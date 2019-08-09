Территория открытого диалога: Азат Бикмурзин провел встречу «без галстуков»

Руководитель «Нижнекамскнефтехима» ответил на вопросы молодого поколения

Фото: Альберт Муклаков

Накануне Азат Бикмурзин — генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» — в плотном графике нашел место для встречи с молодежью Нижнекамска и поговорил на равных с теми, от кого зависит будущее страны и успех крупного нефтехимического предприятия. В числе приглашенных были студенты «Колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева» и НХТИ, эксперты Национального чемпионата «Ворлдскиллс». Местом встречи стал Ледовый дворец, где все в неформальной обстановке разместились на пуфиках, после чего в адрес генерального директора НКНХ посыпались вопросы.

Программное обеспечение в разработке



Флагман нефтехимии Татарстана «Нижнекамскнефтехим» генеральный директор сравнил с большим компьютером и подчеркнул, что от общения ему лично хотелось бы связи прямой и обратной.

Целью подобного формата встречи «без галстуков» — привлечь как можно больше молодых специалистов, рассказать о перспективах предприятия и решить вопросы, которые возникают у тех, кто уже связал свою жизнь с их компанией. И действительно, вопросы молодые люди задавали на самые разные темы.

Первым «в разговор на равных» решил вступить котельщик Рамиль Аскаров. Молодой человек предложил генеральному директору внедрить на предприятии приложение для телефона, в котором бы каждый работник находил всю информацию, без лишних проблем узнавал о различных социальных программах предприятия, бонусах, видел свои расчетные листы и т. д. Об этом уникальном приложении работник узнал из опыта КАМАЗа.

Оказалось, что руководство и служба IT-технологий этим вопросом уже занимаются. Пока точно неизвестно, сколько времени понадобится на разработку приложения. Но уже в ближайшее время, как заверил руководитель компании, такая программа начнет свою работу. Сотрудники благодаря внедрению приложения смогут получить достоверную информацию о различных программах, которые существуют на предприятии, получать необходимые справки и т. д.

В числе приглашенных были студенты «Колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева» и НХТИ, эксперты и участники предприятия Национального чемпионата «Ворлдскиллс»

Что положено и на что могут рассчитывать?

Компания НКНХ активно реализует ряд программ, направленных на поддержку молодежи. Генеральный директор заявил, что сейчас пересматривают программу поддержки для тех сотрудников предприятия, которые вернулись со службы в армии. Молодым людям планируется значительно увеличить сумму «подъемных». Эта информация весьма воодушевила молодых людей — некоторые захотели отдать долг родине еще раз. Азат Бикмурзин поспешил отшутиться: «С этим вопросом к Шойгу!»

Продолжается поддержка молодых семей. На приобретение товаров первой необходимости новой ячейке общества выделяется 50 тыс. рублей. Эту сумму также хотят увеличить. Также выплачивается материальная помощь при рождении детей. Сумма варьируется в зависимости от их количества и составляет от 15 до 100 тыс. рублей.

Также, забегая вперед, Азат Бикмурзин отметил: «Сейчас готовится новое положение. Премиальную часть планируют поднять для всех сотрудников. Социальная ипотека также доступна всем сотрудникам. Очередь на жилье отсутствует, так как благодаря дополнительной жилищной программе, которая стартовала в 2015 году для сотрудников ГК ТАИФ, 1 400 семей нефтехимиков получили квартиры».

Помимо всего прочего, работник может рассчитывать на медицинское обеспечение. На балансе предприятия 13 спортивных объектов, которые предназначены для работников компании, членов их семей, а также всех нижнекамцев. В этом году при поддержке предприятия в детских оздоровительных лагерях компании отдохнут 2 800 ребятишек. Эту социальную миссию по развитию социальной инфраструктуры города «Нижнекамскнефтехим» несет с самого основания благодаря своему первому генеральному директору Н.В. Лемаеву, 90-летие которого компания отмечает в этом году.

