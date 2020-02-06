«Нижнекамскнефтехим» выполнил все обязательства коллективного договора в 2019 году

«Нижнекамскнефтехим» в 2019 году в полном объеме выполнил взятые на себя социальные обязательства, прописанные в коллективном договоре, утвержденном на 2018—2020 годы. Об этом шла речь на заседании Центральной комиссии предприятия. Рост средней заработной платы к 2018 году составил 13%, все доплаты производились согласно коллективному договору. Благодаря реализованным мероприятиям были улучшены условия труда порядка 2,5 тысячи работников.

Все сотрудники «Нижнекамскнефтхима» застрахованы по программе добровольного медицинского страхования. Особое внимание предприятие уделяет оздоровлению и отдыху работников, медицинским профосмотрам. В целях повышения квалификации в 2019 году 12,5 тыс. человек прошли соответствующее обучение. Почти 1,5 тысячи студентов и учащихся базовых учебных заведений побывали на производственной практике в подразделениях компании.

«Нижнекамскнефтехим» заботится о молодежи, защищает ее социально-экономические интересы, проводит культурно-массовую работу. Сегодня на предприятии трудятся около 6,5 тысячи человек в возрасте до 35 лет — это 42% состава коллектива. В 2019 предприятие осуществляло выплаты по случаю первого брака и рождения ребенка. Молодые семьи также могли получить беспроцентную ссуду.

Для решения жилищного вопроса работники пользовались предоставленными льготами при приобретении квартиры по ипотеке. Сотрудникам, вернувшимся из армии, выплачивались подъемные.

Также, согласно корпоративной политике, компания осуществляет поддержку ветеранов предприятия. Сегодня на учете в совете ветеранов предприятия состоят более 10 тысяч 600 бывших работников. При уходе на пенсию выплачиваются единовременные пособия, производятся выплаты к праздничным и юбилейным датам. В соответствии с Положением о негосударственном пенсионном обеспечении бывшим работникам предприятия выплачивается ежемесячная негосударственная пенсия, осуществляется медицинское обследование.



Ежегодно в оздоровительных лагерях «Юность» и «Олимпиец», а также в санатории-профилактории «Корабельная роща» отдыхают более 2 000 детей работников компании. Кроме того, ежегодно «Нижнекамскнефтехим» организовывает порядка 150 различных культурно-массовых и спортивных мероприятий.





Партнерский материал.

