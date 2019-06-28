Группа компаний ТАИФ: забота об окружающей среде — в приоритете

В реализацию экологических программ Группа компаний ТАИФ ежегодно вкладывает миллиарды рублей

Фото: Роман Хасаев

Без продукции нефтехимии в современном мире прожить невозможно. В этом легко убедиться, просто оглянувшись вокруг. Фактически два из каждых трех предметов, окружающих каждого из нас, полностью или хотя бы частью состоят из того, что еще недавно было нефтью: одежда, краска, емкости для продуктов и бутылочки для кормления малышей, автомобильное топливо, шины и отделка салонов машин, корпуса компьютеров и телефонов, изоляция проводов, по которым в дома и квартиры поступает электричество, трубы, подводящие к жилищам воду, элементы мебели, медицинские инструменты и упаковка… Продолжать можно бесконечно. Запросы общества постоянно растут, а вместе с ними и объемы производства. Одновременно ужесточаются экологические требования. В Группе компаний ТАИФ и без напоминаний со стороны государства заботу об окружающей среде возвели в ранг приоритетных задач: на предприятиях приняты и регулярно обновляются собственные экологические программы с еще более жесткими требованиями, чем приняты в целом по России. О многомиллиардных вложениях ТАИФа в сохранение экологического баланса и постоянной работе над снижением техногенной нагрузки на окружающую среду республики — в материале «Реального времени».

Нефтепереработка и нефтехимия: мифы и реальность

Одним из главных заблуждений современности является мнение о том, что нефтехимия как отрасль перерабатывающей промышленности наносит окружающей среде наибольший вред. В реальности на долю нефтехимии приходится лишь порядка 2 процентов от общего негативного воздействия на экологию. Эти цифры сегодня знает каждый школьник и студент, если внимательно слушает преподавателя на занятиях. А отрасль постоянно стремится к снижению и этого показателя.

На долю нефтехимии приходится лишь порядка 2 процентов от общего уровня воздействия промышленности на окружающую среду. rpn.gov.ru

Совершенно очевидно, что не будь нефтепереработки и нефтехимии, мир не достиг бы нынешнего уровня развития. Не было бы пластиков, полиэтилена, синтетических моторных масел, бензинов и дизельного топлива, привычных автомобилей, самолетов, сельхозтехники. А тем машинам, что удалось бы создать, пришлось бы ездить на пару или электричестве. Но и их было бы мало: отсутствие синтетических каучуков при дефиците природных, доставляемых парусными судами или пароходами с других континентов, сделало бы резину очень дорогой. Энергетика, работающая на угле и дровах, оказалась бы гораздо менее эффективной сегодняшних ТЭЦ и не смогла бы справиться с теми потребностями, которые диктует современный мир. Не было бы недорогих синтетических лаков и красок, привычных электронных приборов, точной медицинской аппаратуры, помогающей хирургам делать сложнейшие операции и вычислительной техники для ученых. Даже шариковых ручек без пластмасс, из которых изготовлены стержни для паст. Деревянные окна, дерево и уголь в качестве топлива, дерево и камень — как основные строительные материалы. Чтобы обеспечить потребности растущего населения, темпы и масштабы вырубки лесов пришлось бы увеличить кратно. Деревья не успевали бы расти, а без них начала бы истощаться атмосфера. Оголившиеся берега не могли бы защитить от пересыхания водоемы… Самим фактом своего существования и огромной палитрой продукции, способной заменить природные материалы, нефтепереработка и нефтехимия выполняют важнейшую экологическую миссию.

Эколидер Татарстана

Показательно, что Группа ТАИФ и входящие в нее предприятия — постоянные победители экологических конкурсов. Высокие результаты закономерны: на протяжении многих лет масштабная работа по сохранению окружающей среды ведется как на каждом предприятии, входящем в структуру ТАИФа, так и в целом в интересах республики, и живущих здесь людей. В минувшем году при активном участии АО «ТАИФ» и ПАО «Казаньоргсинтез» был завершен гидротехнический этап восстановления системы Лебяжьих озер. Масштабные работы стартовали в 2014 году с экологических изысканий и продолжились в 2016-м очисткой и углублением чаш озер, оборудованием их дна специальным защитным трехслойным экраном и наполнением водой. Программа, не имеющая аналогов в истории современной России, обошлась ТАИФу более чем в 250 млн рублей и позволила, к радости многочисленных отдыхающих, увеличить площадь водной глади в 9 раз (до 36 гектаров). Этим летом продолжилось обустройство береговой зоны.