«Нам важно найти специалистов. Второе — важно научить их. И научить их не только технологии и какой-то профессии, но и обучить их безопасности! Что такое безопасность — это отдельная тема», — подытожил Азат Бикмурзин

«Это реально сейчас проблема номер один»

«Для студентов у нас есть общежитие, а как быть людям, которые после учебы? Или тем, кто вернулся из армии, устроился на предприятие и тем, у кого пока нет семьи. Им приходится снимать жилье», — задал такой вопрос один из молодых сотрудников НКНХ.

Руководитель компании отметил, что вопрос правильный. Действительно, ранее на балансе предприятия имелся большой фонд (32 общежития). Впоследствии эти объекты были переданы городу. «Человеческие ресурсы — это все. Кадры решают все! Возвращаемся к тем лозунгам 70—80-х годов. Мы заинтересованы, чтобы вы закрепились. Это я говорю искренне. Мы нуждаемся в грамотных, квалифицированных специалистах. Сейчас перед нами также стоит задача привлекать и иногородних специалистов. Мы сейчас рассматриваем вопрос: если желающие будут приезжать из других городов, чтобы мы им выплачивали, так условно, «квартирные». Сейчас переговоры ведутся, если нам согласуют акционеры, будет такое положение, чтобы привлечь людей. Это борьба за умы! Это реально сейчас проблема номер один!» — заметил генеральный директор НКНХ Азат Бикмурзин.

Такая нехватка кадров обуславливается низкой рождаемостью в 90-х и оттоком населения. По словам руководителя компании, за последние 5 лет обновление коллектива произошло на 50%.

«Нам важно найти специалистов. Второе — важно научить их. И научить их не только технологии и какой-то профессии, но и обучить их безопасности! Что такое безопасность — это отдельная тема», — подытожил Азат Бикмурзин.

Студенты боятся новых технологий. Такой вопрос адресовала учащаяся «Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.М. Лемаева». Ксения заявила: «Мы живем в век технологий. Есть вероятность, что они заменят труд людей. Не получится ли так, что в дальнейшем количество рабочих мест сократится?» Азат Бикмурзин поспешил успокоить студентов и пояснил, что работы хватит всем, тем более в нефтехимической отрасли.

Беседа с молодежью длилась больше часа. Вопросы затрагивались самые разные

Вода на выходе с БОС, чище, чем в Каме

После реконструкции БОС уникальная система позволила сократить газовые выбросы в атмосферу на 95%. Глубокая очистка в несколько этапов делает свое дело. Микроорганизмы отлично справляются с поставленной задачей. «Парадокс, мы берем воду из Камы и она хуже, чем выпускаем мы. Сейчас ввели показатель ХБК. Мы должны сбрасывать 15, а в воде Камы она уже с показателем 35—40, то есть в два раза выше, чем мы должны сбрасывать», — заявил Азат Бикмурзин.

Работники просили разрешить пользоваться на предприятии смартфонами. Говорят, что зачастую вопросы, связанные с детским садом, решаются с помощью приложений, которые доступны только в современных гаджетах. Руководитель сразу дал понять, что на работе сотрудник должен быть занят работой. Это в первую очередь вопрос безопасности.



Другие пожаловались на курильщиков, которые «дымят» в подземных переходах и на остановке. Гендиректор предложил бороться с этой проблемой следующим образом: установить в указанных местах видеокамеры. «Возможно, их наличие отобьет желание нарушать закон», — пояснил он. Указание на установку устройств будет направлено в службу безопасности предприятия.

Первый блин оказался весьма удачным

Беседа с молодежью длилась больше часа. Вопросы затрагивались самые разные: как стать генеральным директором, каким видом спорта занимается Азат Бикмурзин, какие книги читает и какую музыку слушает.

Генеральный директор делился тем, что любит Джека Лондона, слушает «Машину времени» и Басту, с удовольствием занимается плаванием, любит кататься на лыжах и велосипеде. Рассказал глава компании по просьбе присутствующих и о планах по развитию компании, запуску нового этиленового комплекса, созданию новых рабочих мест. Сразу после окончания встречи «без галстуков» руководитель отправился на другое мероприятие, где обойтись без декоративного предмета одежды уже не позволит статус генерального директора.