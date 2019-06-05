Азат Бикмурзин: «Мы получили от Deutsche Bank десять траншей»

Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» рассказал о строительстве этиленового комплекса

Фото: предоставлено НКНХ

Строительство олефинового комплекса по производству этилена начнется осенью. Об этом корреспонденту «Реального времени» рассказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин. Также предприятие готовится к началу строительства собственной электростанции и запуску модернизированных биологических очистных сооружений. С какими показателями компания завершила первые 4 месяца работы и какие меры были приняты после чрезвычайного происшествия — в интервью.

Выручка от реализации продукции выросла на 6,6 процента

— Азат Шаукатович, оцените, пожалуйста, работу предприятия в этом году.

— Первые 4 месяца 2019 года мы завершили с довольно хорошими экономическими показателями, все производства работали на полной мощности. Компания переработала более 1 миллиона тонн основного сырья, выпустила 241 тысячу тонн пластиков и 237 тысяч тонн каучуков. Выручка от реализации продукции достигла 60,6 миллиарда рублей — это на 6,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля экспорта в выручке предприятия сохраняется на уровне чуть более 50 процентов.

Предприятие в полном объеме за этот период выполнило обязательства перед бюджетом и заплатило налогов и платежей во все уровни бюджета на 5,3 миллиарда рублей.

За 4 месяца компания выпустила 237 тысяч тонн каучуков. Фото: Олег Тихонов

Компания неуклонно продолжает развитие. За 4 месяца в ПАО «Нижнекамскнефтехим» выполнены работы по объему капитального строительства более чем на 8 миллиардов рублей.

Все проекты, которые реализуются в рамках стратегической программы, выполняются по графику. Соответственно, работу предприятия можно оценить на хорошую «четверку».

Мы очень обеспокоены аварией, которая произошла в апреле. Для нас важно понять все причины произошедшего, иметь полную объективную картину и сделать все, чтобы не допустить подобного в дальнейшем.

— Какие меры были приняты на предприятии после ЧП?

— Сейчас на предприятии проходит внеочередная проверка работников на знания технологических инструкций и регламентов, в том числе по организации и проведению остановочных и пусковых операций оборудования. Причем нам важно оценить не только уровень знаний правил безопасности, а именно их осознание. Дополнительная аттестация проходит со стопроцентным охватом инженерно-технического персонала компании на знание промышленной безопасности, требований федеральных норм и правил по безопасному ведению газоопасных, огневых и ремонтных работ, общезаводских инструкций. Принимаются самые жесткие меры в плане усиления производственной безопасности, дисциплины и техники безопасности. Будет усилен контроль за привлечением подрядных организаций — то есть, это целый ряд мероприятий, который расписан отдельной программой.

Что касается помощи пострадавшим работникам подрядных организаций, со стороны предприятия было сделано все возможное для их выздоровления. С первых минут оказывалась самая квалифицированная помощь лучшими врачами Республики Татарстан и России. Всесторонняя поддержка была оказана родственникам, решались вопросы индивидуального характера. Для оперативной работы по обращениям с первого дня аварии работают уполномоченные лица, которые всегда доступны для связи. Мы выделили средства на обеспечение больниц необходимыми лекарствами и оборудованием. Кроме того, в порядке благотворительности были перечислены средства семьям пострадавших — до 1 миллиона рублей в зависимости от тяжести нанесенного вреда здоровью. Также они получат выплаты — до 2 миллионов рублей — от страховой компании, у которой в соответствии с федеральным законом «Нижнекамскнефтехим» застраховал гражданскую ответственность при эксплуатации производственных объектов. Будут выделены средства и на оказание помощи при дальнейшем восстановительном лечении, в том числе санаторно–курортном.

Службы компании подготовили для пострадавших и их родных памятки с информацией о правах при несчастном случае на производстве. В них сообщается о порядке и сроках страховых выплат по временной нетрудоспособности, единовременной и ежемесячных страховых выплатах, о компенсациях дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией, о выплатах в рамках договоров обязательного страхования.



На «Нижнекамскнефтехиме» продолжается реализация крупных проектов

— Сейчас предприятие проводит реконструкцию биологических очистных сооружений. Как продвигается работа?

— Мы практически на финишной прямой: планируем в июне начать обкатку оборудования, запустить отдельные узлы и до конца лета отладить режим работы всех вновь вводимых объектов. Все оборудование готово, сейчас проходят предпусковые работы.

На БОС заменили физически устаревшие сооружения механической очистки химзагрязненных стоков — песколовки, построили камеру переключения коллекторов, включили в технологическую схему дополнительные ступени очистки в виде бассейна для сбора ловушечного продукта и узла преаэрации стоков. Также в рамках второго этапа отремонтировали лабораторию БОС и оснастили ее новейшим лабораторным оборудованием.

В июне на биологических очистных сооружениях начнется обкатка оборудования. Фото предоставлено НКНХ

Мы надеемся запустить БОС до конца лета. Все оборудование работает, сейчас нам надо отладить именно систему газоочистки. Специалисты подрядной организации проводят пусконаладочные работы биофильтров, после которых начнется их опробование и обкатка. Готовится питательная масса для биофильтров — это специальные бактерии, которые будут заселены в биофильтры для поглощения углеводородосодержащих веществ. В итоге, неприятных запахов ощущаться не будет. Вся система очистки будет полностью герметичной.

— Как идет работа по реализации проекта этиленового комплекса?

— Все идет в соответствии с графиком, мы получили от Deutsche Bank десять траншей. В ближайшее время намерены окончательно принять проектную документацию, параллельно занимаемся поставкой оборудования и готовимся к выбору строительного подрядчика. В конце лета планируем определиться с подрядчиком и выйти на строительную площадку. Она определена, на нее надо заходить и начинать работы нулевого цикла. Я думаю, что в сентябре начнем строительство.

— Когда начнется строительство собственной электростанции?

— Сейчас ведутся предварительные работы, уже практически готов строительный городок. Мы планируем, что вскоре получим разрешение и сразу приступим к строительству электростанции.