При активном участии АО «ТАИФ» и ПАО «Казаньоргсинтез» завершен гидротехнический этап восстановления системы Лебяжьих озер. Фото Максима Платонова

Еще один социально и экологически значимый проект, совместно реализованный АО «ТАИФ» и ПАО «Казаньоргсинтез», — строительство подземного паркинга почти на тысячу машин под площадью возле НКЦ «Казань». Центр города разгрузился от стихийно припаркованных автомобилей, а освободившаяся от техники территория и склон, выходящий к Казанке, благоустроены. В реконструкцию площади ТАИФ вложил более 123 млн рублей. Сегодня площадь и склон — одно из любимых мест отдыха в столице Татарстана. В 2019-м работы планируется продолжить: оставшуюся неблагоустроенной площадку у подножия НКЦ президент Татарстана предложил превратить в сквер.

Рустам Минниханов предложил ГК ТАИФ разбить у НКЦ «Казань» сквер. Фото Рината Назметдинова

Группа ТАИФ внимательно следит за новинками в области охраны окружающей среды. В октябре прошлого года, во время делового форума Finnish Business goes Kazan 2018, главный офис Группы посетила большая делегация из Финляндии во главе с чрезвычайным и полномочным послом Мико Хаутала. Гости презентовали разработки в области обезвреживания промышленных стоков. ТАИФ заинтересовала новация компании Global EcoProcess. Технология очистки промышленных стоков позволяет осаждать растворенные в жидкости металлы в инертный и безопасный осадок, который в дальнейшем и сам может стать сырьем для извлечения драгметаллов. Компания Kierto представила технологию обезвреживания отходов химпроизводств. Нефтехимические предприятия ТАИФа ежегодно перерабатывают более 20 млн тонн углеводородного сырья. В эти процессы включены больше 130 млн кубометров воды.

— Нам интересны ноу-хау в области очистки воды. Мы готовы их купить и использовать, — заявил представителям финского бизнеса Генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов. Он подчеркнул, что на внедрение природоохранных разработок Группа компаний средств не жалеет. И в это легко поверить, оценив размах ежегодно реализуемых ТАИФом экологических программ.

В октябре 2018 года, главный офис Группы посетила большая делегация из Финляндии во главе с чрезвычайным и полномочным послом Мико Хаутала. Фото Романа Хасаева

ПАО «Нижнекамскнефтехим»: за 5 лет в охрану окружающей среды и природоохранные мероприятия вложено почти 22 млрд рублей

С 2014 по 2018 годы ПАО «Нижнекамскнефтехим», одной из крупнейших нефтехимических компаний Европы, реализованы почти 350 экологических мероприятий. Общая сумма вложений в природоохранные мероприятия и экологические программы составила почти 22 млрд рублей. Только в минувшем 2018 году вложения в природоохранные мероприятия составили 5,3 млрд рублей. Ведущий производитель синтетических каучуков в мире и пластиков в России, выпускающий 320 наименований необходимой во всем мире продукции, организует процессы максимально эффективным и безопасным для экологии образом. С ноября 2003 года на производствах ПАО «Нижнекамскнефтехим» внедрена система экологического менеджмента, отвечающая законодательству России, Татарстана и международным стандартам ИСО 14001. Начиная с 2001 года НКНХ реализовал уже три экологические программы, а в июле 2014-го стартовала четвертая, рассчитанная до 2020 года. Ее стоимость — 7,2 млрд рублей, а полное выполнение позволит серьезно сэкономить природные ресурсы и еще больше снизить нагрузку на окружающую среду.

Совершенствование производственных технологий уже позволило сократить образование неутилизируемых отходов на 5 тыс. тонн в год. Внедрение на заводе олигомеров и гликолей схемы откачки химзагрязненного конденсата пароэжекторной установки уменьшило ежегодный объем стоков на 7,5 тыс. тонн. Замена на 16 насосах того же завода одинарных торцевых уплотнений на двойные снизила выбросы в атмосферу. До 160 Гкал тепловой энергии в год экономит установка новых калориферов в сварочном центре. Еще 7 826 Гкал в год сбережет замена теплоизоляции на трубопроводах теплофикационной воды, конденсата и паропроводов управления энергоснабжения.

