Haldor Topsoe: «Стратегически проект очень важен для Татарстана, поэтому мы стремились участвовать в нем»

Президент компании Бьерне Стеффен Клаусен о строительстве нового производства метанола для НКНХ

Фото: Ринат Назметдинов

Датская компания Haldor Topsoe начнет сотрудничество с «Нижнекамскнефтехимом»: стороны подписали контракты на предоставление лицензии и инжиниринговых услуг на технологию нового производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в год. Благодаря реализации проекта НКНХ больше не надо будет закупать метанол, что позволит снизить себестоимость производства изопренового каучука. Реализация проекта займет 32 месяца, площадка под производство уже определена. Какие проекты Haldor Topsoe еще планирует реализовать с ТАИФом, перейдет ли мир на биоразлагаемый пластик и какая связь между ростом населения и рынком химических удобрений, интернет-газете «Реальное время» рассказал президент компании Haldor Topsoe Бьерне Стеффен Клаусен.

«Я с нетерпением жду момента, когда производство будет введено в эксплуатацию»

— Вы давно работаете в России и, в частности, в Татарстане, и у вас есть ряд успешных проектов. С каким настроением вы вступаете в проект с «Нижнекамскнефтехимом»?

— Безусловно, стратегически этот проект очень важен для Татарстана, поэтому мы с большим энтузиазмом стремились участвовать в нем. Мы убеждены, что проект будет успешным, потому что мы готовы объединить наш обширный опыт, накопленный на рынке катализаторов и технологий производства метанола, с практическим опытом и сильными позициями ТАИФа и «Нижнекамскнефтехима». Я с нетерпением жду момента, когда производство будет введено в эксплуатацию.

— Ваша компания известна тем, что берет на себя большую роль в техническом и технологическом сопровождении проектов. Так будет и в этот раз?

— Конечно! Мы будем привлекать лучшие технические службы для сопровождения проекта на протяжении всего времени его реализации и дальнейшей эксплуатации. Мы планируем поставлять катализатор на установку. Первоклассные технические услуги являются ключевым элементом нашего бизнеса, так как мы хотим, чтобы клиенты были удовлетворены результатами нашей работы и продолжали сотрудничество с нами на протяжении всего срока работы установок, в том числе приобретали катализаторы.

— НКНХ — лидер в производстве синтетических каучуков. Как реализация этого проекта может повлиять на экономику предприятия и сказаться на себестоимости изопреновых каучуков?

— Уже сейчас ТАИФ и НКНХ обладают крупной долей рынка по синтетическому каучуку, и ввод новой установки метанола, конечно, позволит усилить позиции компании, снизить себестоимость продукции и повысить производственную гибкость. Это сделает компанию еще более конкурентоспособной на мировом рынке.

По словам президента компании Haldor Topsoe, ввод новой установки метанола, позволит усилить позиции НКНХ и снизить себестоимость продукции



— Какая работа вам предстоит после подписания контракта?

— Впереди большая работа. Во-первых, нам предстоит разработать базовый проект, затем будут разрабатываться пакеты детального и рабочего проектирования, будут изготавливаться и поставляться оборудование и катализаторы, после этого начнется процесс пусконаладки и непосредственно запуск установки в эксплуатацию. Вся работа будет производиться совместными усилиями большой команды — это сотрудники ТАИФа, «Нижнекамскнефтехима», подрядчика по проектированию и Haldor Topsoe.

— Вы работали над запуском комплекса нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов Татарстана, в частности, с «ТАНЕКО». В чем заключалась ваша задача в этом проекте?

— Для «ТАНЕКО» мы поставили две водородных установки. Наличие водорода помогает предприятию производить более экологичные продукты — бензин и дизель. Мы отвечали за базовые проекты, поставку катализаторов на установки, а в случае с малой установкой были поставщиками комплектной установки в виде предсобранных модулей.

— Какие еще проекты вы реализовали в Татарстане? Как вы оцениваете условия для работы в республике?

— Помимо упомянутых выше водородных установок для «ТАНЕКО», по лицензии Haldor Topsoe была построена установка совмещенного производства аммиака и метанола на площадке в Менделеевске, принадлежащей компании «Аммоний». Этот проект был очень значимой вехой, так как это был первый в России крупный химический завод, построенный с нуля после 25-летнего перерыва.

Сегодня Татарстан является центром компетенции в сфере переработки газа и нефти в продукты с высокой добавленной стоимостью. За последнее десятилетие эта индустрия получила мощный стимул к развитию в виде поддержки регионального правительства и лично президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. Другим важным фактором, который мы видим, является то, что многие датские компании из других индустрий развивают свой бизнес именно в Татарстане и выстраивают долгосрочные отношения с этим регионом. Конечно, это помогает нам эффективно работать в Татарстане и придает нам уверенность в том, что это взаимовыгодное партнерство имеет большое будущее.

