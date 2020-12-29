Рынок полимеров в новых условиях: «Нижнекамскнефтехим» сохранил позиции, несмотря на конъюнктуру рынка

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В этом году рынок полимеров России столкнулся с масштабным кризисом, как и другие химические отрасли. Несмотря на сложную ситуацию, флагман нефтехимии Татарстана — ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящее в ГК ТАИФ, продолжает реализовывать намеченные на ближайшие годы инвестиционные проекты, укрепляя свои позиции на российском рынке крупнотоннажных полимеров.

Полимеры в нашей жизни

Рынок полимеров — важная и динамично развивающаяся часть мировой химической индустрии. Отрасль не уступает нефтегазовому, валютному, автомобильному и другим рынкам.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — второй по величине в России поставщик различных пластиков. И если на мировом рынке компания широко известна как производитель синтетических и бутиловых каучуков, то на отечественном — именно полимеров. Поэтому для российских переработчиков пластмасс происходящее на нижнекамских промышленных площадках всегда представлял большой интерес.

В линейке выпускаемой «Нижнекамскнефтехимом» продукции различные марки полипропиленов, полиэтиленов, АБС-пластиков, полистиролов: десятки марок, которые могут удовлетворить самый изысканный спрос переработчиков.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — второй по величине в России поставщик различных пластиков. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Совокупные мощности по выпуску базовых полимеров в ПАО «Нижнекамскнефтехим» составляют 730 тыс. тонн в год.

Производство полистирола «Нижнекамскнефтехима»

Еще при строительстве производств пластических масс в 2000 году «Нижнекамскнефтехим» был нацелен на импортозамещение, которое позволило бы насытить рынок РФ высококачественной продукцией и вытеснить импортные марки ПС, ПП и ПЭ общего назначения.

Эта задача была успешно выполнена. Спустя 10 лет нефтехимики, заняв многие сегменты рынка, реализовывали отечественным потребителям широкий марочный ассортимент материалов для многих областей переработки: экструзия, литье, формование и другие.

Полистирол — первый продукт, с которого началось вхождение «Нижнекамскнефтехима» в сегмент пластиков. Производство было запущено в 2003 году. Сегодня компания является ведущим продуцентом полистирола в России.

НКНХ выпускает ударопрочный полистирол (УПС) и общего назначения (ПСОН). Последний представляет собой хрупкий стеклообразный полимер, не обладающий высокоэластичными свойствами. Основная область его применения — упаковка, включая упаковку пищевых продуктов, игрушки, предметы бытового назначения.

Для придания полимеру высокоэластических свойств и стойкость к ударным нагрузкам здесь проводится модификация структуры ПС введением каучука. Этот вид УПС используется при производстве бытовых приборов, оргтехники, электроники и т. д.

Буквально недавно «Нижнекамскнефтехим» завершил опытно-промышленные испытания по выпуску новой марки полистирола 535М. Она предназначена для производителей холодильной техники, изготовления форм большого размера сложной конфигурации с наличием замковых элементов (до настоящего времени такие изделия компаниями Wirpool, BEKO изготавливаются из импортных марок полистиролов). Ее разработка велась совместно со специалистами завода и учеными научно-технологического центра НКНХ. По своим характеристикам марка является аналогом зарубежного полистирола Styrolution Crystal 165N компании INEOS STYROLUTION.

Сейчас новая марка ПСОН 535М проходит тестирование у конечных потребителей.

Полиолефины «Нижнекамскнефтехима»

Нижнекамское производство полиолефинов — уникально в своем роде. Предприятие освоило выпуск 51 марки полипропилена и 34 марок полиэтилена, в том числе полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП), средней (ПЭСП) и высокой плотности (ПЭВП).

Технология «Сферилен», которая освоена в ПАО «Нижнекамскнефтехим», универсальна и позволяет на одной и той же установке производить ПЭВП, ПЭСП и ЛПЭНП, т.е. производство вариативно и может подстраиваться под спрос рынка. Благодаря наличию двух газофазных реакторов, эта технология позволяет выпускать бимодальные марки ПЭВП для напорных труб (с сертификацией РЕ 100) и пленочные марки с высокой прочностью.

В двухреакторной каскадной схеме успешно синтезируются бимодальные марки ПЭВП для изоляции стальных газонефтепроводов и оболочки кабелей. Помимо этого, как показал опыт, схема позволяет выпускать бимодальный ЛПЭНП в соответствии с последними требованиями и мировыми тенденциями в развитии марочного ассортимента ПЭ.



