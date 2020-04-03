«Нижнекамскнефтехим» вводит дополнительные меры для обеспечения бесперебойного выпуска продукции

В период особого режима «Нижнекамскнефтехим» выпускает продукцию по утвержденному графику.

— Руководство предприятия держит руку на пульсе и вносит коррективы в организацию производственного процесса соответственно возникающим изменениям, связанным с ситуацией режима самоизоляции в Татарстане и в целом в Российской Федерации, — рассказал заместитель генерального директора — директор по производству ПАО «Нижнекамскнефтехим» Олег Нестеров.

Компания вводит дополнительные меры для снижения контактов персонала с подрядными организациями. Для подрядчиков организованы отдельная проходная и доставка на работу. На территории промышленной зоны увеличено количество курсирующих автобусов. Изменился и график работы столовых, чтобы исключить скопление людей.

Сотрудники «Нижнекамскнефтехима», занятые на непрерывном производстве, обеспечены справками от работодателя, позволяющими свободно передвигаться до места работы и обратно.

Прием и сдача смены в цехах заводов проходят дистанционно. График работы сменного персонала не изменился, но рассматриваются варианты и на случай ухудшения эпидемиологической обстановки. Прорабатывается вопрос введения трехсменного графика работы вместо четырех. Сейчас главная задача для «Нижнекамскнефтехима» — обеспечить на производствах безопасный непрерывный технологический цикл для выпуска качественной продукции.

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