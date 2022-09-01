Представители «Нижнекамскнефтехима» поздравили студентов КНН с началом учебного года

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Это один из престижных колледжей в городе»



Около 700 первокурсников перешагнули порог колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. Всего в новом учебном году здесь будут обучаться 2 000 студентов — будущих работников нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей.



— Мне еще со школы понравился этот колледж. После девятого класса хотел поступить именно сюда. В будущем планирую получить высшее образование, чтобы сделать карьеру, — поделился планами Айрат Хусаинов.



Его однокурсница Анастасия Тимофеева приехала из села Благодатного. В будущем девушка мечтает работать на «Нижнекамскнефтехиме».



— Это один из престижных колледжей в городе. Мне нравится химия, я старалась сдать все экзамены на отлично, чтобы стать студенткой этого образовательного учреждения, — сказала она.



Торжественная линейка, посвященная первому сентября, собрала на площадке КНН первокурсников и их родителей. Перед собравшимися выступил директор колледжа Айдар Фаретдинов.



— Мы рады приветствовать вас в нашем колледже. Особенно рады видеть приезжих. Есть студенты из Московской области, Челябинска, Тюмени, а также разных районов Татарстана. Мы рады, что вы выбрали именно этот колледж, который носит имя легендарного Николая Васильевича Лемаева, первого директора химкомбината. Для справки: нашему колледжу уже 58 лет. Стоит отметить, что в этом году «Нижнекамскнефтехим» отметил свое 55-летие, Нижнекамску исполнилось 56. Наш колледж был заложен, когда еще только заговорили о большом городе и предприятии. Вам предстоит очень интересный путь. Мы вам будем помогать и сопровождать, — обратился он к студентам.



«Вы сделали правильный выбор»



Поздравить студентов КНН приехали представители «Нижнекамскнефтехима» (входит в СИБУР). Более полувека предприятие поддерживает деловые связи с этим учебным заведением. Первый заместитель генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию производственной системы «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов пожелал студентам успехов в новом учебном году, подчеркнув правильный выбор профессии.



— СИБУР представляет нефтехимическую индустрию. Мы такие же, как и вы, молодые, амбициозные, дерзкие, готовые побеждать и толкаться локтями с конкурентами. Мы лидеры внутри страны по таким продуктам, как каучуки, пластики, и хотим стать лучшими в мировой категории. Я уверен, что вы сделали правильный выбор, хотя еще не все это осознают. Вы вступаете в увлекательное путешествие. В будущем тем, кто посоветовал вам эту сферу, еще скажете спасибо, — сказал Марат Фаляхов.



Он также рассказал студентам о масштабном проекте, реализованном СИБУРом несколько лет назад.



— Мы запустили в Тобольске крупнейший нефтехимический завод «ЗабСибНефтехим». Когда мы реализовывали этот проект, то были на третьем месте по масштабности строек в мире. В один момент там работало 100 тысяч человек. Сегодня там трудятся не только опытные специалисты, но и молодые ребята из разных регионов России. Мы несем социальную ответственность, формируем полную инфраструктуру в городах, чтобы люди могли создавать семьи, обучать детей, — сказал он.



Марат Фаляхов подчеркнул, что не менее грандиозные планы сейчас реализуются на площадке «Нижнекамскнефтехима». По его словам, к 2025—2026 годам предприятие расширит свои производственные мощности практически в два раза.



— Мы с нетерпением ждем вас на наших объектах. У вас будет возможность посетить большие стройки. Вместе удивиться. Пожать друг другу руки со словами: «Добро пожаловать в нашу семью». У вас все получится, — заключил он.



Общение продолжилось за чашкой чая. Почетные гости вместе с первокурсниками попробовали «КыННстыбый», приготовленный поварами колледжа. Вкусная традиция была заложена много лет назад.



Новый этап работы со школьниками и студентами



К слову, после исторического перехода «Нижнекамскнефтехима» в СИБУР работа с образовательными учреждениями высшего, среднего профессионального образования и школьниками вышла на новый уровень.

В СИБУРе существует комплексный подход к работе с учащимися школ и ссузов для обеспечения притока кандидатов нового формата на начальные производственные позиции и последующего карьерного роста в компании.



На новом этапе все основные направления взаимодействия с учебными заведениями не только сохранятся, но и получат развитие с учетом богатого опыта компании. «Нижнекамскнефтехим» продолжает работу с профильными вузами и ссузами по подготовке специалистов, соответствующей уровню сложности и задачам текущего этапа развития предприятия.



В этом году структурные изменения не позволили принять на работу выпускников учебных заведений на уровне прошлых лет (в 2021 году принято на работу 297 человек). Однако потребность в высокопрофессиональных кадрах на новом этиленовом комплексе ЭП-600 позволит трудоустроить студентов в перспективе. Каждый кандидат сможет пройти целый комплекс «прокачки» через образовательные треки СИБУРа.



Лилия Егорова, фото: «Нижнекамскнефтехим»