В 2019 году планируется завершить второй этап реконструкции биологических очистных сооружений ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сточные воды ПАО «Нижнекамскнефтехим» обезвреживаются на собственных очистных сооружениях. Реконструкция биологических очистных сооружений стала для нефтехимиков одним из самых грандиозных мероприятий в сфере охраны окружающей среды.

Биологические очистные сооружения ПАО «Нижнекамскнефтехим», введенные в эксплуатацию в 1966 году, — это стратегически важный промышленный и экологический объект. 81% — это стоки предприятий, расположенных на промышленной площадке, в том числе ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТГК-16» (ТЭЦ 1), АО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскшина», АО «Нижнекамсктехуглерод», АО «СГ-транс», ООО «Преттль-НК», ООО «Челны-Бройлер», ООО «Индустриальный парк «Пионер», ООО «Нижнекамский завод металлических конструкций», АО «Нижнекамское ПАТП-1», ООО «Нижнекамское ПАТП» и другие (всего около 60 предприятий и организаций). Помимо химически загрязненных стоков с промышленной площадки, сюда практически со всех городских квартир, организаций и предприятий поступают и коммунальные стоки, их доля — 19%. Они формируются от населения, от различных организаций и предприятий: автозаправочных станций, автомоек, гаражных кооперативов, автосервисов, медицинских учреждений, торговых центров и др. В городскую канализацию сливаются также стоки с предприятий, расположенных в поселке Строителей и в районе БСИ. Так как город изначально строился как «приложение» к комбинату, в свое время было решено совместить очистку промышленных, городских и коммунальных стоков в одном месте, так как это было выгодно экономически и географически.

Но не всегда и не все компании и предприятия, подключенные к общей системе очистных сооружений, ведут себя добропорядочно: периодически происходит слив агрессивных стоков, которые, попадая в зону интенсивной биоочистки концентрированных стоков, уничтожают активный ил — специально разработанный в лаборатории сточных вод научно-технологического центра «Нижнекамскнефтехима» симбиотический комплекс, состоящий из десятков различных бактерий и простейших микроорганизмов, способных расщепить попавшие в стоки сложные органические вещества до углекислого газа и воды. В результате активный ил перестает справляться с переработкой примесей и появляется тот самый неприятный запах, на который жалуются нижнекамцы.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» каждый раз восстанавливает эффективность работы системы биологической очистки коммунальных и промышленных стоков. Причем за свой счет. Но на то, чтобы система вновь заработала так, как полагается, каждый раз требуется некоторое время (интернет-издание «Реальное время» готовит к публикации материал об этой проблеме).

Всю систему очистных сооружений ПАО «Нижнекамскнефтехим» уже больше полувека содержит на своем балансе: обслуживает оборудование, следит за качеством очищенных стоков. Столько содержание биоочистных сооружений ежегодно обходится в 300 млн рублей. Кроме того, компания, вкладывает огромные средства в модернизацию. Первоначально мощности БОС позволяли очищать всего 56 тысяч кубических метров стоков в сутки. Расширение БОС продолжалось до середины 80-х годов и в результате их мощность увеличилась до 213 тысяч кубометров в сутки. В конце 2015 года нефтехимики приступили к масштабной реконструкции очистных сооружений, чтобы заменить морально и физически устаревшие здания и оборудование, а также внедрить еще более современную технологию очистки стоков, что в конечном итоге, значительно улучшит экологическую ситуацию в городе в целом.

На первом этапе реконструкции, завершившемся в 2016 году, были заново построены и оборудованы современным оборудованием узел механической очистки хозбытовых стоков, здание решеток с приемной камерой, аэрируемые песколовки, смеситель хозбытового и химзагрязненного стоков, насосная опорожнения смесителей, электрокабельные эстакады и смонтированы «Ятаганы» — специальные установки обезвреживания парогазовых смесей. Пахнущие выбросы теперь собираются и обезвреживаются. Уже реализованные этапы усовершенствования позволили снизить концентрацию железа в стоках на 19%, алюминия — на 16%, сульфатов — на 17%, фенолов — на 35%, формальдегида — на 52%, метанола — на 71%. Общий объем сточных вод в 2018 году снижен почти на 2,5 млн кубометров в год.

