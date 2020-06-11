«Нижнекамскнефтехим» передал защитные маски детским лагерям, спортивным школам и Олимпийскому комитету России

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» совместно с депутатами Госдумы РФ передали очередную партию медицинских масок: 30 тысяч штук — Олимпийскому комитету России, еще 25 тысяч — воспитанникам спортивных школ и летних лагерей. Несмотря на то что в Татарстане недавно отменили ношение масок и перчаток на улице, ограничительные меры остаются актуальными для спортивных и детских учреждений, которые готовятся к открытию и работе в особом режиме.

«Ни одни Олимпийские игры не проходили без представителя НКНХ»

Благотворительный марафон начался с посещения ДЮСШ по футболу «Нефтехимик», где активно ведутся строительство крытого футбольного манежа и реконструкция школы. Почетные гости передали спортсменам несколько коробок с защитными масками. Их бесплатно раздадут юным футболистам.

— По предложению «Нижнекамскнефтехима» мы передаем медицинские маски спортивным учреждениям, которые начали потихоньку восстанавливать тренировки. Все принятые меры позволили ослабить карантинный режим. Чтобы эта ситуация не повторилась, необходимо очень жестко соблюдать прописанные эпидемиологические требования, не расслабляться. Желаем быстрее начать сезон, тренировки и, конечно же, всем крепкого здоровья! — сказал депутат Государственной думы ФС РФ, председатель контрольно-ревизионной комиссии Олимпийского комитета России, председатель Олимпийского совета РТ Марат Бариев.

Почетные гости передали спортсменам несколько коробок с защитными масками. Их бесплатно раздадут юным футболистам

Поддержать начинающих спортсменов также приехал депутат Государственной думы ФС РФ, двукратный призер Олимпийских игр, президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров. Он пожелал ребятам высоких спортивных результатов, а также вручил благодарственное письмо директору спортивного клуба «Нефтехимик» Сергею Клипачеву, у которого недавно был юбилей.

— Хочу поздравить Сергея Васильевича с прошедшим днем рождения и вручить ему благодарственное письмо за плодотворную работу, развитие спортивных и социальных проектов в Нижнекамске. Без «Нижнекамскнефтехима» ничего не происходит в городе, — торжественно заявил Ирек Зиннуров.

— Не только в городе, но и в республике ничего не происходит без участия «Нижнекамскнефтехима», — уточнил мэр Нижнекамска Айдар Метшин, который также приехал на церемонию вручения средств индивидуальной защиты. — Действительно, Сергей Васильевич внес большой вклад в спортивную жизнь города. Он не меняется ни физически, ни духовно. Надеюсь, что и дальше будет в строю, работать на благо нашего города и республики.

Экс-министр спорта РТ Марат Бариев отметил, что спортсмены «Нижнекамскнефтехима» не раз заявляли о себе на чемпионатах мира и Олимпийских играх

Сергей Клипачев признался, что тронут таким вниманием:

— Спорт и физкультура — самое престижное занятие. Что бы не происходило в мире, спортсмены всегда будут востребованы. Спасибо всем большое, — поблагодарил он.

Экс-министр спорта РТ Марат Бариев отметил, что спортсмены «Нижнекамскнефтехима» не раз заявляли о себе на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

— Благодаря активной работе Сергея Клипачева, поддержке НКНХ, ни одни Олимпийские игры не проходили без представителя «Нижнекамскнефтехима». Когда мы в 2008 году были в Пекине, очередная спортсменка НКНХ стала призером Олимпийских игр. Я всегда с трибуны Государственной думы говорю, что в «Нижнекамскнефтехиме» сохранились самые лучшие традиции советского спорта, — сообщил он.

Слова благодарности в этот день звучали в адрес директора спортивной школы №1 по гимнастике и баскетболу Николая Моржина. Этому учреждению также вручили партию защитных масок.

— Помню, когда 19 лет назад я стал министром спорта, Николай Моржин приехал и дал много полезных советов. Я всегда сюда приезжаю, как к добрым друзьям. Здесь спорт знают и любят. В Нижнекамске к спорту прикипают, этот город является одним из тех, что наиболее охвачены спортивными объектами. Олимпийский комитет России и комитет «Фейр Плей» награждают Николая Сергеевича дипломом за вклад в использование идеалов дружбы и честной игры, — сообщил Марат Бариев.

