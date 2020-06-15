На новом производстве ДССК «Нижнекамскнефтехима» появится оборудование для очистки отработанного воздуха

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» продолжается реализация проекта по строительству производства функционализированного дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК). Особенность нового промышленного объекта — наличие дополнительного оборудования, предназначенного для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха. Для этого на производстве ДССК предусмотрена установка для очистки воздушных выбросов. Оборудование установят в цехе выделения, дегазации, сушки, упаковки и комплектации ДССК.

Очистка отработанного загрязненного воздуха здесь проходит в два этапа. На первом — воздух очищается от механических примесей и взвешенных частиц, проходя через слой воды. На втором этапе — воздушная смесь подвергается регенеративному термическому окислению от углеводородных компонентов. Это достигается путем нагревания отработанного воздуха в камере окисления. Установка состоит из трех камер, заполненных керамическими сотовыми элементами, которые выполняют функцию теплообменника. При высокой температуре загрязняющие вещества полностью окисляются, образуя при этом углекислый газ и воду. Таким образом, степень очистки при данном процессе составляет не менее 99%.

Кроме этого, в процессе работы установки не требуется существенных затрат на энергоресурсы. Она безопасна и неприхотлива в обслуживании. Установка по очистке воздушных выбросов уже поступила на вооружение нефтехимиков. В скором времени специалисты приступят к монтажу оборудования.

Ранее сообщалось, что «Нижнекамскнефтехим» завершает строительство производства каучука ДССК нового поколения.



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