Полиэтилен низкого давления НКНХ знаменит высокой химической стойкостью, высокими эксплуатационными свойствами, как при низких, так и при высоких температурах. У него большая устойчивость к растрескиванию, к проколу и раздиру, низкая паро- и газопроницаемость, возможность повторного использования, защита от коррозии и агрессивных сред и другие преимущества.

О высоком качестве полиэтилена продукции НКНХ говорят и в Научном институте кабельной промышленности.

НКНХ — одно из предприятий, которое для нас явилось базовым в разработке полиэтиленов, — говорит заместитель генерального директора ОАО «ВНИИКП» Евгений Васильев. Фото: tdvniikp.ru

— Кабельная промышленность еще в СССР была крайне зависима от поставки импортных материалов. В период постсоветского пространства ситуация практически не изменилась. Тем не менее со многими предприятиями нам удается провести комплекс исследований и разработок, которые помогают заменить импортные материалы, особенно в области специальной и военной технике. НКНХ — одно из таких предприятий, которое для нас явилось базовым в разработке бимодальных полиэтиленов. Эти материалы идут в кабельной промышленности для оболочек кабелей связи, оболочки силовых кабелей среднего и высокого напряжения. Эта продукция должна обеспечивать свойства наших кабельных изделий, — рассказал в интервью корреспонденту «Реального времени» Евгений Васильев, заместитель генерального директора ОАО «ВНИИКП», генеральный директор ЗАО «Торговый дом ВНИИКП».



По словам потребителей, пластики НКНХ отличаются улучшенными качественными характеристиками и долговечностью. А по некоторым показателям существенно превосходят ближайших конкурентов. Это результат упорной работы над расширением марочного ассортимента с целью ухода из сегментов рынка, где имеется избыточное предложение, в другой более востребованный сегмент.

— Мы, как институт кабельной промышленности, выпускаем и разрабатываем продукцию, которая соответствует самым высоким международным стандартам. Для этого нам необходимо применять материалы соответствующего качества. Поэтому мы с руководством и специалистами НКНХ еще два года назад провели комплекс исследований и испытаний для разработки рецептур нового вида полиэтилена, — говорит Евгений Васильев, заместитель генерального директора ОАО «ВНИИКП». — Сегодня на рынке существует две марки гемодального полиэтилена, которые начали потреблять наши заводы. Их порядка десяти. Этот материал активно конкурирует с очень известной международной фирмой, а в некоторых аспектах даже превосходит.

Успеху в импортозамещении способствует наличие в составе ПАО «Нижнекамскнефтехим» своего научного подразделения — Научно-технологического центра (НТЦ) или, по-современному, R&D центра, специалисты которого ведут разработку и внедрение инновационных решений на заводах акционерного общества.

Так, начиная с 2015 года компания выпустила серию марок ЛПЭНП (РЕ5118L, РЕ5118NM, РЕ5118Р, РЕ5118QM) охватывающих различные области переработки — от экструзионно-выдувного формования с ПТР = 0,5 г/10мин до плоскощелевой экструзии с ПТР = 3,0 г/10мин. Основным продуктом является высокотехнологичная марка РЕ5118QM, которая опережает по качеству импортные аналоги, позволяя переработчикам из неё производить высококачественную стрейч-пленку, например, для упаковки пищевых продуктов, паллетов с различной продукцией и т.д.

В феврале 2020 года прошли успешные опытно-промышленные испытания по выпуску новой марки полиэтилена PE5118L. Она вошла в производственную программу, применяется для производства прочных мешков, упаковки для замороженных продуктов и пленок для сельского хозяйства. Обладает хорошими прочностными свойствами, стойкостью к прокалыванию и высокой ударной вязкостью.

В июле текущего года выпущены опытные партии высокомаржинальных бимодальных марок полиэтилена РЕ5230К и РЕ5235К, разработанных специалистами Научно-технологического центра НКНХ. Аналогичные продукты в РФ и странах СНГ не производятся, а в мире выпускают единичные компании с использованием сложных технологических решений и как следствие реализуют их по высокой цене.

— С точки зрения, импортозамещения — это большое достижение, способствующее снижению зависимости от зарубежных поставщиков и появлению возможностей разработки новых современных материалов внутри нашей страны для отечественных переработчиков. Наличие двухреакторной технологии при синтезе ПЭВП и ЛПЭНП позволяет успешно решать эти задачи, — отметил начальник исследовательской лаборатории полиолефинов научного центра ПАО Ильдар Салахов.

