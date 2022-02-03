Светлана Радионова: «Мы не должны к вам приходить, чтобы вы соблюдали закон»

Глава Росприроднадзора на заседании в Нижнекамске указала на проблемы и недоработки природопользователей

Не играть в утаивание показателей по воздействию на природу, а заняться конкретными проектами по качественной утилизации отходов, призвала коллег руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова на совещании Волжско-Камского межрегионального управления службы. «Сегодня я была не так резка, как обычно», — заметила она и все же сделала замечание министру экологии Чувашии, а также главам предприятий, кто не в полном объеме платит за негативное воздействие на окружающую среду. Перед началом заседания Светлана Радионова и президент Татарстана Рустам Минниханов стали участниками церемонии открытия в Нижнекамске отдела Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, а также Закамской испытательной лаборатории филиала «Центра лабораторного анализа и технических измерений». Кроме того, руководитель службы посетила строящийся этиленник «Нижнекамскнефтехима», входящего в СИБУР.



Чтобы «защищать интересы граждан»

Президент Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова до начала совещания отправились на «Нижнекамскнефтехим», где было подписано соглашение о взаимодействии между градообразующим предприятием и надзорным ведомством. Оно закрепляет программу реализации природоохранных мероприятий и внедрение на предприятии решений, нацеленных на снижение воздействия на окружающую среду. В реализацию этой программы предприятие, которое сейчас входит в холдинг «СИБУР», вложит более 6 миллиардов рублей. Как подчеркнул во время визита на строительную площадку «Этилена-600» председатель правления «СИБУР Холдинга» Дмитрий Конов, за последние 20 лет компания почти в 3,5 раза снизила образование выбросов на тонну продукции.

О том, каким с точки зрения воздействия на окружающую среду станет в недалекой перспективе новое производство НКНХ по выпуску этилена и производных из него, чуть позже на заседании рассказал президент республики. Как подчеркнул Рустам Минниханов, «Этилен-600» по всем параметрам выглядит намного эффективнее, чем последние зарубежные разработки — это очень важно».

Рустам Минниханов и Светлана Радионова до начала совещания отправились на «Нижнекамскнефтехим», где было подписано соглашение о взаимодействии между градообразующим предприятием и надзорным ведомством

Следить за тем, какое воздействие предприятия Нижнекамского промышленного узла оказывают на природу, теперь неукоснительно будут сотрудники нижнекамского отдела Росприроднадзора вместе с коллегами из аналитической лаборатории (ЦЛАТИ).

— Мы будем вести полный мониторинг окружающей среды: выбросы в атмосферу, состояние воздуха в городе и на промзоне, сточная вода, качество питьевой грунтовой воды и почва. Анализировать будем и отходы производства. Вообще мы будем проводить анализ по 250 показателям, а все данные будут уходить в федеральный центр, — поделилась с корреспондентом «Реального времени» начальник Закамской испытательной лаборатории Екатерина Осипова.

Открытие данного объекта в Нижнекамске глава Росприроднадзора назвала не просто событием и демонстрацией вывески — «это начало нужного для нас этапа работ».

— Вы знаете, Нижнекамск является мощным промышленным кластером. И мы знаем, как жители Нижнекамска нуждаются в четкой информации и понимании, в какой экологической обстановке они живут — здесь достаточно большое количество промышленных предприятий, и они несут серьезную нагрузку на окружающую среду. Мы это должны четко понимать и защищать интересы граждан. Был большой запрос, такой посыл от всех здесь живущих, я получила довольно большое количество обращений. Сейчас мы получаем полноценную лабораторию и становимся не слепыми и глухими — у нас есть, с чем работать, — отметила Светлана Радионова.

Открытие данного объекта в Нижнекамске глава Росприроднадзора назвала не просто событием и демонстрацией вывески — «это начало нужного для нас этапа работ»

Сами сотрудники нижнекамского отдела РПН и лаборатории, которую оснастили всей необходимой техникой, справили новоселье еще в конце 2021 года. Кроме того, новоселам вручили сертификат. Ремонт, закупка оборудования и 10 специализированных автомобилей, на которых будут выезжать в рейды инспекторы, обошлась муниципальному и республиканскому бюджетам в 100 млн рублей. Обеспечили отдел и передвижной лабораторией, что позволит контролировать промышленников не только в Нижнекамске, но также в Набережных Челнах, Альметьевске и Лениногорске.

Оценку работы сотрудников этих двух подразделений надзорного органа, дадут через год их работы, сообщила Радионова: «Нам важно показать — то, что тратит сейчас на нас республика, правительство России, вы оправдаете эти надежды». А следом пообещала, что будет со всей серьезностью следить за новым коллективом подчиненных.