Современное герметичное оборудование собирает и обезвреживает выбросы. Фото пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Реализуя второй этап реконструкции биологических очистных сооружений, специалисты НКНХ подобрали систему биофильтров для узла механической очистки стоков и воздуха, повысив ее эффективность до 95%. В 2019 году, планируется достроить новый 15-километровый внеплощадочный коллектор отведения промливневых стоков стоимостью 1,2 млрд рублей. Его ввод повысит пропускную способность системы транспортировки стоков.

На первый этап реконструкции биологических очистных сооружений предприятие направило 518,57 млн рублей. Второй потребует инвестиций порядка 1 млрд рублей, в том числе в 2019 году — более 400 млн рублей, на строительство нового внеплощадочного коллектора компания направит 1,2 млрд рублей, а общая стоимость модернизации составит более 3 млрд рублей. Также в рамках второго этапа продолжается реконструкция химлаборатории биологических очистных сооружений. Созданная еще в 1960-х годах, сегодня она полностью преобразилась: внешний вид здания стал современным. Оптимальный температурный режим при выполнении анализов поддерживается кондиционерами. Рабочие кабинеты оснащены высокоточным оборудованием: запущен хроматограф «Кристалл Люкс-4000», определяющий содержание примесей в стоках, доставлен концентратомер, предназначенный для определения содержания в воде нефтепродуктов, установлены сушильные шкафы, муфельная печь, pH-метры — то есть все, что необходимо для проведения полного и качественного анализа уровня загрязненности стоков. Сейчас на БОС идут пуско-наладочные работы. Пуск планируется этим летом.

Лаборатория биологических очистных сооружений сегодня оснащена новейшим оборудованием и превратилась в современный исследовательский центр. Фото пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Важное приобретение «Нижнекамскнефтехима» в 2019 году — передвижной экопост для контроля загрязненности атмосферного воздуха. Специальный автомобиль, оснащенный необходимым оборудованием — газоанализаторами, хроматографами, анализаторами пыли, метеорологическим комплексом и автоматизированной системой сбора, и обработки информации — в любой географической точке Нижнекамского района готов снять полный экологический срез атмосферного воздуха по двум десяткам ключевых показателей. Это первый и пока единственный подобный комплекс в Татарстане.

Передвижной экопост ПАО «Нижнекамскнефтехим» — первый и пока единственный подобный комплекс в Татарстане. Фото пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На сохранение окружающей среды направлен целый ряд реализованных новаций:

— внедрение современной системы оборотного водоснабжения позволило многократно использовать очищаемую воду, значительно снизив забор свежей речной воды;

— ввод в эксплуатацию узла очистки водорода на производстве полиэтилена также позволил значительно снизить его потребление;

— замена старых пиролизных печей на две новые (типа SRT-VI) повысила надежность работы печного блока и сократила объем выбросов в атмосферу дымовых газов;

— замена внутренних и установка выносных циклонов на заводе изопрена-мономера, снизила потребление катализаторов. Образование катализаторного шлама сократилось на 350 тонн в год, шламовой воды — на 100 тонн, а катализаторной пыли — на 30 тонн;

— на заводе изопрена-мономера, на производстве изопрена построена установка очистки сточных вод и заменены четыре кипятильника. Объем снижен на 160 тыс. тонн в год.

ТАИФ строит в Татарстане самое современное, совершенное, надежное и отвечающее жестким международным экологическим нормам производство этилена. Фото Лины Саримовой

В июне 2017 года на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме ПАО «Нижнекамскнефтехим» и германская компания Linde AG подписали лицензионное соглашение и контракт на проектирование, поставку оборудования и материалов для нового этиленового комплекса на 600 тыс. тонн этилена в год. Он станет первой частью самого современного в России производства на 1,2 млн тонн этилена в год и целого ряда заводов по выпуску современных полимеров. Параллельно ведется работа по контракту, подписанному между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и немецкой компанией Siemens: строительству электростанции на 495 МВт, что будет обеспечивать энергией этиленовый комплекс. Кроме высокой надежности при выборе оборудования для будущей электростанции, Группа ТАИФ сделала акцент на экологичность. В основном топливом для станции послужат ранее сжигавшиеся на факелах или утилизировавшиеся побочные продукты основных технологических процессов НКНХ, что снизит нагрузку на окружающую среду.