Конкурентный биопластик

— Хочется спросить про биопластик. Как оцениваете перспективы этого направления?

— Это очень хороший вопрос. Haldor Topsoe активно работает в этой области, и наш научно-исследовательский центр занимается технологией переработки исходных сырьевых материалов в пластики. Это долгосрочный проект, результатов не стоит ждать ни завтра, ни через год, но я уверен, что мир действительно ждет и нуждается в биоразлагаемых пластиках, и эта технология в будущем может стать нашим продуктом. Мы не надеемся на субсидии, поэтому разрабатываем технологии, по которым можно будет создавать биопластик, конкурентный с теми видами пластика, который производится из ископаемого топлива. И это действительно возможно. Но, как я уже сказал, это произойдет через много лет.

После подписания контракта команды начнут разрабатывать базовый проект

— На сколько процентов биопластик может заменить обычный пластик и через сколько лет?

— Мне сложно дать точный прогноз. Думаю, что в достаточно развитых странах он может заменить текущие виды пластика, возможно, даже большинство из них.

«Мы действительно уже учредили ряд совместных проектов с университетами в Казани»

— Когда президент Татарстана Рустам Минниханов приезжал в Данию, то предлагал начать совместную исследовательскую деятельность и разработку нового оборудования. Есть ли результат работы в данном направлении?

— Мы действительно уже учредили ряд совместных проектов с университетами в Казани. Мы видим в поддержке высшего образования и совместной научно-исследовательской работе огромный потенциал, и подобные проекты напрямую соотносятся с ценностями, которые поддерживает наша компания. В Татарстане мы сотрудничаем с двумя ведущими вузами, КНИТУ и КФУ, а также с химическим лицеем для одаренных детей, где в 2016 году был открыт класс по катализу, названный в честь создателя компании, доктора Хальдора Топсе.

— Если в целом говорить про российских ученых, которые работают в области нефтепереработки, то насколько они сильны?

— Мы имеем представление об уровне подготовки российских ученых и инженеров, так как у нас есть представительство в Москве, и много российских специалистов работает в других наших офисах. Профессиональная подготовка и уровень российских ученых и инженеров полностью соответствует мировым международным стандартам. В России очень хорошая система школ и университетов. На протяжении многих лет наша компания на конкурсной основе выделяет гранты для аспирантов российских вузов, занимающихся изучением каталитических процессов. Мы ежегодно выбираем пять победителей, и с момента учреждения этой программы ее участниками стали более ста молодых российских ученых, среди них есть в том числе и аспиранты из Татарстана.

Российский рынок для Haldor Topsoe является одним из наиболее приоритетных



— Хочется также спросить про рынок химических удобрений. В мире более половины из них производится по технологиям вашей компании. Не могли бы оценить рынок и его динамику?

— Вы абсолютно правы, мы действительно успешно работаем на рынке аммиака. Динамика рынка вполне простая: исторически данный рынок увеличивается пропорционально росту населения. Да, на рынке аммиака присутствует некоторая цикличность, но в целом рост составляет 3—4 процента в год.

— Вы работаете в разных странах. Какую долю вашего бизнеса составляет российский рынок?

— Наш бизнес успешно работает там, где у рынка есть долгосрочные перспективы, в связи с этим более уместно говорить о перспективности рынка, чем о его доле в бизнесе сегодня. Россия — страна, богатая нефтью, газом и компетентными кадрами в области нефтепереработки, химии и нефтехимии. И мы видим прогресс, который страна делает в области переработки ресурсов в ценные продукты, что, на наш взгляд, является логичным путем развития российской экономики. Поддерживая это развитие, Haldor Topsoe предлагает рынку самые современные технологии и высокоэффективные катализаторы. Наш московский офис является одним из самых больших региональных представительств компании, и здесь у нас есть инженерное подразделение, обеспечивающее качественную и оперативную поддержку наших заказчиков в регионе. В целом для компании российский рынок является одним из наиболее приоритетных.

— И последний вопрос. В каких направлениях вы планируете развивать Haldor Topsoe?

— Мы, конечно, продолжаем развивать наши технологии для нефтехимии, химии, нефтепереработки. Мы ожидаем значительного роста в этих сферах в будущем и сохраняем приверженность работе и исследованиям в этой индустрии и предоставлении услуг нашим заказчикам. Мы также отмечаем, что в ряде регионов растет спрос на более экологически чистую и безвредную продукцию и, соответственно, наша компания также видит перспективы в разработке технологий, связанных с экологически чистыми материалами и энергией.