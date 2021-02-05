«Нижнекамскнефтехим» продолжает реализацию крупных инвестиционных проектов

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов и главный советник по развитию АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов прибыли на новые и строящиеся производства ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Первые лица АО «ТАИФ» посетят новый завод дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК) мощностью 60 тыс. т/год. 25 января 2021 года здесь произошло

знаменательное событие — получен первый брикет новой марки каучука.



Шины из ДССК обладают хорошей износостойкостью, морозостойкостью и динамической выносливостью. Еще одна особенность — низкое сопротивление качению, за счет чего снижается расход топлива. ДССК также предназначен для использования в резинотехнической и обувной промышленности, при изготовлении транспортерных лент.

Далее делегация отправится на строительную площадку олефинового комплекса ПАО «Нижнекамскнефтехим». Ввод в эксплуатацию комплекса ЭП-600 запланирован на 2023 год. Здесь будут выпускать этилен в объеме 600 тыс. тонн в год, пропилен — 272 тыс. тонн в год, бензол — 248 тыс. тонн в год, бутадиен — 89 тыс. тонн в год.

Директор комплекса Ленар Нагимуллин ранее рассказывал «Реальному времени», что проектированием и поставкой оборудования занимается немецкая компания «Линде», строительно-монтажные работы выполняют специалисты генерального подрядчика — турецкой компании ООО «Гемонт».

На сегодняшний день на строительную площадку и склады хранения доставлено 510 единиц основного технологического оборудования: 113 — динамического и 397 — статического. Из них 122 единицы уже смонтировано.



Также делегация посетит еще один новый объект — ПГУ-ТЭС. Номинальная мощность электростанции по выработке электроэнергии составляет 495 МВт. Теплоэлектростанция (ПГУ-ТЭС) позволит обеспечить электроэнергией действующие и будущие производства «Нижнекамскнефтехима».

Одним из последних пунктов программы делегации станет производство экстракции бензола на заводе этилена. Установка работает с 2019 года. Строительство блока экстракции ароматики позволило перерабатывать весь объем ароматической фракции и увеличило производство бензола. Мощность установки позволяет производить до 280 тыс. тонн бензола в год, что дает возможность полностью отказаться от его приобретения на стороне.