После торжественной передачи масок гости осмотрели ход строительства крытого футбольного манежа. Работы ведутся согласно графику. Церемония открытия состоится в августе, в День республики. Помимо этого, «Нижнекамскнефтехим» и ГК ТАИФ полностью реконструируют ДЮСШ.

После торжественной передачи масок гости осмотрели ход строительства крытого футбольного манежа

15 тысяч масок передали детским лагерям

Далее делегация отправилась в ледовый дворец «Нефтехим-Арена». Здесь средства индивидуальной защиты передали тренерам и воспитанникам спортивных школ СК «Нефтехимик» по хоккею, борьбе, легкой атлетике и лыжным гонкам, спортивной школе «Актай», а также юным спортсменам СК «Нефтехимик», занимающимся в секциях художественной гимнастики, настольного тенниса, дзюдо, плавания и другими видами спорта.

15 тысяч масок получили спортивный лагерь «Олимпиец» и оздоровительный лагерь «Юность». В июле в Татарстане стартует летняя оздоровительная компания. Согласно предписаниям Роспотребнадзора, отдыхающие должны быть обеспечены защитными масками.

— Большое спасибо за предоставленную помощь. Сейчас нам приходится работать в сложных условиях, благодаря НКНХ мы будем защищены. Это лето мы проведем вместе с детьми нефтехимиков. Обещаю, оно будет ярким и насыщенным, — сказал заместитель начальника лагеря «Юность» Артур Максимов.

15 тысяч масок получили спортивный лагерь «Олимпиец» и оздоровительный лагерь «Юность»

Медицинские маски выпускает дочерняя компания НКНХ «Полиматиз». Автоматизированную линию закупил «Нижнекамскнефтехим». В период пандемии компания в десятки раз увеличила объемы выпуска нетканого материала для средств индивидуальной защиты, хирургических халатов и защитных костюмов.

— Предприятие заказало и сшило для работников нижнекамских медицинских учреждений 6,5 тысячи противочумных костюмов. Наши медицинские работники трудятся в защищенных условиях. Они спокойно работают и лечат людей, — сказала помощник генерального директора по работе с муниципальными органами ПАО «Нижнекамскнефтехим» Эльвира Долотказина.

— Мы, не задумываясь о стоимости, по просьбе социальных учреждений оказываем посильную помощь. Стараемся предоставлять средства индивидуальной защиты. Также недавно мы передали в нижнекамскую центральную районную больницу оборудование для утилизации особо опасных отходов класса «Б» и «В», — рассказал заместитель генерального директора по социальным вопросам и персоналу ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов.

По словам Родиона Булашова, с начала объявления пандемии «Нижнекамскнефтехим» передал медицинским, социальным, общественным и спортивным учреждениям города и республики более 200 тысяч масок.

«Нижнекамскнефтехим» облегчил нам жизнь»

Следующим пунктом посещения стал «Камский Артек». Лагерь распахнул свои двери 1 июня, в День защиты детей. Отдыхающие заедут сюда в июле. Нефтехимики совместно с депутатами Госдумы передали им несколько коробок с медицинскими масками.

— Я, еще работая министром спорта республики, мечтал о создании татарстанского «Артека». В Нижнекамске эту мечту реализовали. Спасибо большое! Здесь сделали великолепный ремонт. Хочется, чтобы вы смогли реализовать все свои идеи. Начинается детский отдых, вы должны быть уверены в себе. Должны защищать себя и детей, — сказал депутат Государственной думы РФ, председатель контрольно-ревизионной комиссии Олимпийского комитета России Марат Бариев.

Следующим пунктом посещения стал «Камский Артек». Лагерь распахнул свои двери 1 июня, в День защиты детей

Экскурсию по нижнекамскому «Артеку» провел Айдар Метшин. Гости осмотрели корпуса, столовую, медицинский пункт и спортивные объекты.

— Это не только детский лагерь — молодежный центр. Сюда в течение учебного года будут приезжать учащиеся школы-интерната. Это будет полезно для учебного процесса и интересно для самых детей. Целый корпус мы оборудовали для людей с ограниченными возможностями здоровья, — отметил градоначальник.

Директор лагеря поблагодарила нефтехимиков за оказанную помощь — подаренные защитные маски.

