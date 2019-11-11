Айдар Метшин: «Уверен, при участии Азата Бикмурзина удастся решить вопросы в области охраны окружающей среды»

На еженедельной планерке руководителей Нижнекамска градоначальник Айдар Метшин отметил работу депутатов от Нижнекамского района, представляющих интересы горожан в Госсовете РТ 6-го созыва. Отдельное внимание мэр уделил деятельности и личной позиции генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азата Бикмурзина.

— Приоритетным направлением как депутата Госсовета в новом созыве Азат Шаукатович определил для себя экологию. Он входит в состав профильной комиссии по экологии и природопользованию. Вопрос для нашей территории очень важный, и я уверен, что при участии Азата Шаукатовича, его активной работе в Госсовете нам совместно удастся решить многие вопросы в области охраны окружающей среды, — подчеркнул градоначальник.

По словам Айдара Метшна, результаты этой работы можно видеть на примере масштабной реконструкции биологических очистных сооружений — глобальный экологический проект был инициирован Бикмурзиным и запущен в августе 2019 года, — а также в его личной позиции по вопросам открытости и призыва принятия действенных мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

— Уверен, что наши новые избранные депутаты не просто продолжат добрые инициативы своих предшественников, но и приумножат их, — добавил глава района.