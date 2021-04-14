Высокая прочность и многократная переработка: НКНХ успешно освоил производство термоэластопластов

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Без вреда для окружающей среды



Флагман нефтехимии Татарстана — ПАО «Нижнекамскнефтехим» продолжает уверенно осваивать новые виды продукции, востребованные на полимерном рынке. Компания сообщила о выпуске термоэластопластов двух марок: SBS-330L (линейный) и SBS-330B (разветвленный).



ТЭП представляет собой полимерные гранулы, которые одновременно обладают свойствами как эластомеров, так и пластиков. К ключевым особенностям ТЭП относится высокая механическая прочность, возможность переделки и многократной переработки без вреда для окружающей среды.

Для этих целей были проведены лабораторные исследования, пилотные испытания и промышленное освоение. Этап получения марок СБС осуществлялся на лабораторной установке периодического действия в реакторе автоклавного типа. В результате были подобраны оптимальные условия для получения бутадиен-стирольного термоэластопласта.

В дальнейшем отработка технологических приемов СБС велась на пилотной установке Научно-технологического центра, моделирующей все стадии промышленного производства получения трехблочного сополимера бутадиена и стирола в периодическом режиме.



Улучшенные свойства битума



Линейные ТЭП марки СБС применяются для модификации битумов в дорожном строительстве. Основным достоинством этого полимера является то, что он не просто заполняет пространство между асфальтенами битума, он создает в битуме пространственно-эластичную решетку, которая придает битуму функции эластомера.

Линейные ТЭП марки СБС применяются для модификации битумов в дорожном строительстве. Фото: bildix.mmcloud.se

Преимуществами битумов, модифицированных бутадиен-стирольными термоэластопластами, являются:

увеличение эластичности и стойкости к деформациям;

повышение тепло- и морозостойкости, стойкости к образованию трещин при частых температурных перепадах;

увеличение срока службы дорожного покрытия в 2—3 раза;

улучшение отвода воды с поверхности дорожного покрытия (пористый асфальт);

уменьшение на 10—20% износа шин на асфальтовом покрытии;

уменьшение шума при движении автотранспорта на 6—8 децибел.

Применение полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) обеспечивает увеличение межремонтных сроков службы покрытия дорог с 3—4 лет до 7—10 лет. При этом удорожание общей стоимости строительства автомобильной дороги при использовании ПБВ составляет не более 1%. В то время как затраты полностью окупаются за несколько лет эксплуатации дороги.



Отходы возвращаются в технологический процесс



Другой продукт НКНХ — ТЭП SBS-330B. Он имеет разветвленную структуру и, как правило, используется для модификации кровельных материалов.



Применение SBS-330B в качестве полимерной добавки к кровельным материалам позволяет получить материалы с хорошим уровнем гибкости и морозостойкости. Отличительной особенностью термоэластопластов является возможность их переработки в изделия высокопроизводительными методами литья и экструзии без вулканизации. Отходы производства полностью возвращаются в технологический процесс.





Другой продукт НКНХ — ТЭП SBS-330B. Он имеет разветвленную структуру и, как правило, используется для модификации кровельных материалов

Товары из ТЭП безопасны и долговечны. Они нашли широкое применение в многочисленных отраслях народного хозяйства, таких как производство кровельных и дорожных битумов, ударопрочных пластических масс, обувных подошвенных материалов, антикоррозионных покрытий, адгезивов, кабельной продукции, искусственной кожи и т. д.



Задача разработать и освоить технологию получения линейного бутадиен-стирольного триблоксополимера для работников НТЦ «Нижнекамскнефтехима» была поставлена в 2018 году, а в 2019 году здесь приступили к освоению разветвленного СБС.

В НКНХ процесс получения термоэластопласта полностью автоматизирован. Готовые гранулы упаковывают на специальной фасовочной линии в специфичную мягкую тару — биг-бэги.

В НКНХ процесс получения термоэластопласта полностью автоматизирован. Готовые гранулы упаковывают на специальной фасовочной линии в специфичную мягкую тару — биг-бэги.



На сегодняшний день от потенциальных потребителей получены заказы для приобретения промышленных партий термоэластопластов линейной и разветвленной марки для осуществления процедуры омологации.

Партнерский материал.



Лилия Егорова, фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»