— Дети к нам заедут уже 1 июля. Это огромная помощь. У нас нет медицинских масок, деньги на их покупку не предусмотрены в бюджете лагеря. По распоряжению Роспотребнадзора они должны быть. Спасибо большое, «Нижнекамскнефтехим» облегчил нам жизнь, — подчеркнула директор оздоровительного лагеря «Камский Артек» Екатерина Юртаева.

Всего в этот день нефтехимики передали трем детским лагерям и семи спортивным школам 25 тысяч медицинских масок.

30 тысяч масок отправились в Москву

Завершая благотворительный марафон, почетные гости приехали к головному офису «Нижнекмскнефтехима», где их ждали генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин, заместитель генерального директора — коммерческий директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Тимур Шигабутдинов, молодежный актив компании и ведущие игроки хоккейного клуба «Нефтехимик». 30 тысяч средств индивидуальной защиты отсюда отправляются в Олимпийский комитет России.

30 тысяч средств индивидуальной защиты нефтехимики передали Олимпийскому комитету России

— Я хочу поблагодарить «Нижнекамскнефтехим» за ту работу, которую вы проводите в период эпидемии. Вы начали производство защитных средств, костюмов и начали снабжать ими учреждения. Это было очень важно, когда масок нигде не было. С вашей помощью мы помогли ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам спорта, социальным учреждениям РТ. Отдельное спасибо хочу сказать как представитель Олимпийского комитета России за решение поддержать олимпийцев, — поблагодарил нефтехимическую компанию председатель контрольно-ревизионной комиссии Олимпийского комитета России Марат Бариев.

Депутат Госдумы РФ, двукратный призер Олимпийских игр, президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров также поблагодарил нефтехимиков за весомую поддержку российских спортсменов.

— Я как спортсмен могу сказать, что без тренировок невозможно ничего достичь. У одного гимнаста недавно спросили, сколько времени ему необходимо для восстановления, он ответил — полгода. Я хочу поблагодарить ГК ТАИФ и ПАО «Нижнекамскнефтехим» за эту работу. И выражаю благодарность всем, кто ее организовал, — сказал он.

Генеральный директор НКНХ Айрат Сафин пожелал спортсменам как можно быстрее вернуться к тренировкам.

— Уважаемые коллеги, друзья, мы очень рады, что смогли внести посильный вклад в работу Олимпийского комитета РФ, отправив 30 тысяч масок. Мы надеемся, что в самое ближайшее время спортсмены будут радовать нас новыми успехами, — отметил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Руководство компании, депутаты Госдумы, молодежный актив компании и хоккеисты ХК «Нефтехимик» дружно загрузили коробки медицинскими масками в машину, которая сразу же отправилась в Москву. Официальная церемония приема защитных масок в Москве состоится 16 июня на базе ОКР.

Руководство компании, депутаты Госдумы, молодежный актив компании и хоккеисты ХК «Нефтехимик» дружно загрузили коробки медицинскими масками в машину, которая сразу же отправилась в Москву

Пристальное внимание нефтехимиков к спортивным объектам неслучайно. ПАО «Нижнекамскнефтехим» — социально ориентированная компания. Благодаря всемерной поддержке руководства и профсоюзной организации в предприятии успешно реализуются социальные программы, в том числе направленные на развитие физкультуры и спорта.

Самый спортивный коллектив в Татарстане

В «Нижнекамскнефтехиме» создана мощная спортивная база: это спорткомплекс «Нефтехимик», два ледовых дворца спорта, спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба»; спортивный зал «Факел», учебно-тренировочная база «Алмаш», спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец», стрелковый тир. Имеется пункт проката зимнего и летнего спортивного инвентаря в Парке нефтехимиков. Все эти спортивные учреждения содержатся за счет средств «Нижнекамскнефтехима», здесь могут заниматься спортом все желающие.

На спортивных объектах компании базируются 4 детско-юношеские спортивные школы «Нефтехимик» и секции спортивного клуба «Нефтехимик», в которых работает 70 высококвалифицированных тренеров-преподавателей по 17 видам спорта. Общее количество занимающихся в них детей — около 2 500 человек.

Коллектив «Нижнекамскнефтехима» считается одним из самых спортивных в Татарстане. В компании работают 17 инструкторов по физической культуре и 10 физоргов–общественников. Они организовывают спортивные мероприятия в свободное от работы время с работниками и членами их семей. Как результат — более 20 лет команда предприятия является абсолютным победителем Спартакиады профсоюза работников предприятий химических отраслей промышленности Республики Татарстан.

Партнерский материал