В свою очередь президент республики Рустам Минниханов подчеркнул: «Главная цель власти — это качество жизни людей. У них может быть много денег, зарплата, но если не будет нормальных условий.. Вода, воздух, среда обитания должны соответствовать». Обращаясь к сотрудникам созданных отделов, он отметил, что их работа очень важна:

— Вы должны понимать, что работаете в интересах населения, а Камский промышленный кластер — это 1 миллион человек!



Обращаясь к сотрудникам созданных отделов, Минниханов отметил, что их работа очень важна

«Мы имеем прецедент, когда мы миллиарды досчитываем компаниям»

Позднее на совещании в течение двух часов подводили итоги работы Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора и министерств экологии регионов Татарстана, Марий Эл и Чувашии.

Глава управления Фаяз Шакиров сообщил, что сумма ущерба, причиненного объектам природопользования и окружающей среде в Волжско-Камском регионе, оценивается более чем в 8 млрд рублей. Если в 2019 году инспекторы РПН выявили в Татарстане порядка 90 нарушений в сфере недропользования, то в прошлом году показатель вырос более чем в шесть раз. В сфере водного надзора во всех трех республиках количество нарушений приблизилось к 160, а сумма штрафов — 5 млн рублей — в основном за сбор воды с превышением установленных нормативов. В списке нарушителей — 16 предприятий.

Выросло и число нарушений в области обращения с производственными отходами — до 341, нарушителям выписали штрафы на 20 млн рублей. В целом оплата за негативное воздействие на окружающую среду — экосбор, штрафы и возмещение ущерба — за год суммарно составила почти 652 млн рублей. В отношении 140 новых плательщиков было доначислено еще 340 млн рублей, при этом многие предприятие обжалуют начисленные штрафы в судах. Но КАМАЗ, добавил он, уже выплатил, и еще половина компаний из списка. Но вот компания-утилизатор нефтешламов (ее название Шакиров не уточнил ) получила штрафов почти на 70 млн рублей и сейчас судится с надзорным органом, считая сумму неправомерной.

Обычно предприятия сами производят расчет «негативки» и оплачивают ее, но как предупредила Светлана Радионова тех, кто намеренно занижает показатели, «мы пойдем на повышающий коэффициент и сами будем вам доначислять, прошу внимательно отнестись к оплате негативного воздействия».

Фаяз Шакиров сообщил, что сумма ущерба, причиненного объектам природопользования и окружающей среде в Волжско-Камском регионе, оценивается более чем в 8 млрд рублей

— И очень внимательно отнеситесь к платежам за возмещение отходов, даже если это 5-й класс опасности, там, где у вас не лицензируется — на сегодняшний момент по России мы имеем прецедент, когда мы миллиарды досчитываем компаниям. И очень бы не хотелось, чтобы это было у вас. Хотя эти деньги получит бюджет республики, но я уверена, что она заинтересована, чтобы вы не нарушали, — обратилась ко всем участникам заседания глава Росприроднадзора.

Как она заметила, за год около 100 сотрудников Волжско-Камского управления направили более одной тысячи уведомлений — за год активность коллектива РПН выросла кратно.

Также Радионова обратила внимание, что в Татарстане не хватает компаний-утилизаторов, например, электроники или стекла, хотя имеется достаточный потенциал развивать это направление. Имеющиеся же компании ведут утилизацию только нефтешламов.

Глава Росприроднадзора признала недоработку и в своем ведомстве и даже принесла извинения всем природопользователям — проблема связана с «личным кабинетом», через который в РПН подотчетные предприятия и организации сдают необходимые документы. «Мучиться приходится не один год и еще пару лет точно и за те проблемы, которые возникли во время подачи итоговых документов», — заметила Радионова.

Кроме того глава службы обратила внимание, что из 12 действующих полигонов захоронения отходов в Чувашии в следующем году останется только один. Такую ситуацию она назвала нечестной, считая, что некрасиво использовать полигон, получать деньги за это, а потом повесить на него замок: «Это ваше предприятие, вы его эксплуатируете и ваша обязанность довести его до соответствия — рекультивировать, а не как попало».

Выслушав Радионову, президент Татарстана сообщил, что вопросов у него нет, зато стало понятно, над чем предстоит работать.

Министр перечислил крупные республиканские эко-проекты — ликвидация Самосыровской свалки, расчистка русел рек в Мамадышском районе и Набережных Челнах

«А рекультивация потом будет стоить миллиарды рублей»

Отчитались о своей работе и главы региональных министерств экологии. Первым к трибуне вышел татарстанский министр Александр Шадриков. За три последних года в республике реализованы 35 крупных проектов на 7,4 млрд рублей, из которых 1,5 млрд региональные деньги. Реализация 15 проектов потребует еще 12 млрд рублей капиталовложений (из них 9,7 млрд из бюджета России).