Кроме высокой надежности при выборе оборудования для будущей электростанции Группа компаний ТАИФ сделала акцент на экологичность. Фото president.tatar.ru

Заботу об окружающей среде в Группе компаний ТАИФ проявляют во всем: так, многоразовое использование контейнеров для транспортировки бутадиеновых каучуков позволило предприятиям НКНХ сократить на 200 тонн в год образование пластиковых отходов. Применение многоразовых деревянных поддонов для транспортировки саженаполненного концентрата спасло от вырубки целую рощу. Кроме того, сотрудники ПАО «Нижнекамскнефтехим» — активные участники различных экологических акций, в том числе по посадке деревьев. А в ноябре 2018 года специалисты «Нижнекамскнефтехима» выпустили в Каму почти 9 тыс. молоди сазана.

В ноябре минувшего года специалисты ПАО «Нижнекамскнефтехим» выпустили в реку Кама почти 9 тыс. молоди сазана. Фото nknh.ru

ПАО «Казаньоргсинтез» — процесс улучшения экологической обстановки постоянен

Ведущее предприятие химической отрасли России и крупнейший в стране производитель полимеров и сополимеров этилена, ПАО «Казаньоргсинтез» в год производит 1,7 млн тонн 250 наименований продукции. Процесс технического и технологического развития производств так же непрерывен, как и работа над улучшением его экологичности.

На ПАО «Казаньоргсинтез» внедряются технологии, способствующие снижению объемов отходов, нагрузки на водный бассейн и воздействия на атмосферу. Фото ПАО «Казаньоргсинтез»

Модернизация основных производств повышает не только эффективность предприятия в целом, но и его экологическую безопасность. Так, четыре пиролизные печи введенные в эксплуатацию в 2018 году, по объемам производства успешно заменили 10 старых, а их суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 4 с лишним раза ниже: 284 тонн в год против прежних 1 176 тонн.

Введенные в конце 2018 года в эксплуатацию на ПАО «Казаньоргсинтез» четыре пиролизные печи позволили более чем в четыре раза снизить выбросы в атмосферу. Фото Рината Назметдинова

Модернизация реактора «В» на заводе производства и переработки полиэтилена низкого давления увеличит объемы производства до 220 тыс. тонн в год. Растет ассортимент и география отгрузки. В минувшем году на предприятии запущена в эксплуатацию уникальная штабелеформирующая машина. Сохраняя возможность удобной отгрузки, оборудование позволило исключить использование деревянных поддонов, что снизило стоимость отправки продукции заказчикам и сберегло от вырубки тысячи деревьев.

В 2018 году ПАО «Казаньоргсинтез» приняло активное участие в региональном проекте «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Республики Татарстан». На КОСе разработан перспективный план мероприятий по сокращению сброса загрязненных стоков в водоемы республики. Проект состоит из трех крупных программ, рассчитанных на период до 2025 года. Планируется модернизация системы очистки промстоков цеха нейтрализации промышленно-сточных вод, реконструкция с увеличением производительности до 40 тыс. куб. м в сутки цеха очистных сооружений и внешних коммуникаций, реконструкция подземной части самотечного канализационного коллектора до выпуска в Волгу. Стоимость реализации программы — миллиарды рублей.

В 2018 году в конкурсе «Цветущая Казань» КОС стал лучшим казанским предприятием по благоустройству территории. Фото Владимира Туник

Кроме масштабных собственных экологических программ ПАО «Казаньоргсинтез» активно участвует в республиканских и федеральных природоохранных мероприятиях. За 6 лет заводчанами посажены более 4 700 деревьев. В 2018 году в конкурсе «Цветущая Казань» КОС стал лучшим казанским предприятием по благоустройству территории. А в августе того же года за выдающиеся экономические достижения и активную социальную и природоохранную позицию ПАО «Казаньоргсинтез» было внесено в Книгу Почета Казани. Соответствующее свидетельство мэр Казани Ильсур Метшин вручил генеральному директору предприятия Фариду Минигулову.

