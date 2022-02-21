Сотрудник «Нижнекамскнефтехима» получил звание «Заслуженный химик РТ»

Фото: Максим Платонов

Государственной награды удостоился аппаратчик завода изопрена-мономера Талгат Гибадуллин. С высоким званием нефтехимика лично поздравил президент РТ Рустам Минниханов. Церемония вручения состоялась на итоговой коллегии Минпромторга РТ.



Талгат Гибадуллин — авторитетный специалист, выполняющий самые трудные и нестандартные задачи по ведению технологического процесса. На «Нижнекамскнефтехиме» он работает 37 лет и принимал участие в ключевых событиях производства окиси этилена, а также завода олигомеров и гликолей.

Активно проявил себя при проведении опытно-промышленных испытаний новых видов катализаторов. Является автором нескольких рационализаторских предложений по модернизации технологического оборудования. Идеи Талгата Гибадуллина позволили увеличить производственную мощность установок, при этом значительно снизить их энергоемкость.

В своей работе Талгат Набиуллович огромное внимание уделяет воспитанию молодых специалистов, оказывает всестороннюю помощь в приобретении опыта и является наставником молодежи. Подготовил к самостоятельной работе более двадцати молодых рабочих.

