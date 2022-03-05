Рамиль Муллин вручил почетные грамоты сотрудницам «Нижнекамскнефтехима»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Глава исполкома НМР Рамиль Муллин поздравил женщин Нижнекамска с наступающим 8 Марта. Торжественное мероприятие состоялось в Доме народного творчества. При входе представительницам прекрасного пола дарили цветы, в фойе играла музыка, работала фотозона. На сцене перед гостями выступили артисты и творческие коллективы города.



Обращаясь к присутствующим, глава исполкома НМР Рамиль Муллин подчеркнул, что женщина всегда ассоциируется с красотой, нежностью, весной. Она наполняет мир добром и высоким смыслом, вносит гармонию в любое дело и начинание, дарит вдохновение и поддержку.



— Женщина — это в первую очередь мама, а мама — самый родной человек. Каждая из вас достойна внимания 365 дней в году, а не только 8 Марта. Самое главное, чтобы мужчины не забывали о своих половинках. Я желаю вам благополучия, здоровья, мирного неба над головой, чтобы наш город развивался, а вы чаще улыбались. Мы, мужчины, будем для этого трудиться и создавать условия, — сказал градоначальник.



Самым активным женщинам Нижнекамска, среди которых были врачи, учителя, инженеры, работники промышленных предприятий, Рамиль Муллин вручил почетные грамоты. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие нефтехимической промышленности почетной грамотой была награждена

сотрудница «Нижнекамскнефтехима», входящего в СИБУР, Светлана Сырова.



На предприятие она устроилась 45 лет назад. Последние 15 — работает в должности инженера-технолога производственно-технического отдела завода ДбиУВС. Принимала активное участие в разработке документации по внедрению технологии совместного дегидрирования на производстве ДБО, курировала работы по замене внутренних устройств в колоннах и других проектах.



— Я очень люблю свою работу и коллектив. Начинала свою деятельность в 70-х годах, когда на «Нижнекамскнефтехиме» еще только запускались первые установки. В наш цех не раз заходил первый директор химкомбината Николай Лемаев. Предприятие и сегодня развивается, наращивает мощности. Я горжусь тем, что являюсь частью большой профессиональной команды, — сказала Светлана Сырова.



Почетную грамоту из рук главы исполкома НМР получила и ее коллега Елена Козина, аппаратчик химводоочистки четвертого разряда УВК и ОСВ «Нижнекамскнефтехима». По ее словам, в компании нельзя стоять на месте, нужно постоянно развиваться, учиться, осваивать новые технологии. Елена Козина является наставником молодых специалистов. Под ее руководством стажировку прошли 10 молодых сотрудников.



— Я рада, что связала свою судьбу с «Нижнекамскнефтехимом», никогда не сомневалась в выборе профессии. У нас очень дружный коллектив. С удовольствием хожу на работу, чего и всем желаю. Спасибо за чудесный праздник, цветы и хорошее настроение, — сказала Елена Козина.