АО «ТАИФ-НК»: цель — максимальное извлечение светлых нефтепродуктов

Система экологического менеджмента на АО «ТАИФ-НК» — одном из основных участников нефтеперерабатывающего комплекса Татарстана — полностью соответствует международным требованиям ISO 14001:2015. Вопросы бережного отношения к природе руководством предприятия отнесены к корпоративным приоритетам высшего порядка. При этом, работая с сырьем далеко не лучшего качества, «ТАИФ-НК» использует передовые технологии и обеспечивает гораздо большую глубину переработки и экологические показатели, нежели многие работающие на легкой, низкосернистой нефти.

Экологические проекты на АО «ТАИФ-НК» отнесены к корпоративным приоритетам высшего порядка. Фото ТАИФ-НК

Возможность достижения еще более высоких результатов как для своих производств, так и для Группы компаний ТАИФ в целом, АО «ТАИФ-НК» видит в успешном завершении крупномасштабного стратегического инвестиционного проекта по строительству Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков. Мощность комплекса — 3,7 млн тонн углеводородного сырья в год. В его состав входят установки гидрокрекинга гудрона, водорода, серы, а также ряд вспомогательных установок и товарно-сырьевые парки. Благодаря уникальной технологии Veba Combi Cracking выработка светлых продуктов — сжиженных углеводородных газов, нафты, дизельного топлива стандарта Евро-5 — достигнет 98,2% от объемов поступившего сырья.

Благодаря уникальной технологии Veba Combi Cracking выработка светлых продуктов на комплексе глубокой переработки тяжелых остатков достигнет 98,2%. Фото «ТАИФ-НК»

Производство обещает быть практически безотходным, а кроме того, при его строительстве особое внимание уделено внедрению передовых ресурсосберегающих технологий и минимизации воздействия на окружающую среду.

Ежегодное потребление производством воды для охлаждения оборудования составляет 128 млн куб. м (5% объема всего Нижнекамского водохранилища). Стремясь снизить объем забора свежей речной воды, на предприятии возвели эффективный блок оборотного водоснабжения. Применение градирен с пленочным истечением жидкости и использовании специальных насадок позволили значительно сократить испарение влаги. В 2017 году введен в эксплуатацию цех локальной биологической очистки промышленных сточных вод, позволяющий удалить до 99,99% всех загрязнителей, включая нефтепродукты. Очищенная вода вновь включается в технологические процессы.

Цех локальной биологической очистки промышленных сточных вод, позволяющий удалить до 99,99% всех загрязнителей. Фото «ТАИФ-НК»

АО «ТГК-16»: экономичней, экологичней, эффективней

Как и все предприятия Группы ТАИФ, АО «ТГК-16» нацелено на максимальный результат во всем: в повышении эффективности энергоснабжения промышленных узлов нефтехимического комплекса и жилых микрорайонов республики, в энергосбережении и заботе об окружающей среде. Вопросам экологии в компании уделяется особое внимание, а выполнение экологических требований — под постоянным контролем руководства.

После того как в 2010 году Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) вошли в состав ТГК-16, генерирующие мощности прошли серьезную модернизацию. Сегодня оба объекта считаются одними из самых современных и эффективных в энергетике не только Татарстана, но и России в целом. Так, на Казанской ТЭЦ-3 в 2017 году был введен в эксплуатацию самый мощный в стране газотурбинный энергоблок производства General Electric. Это позволило вдвое увеличить установленную мощность электростанции при одновременном снижении воздействия на природу.

На Казанской ТЭЦ-3 в 2017 году был введен в эксплуатацию самый мощный в России газотурбинный энергоблок производства General Electric. Фото Романа Хасаева

В 2018 году (юбилейном для ТЭЦ, отметившей 50-летие) завершено строительство очистных сооружений ливнево-талого и промышленного стоков. Проект, реализованный за счет собственных средств (более 165 млн рублей), позволил ТГК-16 эффективно войти в приоритетный проект РФ «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».

Также в минувшем году состоялось техническое перевооружение первого химического цеха Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Производство химобессоленной воды выросло до 1 900 т/час. Договоренность с основным потребителем пара и горячей воды — ПАО «Нижнекамскнефтехим» — позволило обеспечить максимальный возврат использованного конденсата. Тем самым удалось значительно снизить расход химических реагентов на водоподготовку и рациональнее использовать водные ресурсы. На 4% к уровню 2017 года снизилась доля отходов, размещаемых на собственных площадках длительного хранения.

