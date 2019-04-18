«Нижнекамскнефтехим» принял участие в акции «Неделя без турникетов»

Фото: предоставлено НКНХ

«Нижнекамскнефтехим» присоединился к Всероссийской акции «Неделя без турникетов», благодаря которой у школьников и студентов появилась возможность побывать на производственной площадке и познакомиться с работой предприятия.

Первыми промышленные объекты посетили студенты третьего курса Нижнекамского химико-технологического института. Им показали производственные цеха, операторные и склады хранения готовой продукции завода по производству пластиков, а также рассказали об особенностях рабочих профессий. К акции присоединились и ученики 36-й школы, которые посетили завод по производству бутилового каучука.

В акции «Неделя без турникетов» компания принимает участие второй раз. Это позволяет показать студентам и школьникам реальные рабочие условия, помочь определиться с выбором профессии и помочь с трудоустройством. Всего по программам профориентации производственные площадки НКНХ посещают до 400 учащихся в год.