родного языка. Ярким примером такой крепкой связи поколений являются семьи — представители трудовых династий. В их числе — многодетная семья потомственных педагогов Поповых из Зеленодольска, семьи Хазимуратовых и Шишковых, несколько поколений которых работают на крупнейших промышленных предприятиях республики, — отметил в своем послании Госсовету РТ Рустам Минниханов.

Семья Хазимуратовых представляла на мероприятии Нижнекамский муниципальный район, Нижнекамск и свое родное предприятие ПАО «Нижнекамскнефтехим».

— С большой радостью воспринял эту новость. В ноябре мне исполнится 80 лет, эта поездка для меня — настоящий подарок. Приятно съездить в Казань, увидеть нашего президента, почувствовать атмосферу, — поделился своими впечатлениями с корреспондентом «Реального времени» Фидаись Хазимуратов.



В Нижнекамск Фидаись Тимербаевич приехал в 1969 году на строительство нефтехимического комбината и остался здесь на всю жизнь. На «Нижнекамскнефтехиме» проработал 35 лет. Возглавлял ДОСААФ. В 1985 году был инициатором поездки Комсомольско-молодежного отряда нефтехимиков в город Волгоград на Мамаев курган, чтобы взять вечный огонь в зале «Боевой славы» и зажечь огонь у Монумента Победы в Нижнекамске.



Его жена Савия Зайнулловна отдала родному предприятию 28 лет, носит звание «Ветеран труда АО «Нижнекамскнефтехим». Супруги вместе уже 52 года. Дети пошли по стопам родителей. Дочь Гульнара более 20 работает лет в ПКЦ инженером-конструктором. Сын Рамиль — начальник сектора цеха 4821 Центра автоматизации, на предприятии трудится более 25 лет. Общий же трудовой стаж династии составляет более 560 лет.



— Нефтехимия для нас — отец родной. Практически все наши родственники работали, или продолжают работать на «Нижнекамскнефтехиме». Есть сред них аппаратчики, слесари, инженеры. Я ни разу в своей жизни не пожалел о выборе профессии. Во первых, работа постоянная, а во вторых, хорошо оплачиваемая, — отмечает Фидаись Хазимуратов.



За добросовестное отношение к работе, многолетний плодотворный труд Фидаись Хазимуратов награжден знаками «Отличник ДОСААФ СССР», «Победитель социалистического соревнования», «Ударник девятой пятилетки», медалями «Ветеран труда Татарской АССР» и «Ветеран труда АО «Нижнекамскнефтехим».

Семья бережно относится к истории своего рода. Генеалогическое древо Хазимуратовых уходит корнями до 1530 года.

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