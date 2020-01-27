«Нижнекамскнефтехим» готовится к проведению молодежного форума «Будущее за нами!»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

С 28 февраля по 1 марта в Нижнекамске на базе детского оздоровительного лагеря «Юность» ПАО «Нижнекамскнефтехим» проведет молодежный форум «Будущее за нами!». Компания планирует наладить тесный контакт с учебными заведениями Татарстана и России для привлечения на работу профессиональных кадров.



В форуме примут участие студенты учебных заведений страны и работающая молодежь предприятия. Здесь соберутся более 200 участников, в числе которых будут приглашенные эксперты и известные блогеры. В рамках молодежного форума пройдут образовательные мастер-классы, дискуссии и развлекательно-интеллектуальные игры, экскурсия по территории предприятия и встреча с руководством и специалистами ПАО «Нижнекамскнефтехим».

На предприятии сегодня трудится более 15 тыс. человек. Молодых специалистов в возрасте до 35 лет в компании — около 6,5 тыс. человек, а это 42% состава коллектива. Целенаправленная работа с молодежью является в компании одним из приоритетных направлений деятельности.