На настоящий момент оба объекта ОАО «ТГК-16» считаются одними из самых современных в энергетике не только Татарстана, но и России. Фото пресс-центра АО «ТАИФ»

Увеличение загрузки газотурбинной установки на ТЭЦ-3 в минувшем году, в сравнении с 2017-м, повысило выработку энергии при снижении валового объема выбросов по компании на 12% (1,3 тыс. тонн) в год и на 10,6% (2,3 тыс. тонн) общей массы отходов производства.

Сегодня на ТГК-16 действует уже четвертая программа энергосбережения, рассчитанная на 2016—2020 годы. Будут модернизированы системы газоснабжения котельных агрегатов. По расчетам специалистов, оптимизация технологических процессов и реализация энергосберегающих мероприятий позволят в год сэкономить до 31,6 млн кВт·ч электрической и 605 тыс. Гкал тепловой энергии, сберечь 25 тыс. тонн условного топлива. Для сравнения: в 2013 году в среднем по России расход топлива составлял 321 г/ кВт·ч, в 2017-м — уже 299,7 г/ кВт. На Казанской ТЭЦ-3 после модернизации средний расход топлива — 215 г/кВт·ч. Это не только конкурентоспособность электростанции, но и серьезный вклад в обеспечение экологической безопасности страны.

Группой компаний ТАИФ для руководства республики подготовлена программа по решению сразу двух вопросов: снижению стоимости тепловой и электрической энергии для населения Казани, а также сокращению экологической нагрузки на природу мегаполиса. Речь идет о переводе тепловой нагрузки с многочисленных, по большей части устаревших котельных на централизованную систему теплоснабжения.

ГК ТАИФ предложила руководству республики помощь в решении сразу двух вопросов: снижения стоимости отпуска тепловой и электрической энергии для населения, а также снижения выбросов в атмосферу Казани. Фото Максима Платонова

АО «2БИО» — первый шаг АО «ТАИФ» к «зеленой» химии

— Для нас важно начать благородный путь в области «зеленой» химии. Мы считаем, что биоразлагаемые полимеры могут эффективно способствовать постепенному снижению загрязнения окружающей среды. В краткосрочной перспективе биополимеры не могут полностью заменить традиционные полимеры из-за объемов выработки, но мы считаем, что введение «зеленых», то есть экологически безопасных, производств в высокоэффективных сегментах рынка может способствовать созданию новых возможностей в секторе производства пластмасс, — это заявление генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов сделал в октябре 2018 года — сразу после подписания соглашения о совместной реализации проекта по производству биопластика с итальянской компанией Bio-on S.p.A.

Церемония подписания, которая проходила в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте, состоялась в Москве в рамках двусторонних российско-итальянских встреч.

Уникальное для РФ предприятие «2БИО» будет выпускать биоразлагаемые материалы на основе отходов сахарных производств. Фото ТНВ

Спустя менее чем два месяца с момента подписания соглашения в Татарстане на территории ОЭЗ «Алабуга» было зарегистрировано совместное предприятие АО «2БИО», учредителями которого выступили АО «ТАИФ» и итальянская компания Investire Italia s.r.l. Уникальное для России предприятие будет выпускать биоразлагаемые материалы (полигидроксиалканоат), в том числе для производства экологичной упаковки. Этот полимер полностью разлагается в течение 30—45 суток. При этом биопластик обладает свойствами, близкими к традиционным пластикам (полиэтилену и полипропилену). Источником сырья станет меласса — отход производства татарстанских сахарных заводов. Начальная мощность проекта стоимостью в 90 млн евро — 10 тыс. тонн биопластиков в год с перспективой удвоения.

Любой процесс или начинание ТАИФа основывается на точных расчетах: возможность реализации, экономическая целесообразность и обязательно — безопасность для окружающей среды. Сотрудники и руководство многочисленных производств Группы компаний — татарстанцы и лично заинтересованы в том, чтобы они сами, их дети и внуки жили в экологически благополучном регионе. И потому сил и средств на сохранение окружающей среды не жалеют.