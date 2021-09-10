Определены победители первого этапа Отраслевого чемпионата PetroChemSkills-2021 по стандартам WorldSkills

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Завершился II Открытый отраслевой чемпионат PetroChemSkills-2021 по стандартам WorldSkills среди работников нефтехимической отрасли промышленности. Последний день соревнований оказался не менее насыщенным, чем первый. Участники конкурса побывали на экскурсии в ПАО «Нижнекамскнефтехим», где посетили лаборатории цеха №3601 УТК, а также производство по выпуску нового вида каучука — ДССК.

В ходе экскурсии участники чемпионата ознакомились с работой заводской лаборатории, основной задачей которой является контроль качества сырья и готовой продукции, ведение аналитического контроля технологического процесса, а также проведение экологического мониторинга, испытания новых реагентов и присадок. Специалисты производства ДССК провели для ребят экскурсию по операторной и технологическому цеху, подробно рассказали о технологии получения каучука и его применении.

Финальной точкой чемпионата стало подведение итогов и награждение победителей первого этапа. В числе призеров три представителя «Нижнекамскнефтехима». В компетенции «Аппаратчик химических производств» первое место занял работник завода БК Антон Алдарев, второе — аппаратчик завода этилена Динар Нугманов. Третье место в компетенции «Лабораторный химический анализ» досталось сотруднице УТК Айгуль Бургановой.

Участие команды «Нижнекамскнефтехима», как и многих других предприятий, первым этапом Открытого отраслевого чемпионата не ограничится. Сотрудники компании выступят на других площадках чемпионата еще в шести компетенциях.