Татарстан активно участвует в четырех нацпроектах экологической направленности, например, «Оздоровление Волги», «Чистая страна» и других, а с этого года включится еще в один — по защите негативного воздействия водных ресурсов. Также министр перечислил крупные республиканские эко-проекты — ликвидация Самосыровской свалки, расчистка русел рек в Мамадышском районе и Набережных Челнах. Отметил достижения в Нижнекамском промузле: на 30 тысяч тонн с 2006 года снизились выбросы в атмосферу, построена станция очистки воды.

Следом выступил министр природных ресурсов и экологии Чувашии. И если к докладу Шадрикова у главы РПН не возникло вопросов, то некоторые цифры Эмира Бедертдинова вызвали нарекания. Радионова усомнилась в верности данных докладчика по объемам утилизации, отметив, что утилизация — это не захоронение, а вовлечение отсортированного мусора во вторичный оборот. А по факту в Чувашии отбирают только 8% из общего объема ТКО.

— Вы слышите, что вы говорите? Мы можем отбирать 20%. Но не отбираем, потому что нет сбыта. Да вы с ума сошли. То есть вы можете отбирать, но не отбираете, а отправляете их на захоронение — вы не отбираете пластик, стекло, все то, что там тысячелетиями лежать будет! А рекультивация потом будет стоить миллиарды рублей.

То, что промпредприятия Нижнекамска не забывают об ответственности за воздействие на природу, подчеркнул Рамиль Муллин. Фото: e-nkama.ru

То, что промпредприятия Нижнекамска, а их в целом более 170, не забывают об ответственности за воздействие на природу, подчеркнул в своем докладе глава Нижнекамского района Рамиль Муллин. Так, «Нижнекамскнефтехим» реконструировал свои очистные сооружения, обслуживающие и город, вложив в их модернизацию 3 млрд рублей, в завершающий цикл добавят еще 1,5 млрд.

Также переход промышленности на современные технологии переработки сырья «позволяет решать проблему утилизации наиболее тяжелых продуктов и сокращать объем образования таких отходов». В планах «усилить принцип открытости предприятий и показать нижнекамцам, что сами руководители предприятий готовы к диалогу, к тому, чтобы напрямую отвечать на вопросы и выступать перед людьми». Кроме того, город намерен войти в нацпроект — для восстановления озера Каракуль в поселке Красный Ключ.

Если в прошлом году в районе была решена большая экологическая проблема — рекультивирована несанкционированная свалка промотходов в районе села Прости, то такого же решения требуют еще два объекта — свалка площадью в 2 га возле Камских Полян, появившаяся во время строительства АЭС, и полигон промышленных отходов площадью около 15 га.

«На экологию никогда столько средств не выделялось»

Итоги совещания подвела руководитель Росприроднадзора, заметив, что приоритетом на 2022 год являются водные объекты России, а также утилизация отходов, которая должна быть «настоящая, добросовестная и качественная, иначе мы все с вами будем жить на помойке».

— Мы не играем с вами в игру по понижению вашей категории, не играем в игру по снижению класса опасности, и снижая вашу финансовую нагрузку — мы обманываем только себя. Нам здесь жить, вам здесь жить. Да, мы ограничены в штатной численности и считаем, что это ваша обязанность, и мы не должны к вам приходить, чтобы вы соблюдали требование закона — это ваша святая обязанность! — подчеркнула Светлана Радионова.

Рустам Минниханов отметил, что на экологию никогда столько средств не выделялось

Выступив следом, Рустам Минниханов отметил, что на экологию никогда столько средств не выделялось: «Сегодня нам нужно очень эффективно отработать по всем возможностям, которые у нас появились. Необходимо вовлечь в эту работу наши предприятия, у которых большая нагрузка на окружающую среду, они тоже должны нести ответственность. Из республиканского бюджета мы значительно увеличили объем средств по качеству воды и очистным сооружениям».

С учетом реализации в Нижнекамском промузле крупных инвестпроектов «Нижнекамскнефтехима» и «ТАНЕКО», «важно обеспечить баланс между развитием производства и сохранением комфортной среды проживания», подчеркнул Минниханов. Одной из важных задач президент назвал рекультивацию иловых полей: «Есть вопросы, которые откладывались десятилетиями, например, иловые поля. Это 100 гектаров, проблему невозможно без федеральной поддержки решить».

— Несмотря на то, что мы нарастили нефтепереработку, нарастили нефтехимию, мы за эти годы значительно, в несколько раз, сократили выбросы. Но никто нам экологию нашу не улучшит. Есть программа «Чистая Волга», но программы для Камы нет. Что, мы будем работать только по Волге? Много таких вопросов, которые очень важны. Начинать надо со среды нашего обитания. Огромные средства мы направляем на общественные пространства, на дворы, но там, где не будет качественного воздуха, хорошей воды, ничто это не поможет, — заключил президент.