Нефтехимики приняли участие в церемонии открытия республиканской «Вахты Памяти»

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани в парке Победы состоялось открытие республиканской акции «Вахта Памяти — 2021», приуроченной к старту очередного сезона поисковых экспедиций к местам сражений в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие поисковые отряды РТ, студенты, школьники и молодежные организации, а также руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим» и бойцы поискового отряда «Нефтехимик».

— Несколько недель нас отделяет от празднования государственного и поистине всенародного праздника — Дня Победы в Великой Отечественной войне. Поисковым движением нашей республики делается очень многое по увековечиванию памяти павших, погибших за нашу родину. С1993 года поисковиками было проведено 340 экспедиций, найдено и похоронено 11 тысяч погибших на полях сражений в Великой Отечественной войне. Более 1,5 тысячи воинов Красной армии, которые погибли, нашли свои имена. Это очень важное, благородное, гуманное и патриотическое дело. Хочу пожелать участникам поисковых экспедиций дальнейших успехов в этом нужном деле, — обратился к собравшимся главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов.

Дважды в год при поддержке ПАО «Нижнекамскнефтехим» бойцы поискового отряда «Нефтехимик» выезжают на места, где шли кровопролитные бои. Первая в этом году экспедиция пройдет с 22 апреля по 7 мая в Вяземском районе Смоленской области.

— Место, куда мы отправляемся, называется Вяземским котлом. Это было катастрофическое завершение оборонительной операции Западного и Резервного фронтов в октябре 1941 года. Немцы прорвали оборону и окружили советские войска. Красная армия потеряла 380 тысяч человек убитыми и ранеными, в плен попали свыше 600 тысяч человек. Дорога на Москву была открыта. Чтобы спасти положение, советское командование бросило против танковых дивизий рейха едва обученных и плохо вооруженных ополченцев и курсантов, — говорит командир поискового отряда «Нефтехимик» Ольга Ланцова.

На церемонии открытия республиканской «Вахты Памяти — 2021» нефтехимики вручили командирам поисковых отрядов Татарстана точные копии настольного календаря 1941 года. Оригинал издания был подписан в печать 19 декабря 1940-го и хранится в музее боевой славы поискового отряда «Нефтехимик».

— Календарь 1941 года был воссоздан силами ПАО «Нижнекамскнефтехим». Благодаря этой работе мы надеемся, что наши современники, наши дети смогут прикоснуться к истории и к тем событиям, которые были в те года. Календарь был найден благодаря руководителю поискового отряда Ольге Ланцовой, — говорит заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов.

Книга повествует о достижениях в промышленности и сельском хозяйстве, развитии систем образования и здравоохранения, истории Отечества, его героях и планах на ближайшие годы.

В год 80-летия начала Великой Отечественной войны по поручению генерального директора АО «ТАИФ», председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслана Шигабутдинова силами специалистов ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ООО «Нефтехим медиа» настольный календарь 1941 года был воссоздан. Таким образом, ГК ТАИФ подарила возможность современникам прикоснуться к событиям 1941 года.