Самый популярный в мире пластик

Еще один продукт, который хорошо зарекомендовал себя на рынке полимеров, — АБС-пластик. Сочетание акрилонитрильных и бутадиеновых звеньев с фрагментами стирола обеспечивает АБС-пластику эластичность и необходимую ударопрочность, что делает его одним из самых востребованных пластиков для производства сложных формованных изделий с высокой степенью вытяжки.

В «Нижнекамскнефтехиме» его производство было запущено в 2013 году и предназначено для выпуска экструзионных и литьевых марок пластика. Нижнекамский АБС-пластик широко применяется в производстве холодильной и бытовой техники, электротехники, сантехники, игрушек, автомобилестроение, упаковочной и мебельной промышленности.

Основные регионы реализации нижнекамских пластиков: внутренний рынок России, страны Единого Таможенного Союза и Ближнего Зарубежья.



— У нас раньше были проблемы с поставкой пластиков. Перебои были, когда мы работали с зарубежными компаниями, в том числе из Кореи. Когда на рынке появился «Нижнекамскнефтехим» — проблемы с поставкой АБС-пластика исчезли. Их пластик соответствует всем международным стандартам по блеску, по текучести, по морозостойкости, что для нас очень важно. Этот вид пластика прошел у нас по всем стандартам. Мы очень рады, что есть такое предприятие, которое откликается на все проблемы, создает техническую поддержку, — рассказал «Реальному времени» Александр Скромнов, начальник управления материально-технического снабжения и комплектации АО «Позис».

Из АБС-пластика «Нижнекамскнефтехима» компания «Позис» производит холодильники, медицинскую технику и бактерицидные рециркуляторы воздуха. Фото: pozis.ru

Он также добавил, что из АБС-пластика «Нижнекамскнефтехима» компания «Позис» производит холодильники, медицинскую технику и бактерицидные рециркуляторы воздуха, которые особенно стали востребованы в период пандемии.

Основные игроки на российском рынке

Всего в России сегодня действуют 25 заводов, выпускающих крупнотоннажные полимеры. Восемь из них производят полимеры этилена. Выпуск ПВД осуществляется на «Казаньоргсинтезе», «Томскнефтехиме», «Уфаоргсинтезе», Ангарском заводе полимеров, «Газпром нефтехим Салавате».

Выпуск ПНД — на «Казаньоргсинтезе», «Нижнекамскнефтехиме», «Газпром нефтехим Салавате», «Ставролене».

Всего в России сегодня действуют 25 заводов, выпускающих крупнотоннажные полимеры. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В 2019 году на рынке полимеров и ЛПЭ появился новый игрок — «ЗапСибНефтехим» ПАО «Сибур». Сегодня это предприятие является крупнейшим российским производителем широкого спектра пластмасс. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя все виды базовых полимеров.

В 2020 году «Запсибнефтехим» вышел на полную мощность — 2 млн тонн в год, из них 1,5 млн тонн — производство полиэтилена.

Не останавливая движение

ПАО «Нижнекамскнефтехим» также продолжает свое динамичное развитие, отвечая требованиям рынка полимеров. В прошлом году, несмотря на сильную конкуренцию со стороны импортеров, предприятие на 13% увеличило объем поставок ЛПЭНП в адрес российских предприятий. Сохранила свои позиции в сегменте сополимеров пропилена и этилена на рынке РФ и продолжает развивать сегменты полистирола для теплоизоляции и пищевой упаковки.

Сегодня предприятие производит до 265 тыс. тонн бензола в год. Это позволило отказаться от приобретения бензола со стороны, повысив конкурентоспособность производимых стирольных пластиков. В 2019 году «Нижнекамскнефтехим» на 23 тыс. тонны увеличил объем поставок в адрес отечественных предприятий линейного полиэтилена низкой плотности.

По итогам 9 месяцев 2020 года на долю ПАО «Нижнекамскнефтехим» приходится примерно 40% российского производства линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП), 12% полипропилена и 77% произведенного в РФ полистирола. Пластики в основном поставляются на внутренний рынок РФ, а на экспорт поставляется большая часть производимого компанией каучука. Экспортные операции формируют примерно половину выручки, — сообщил «Реальному времени» Александр Шураков, директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР.

Освоение новых марок полипропилена

Полипропилен — единственный базовый полимер (если не считать ЛПЭНП), производство и потребление которого с 2013 года растет каждый год. У полипропилена не существует какой-то одной основной области применения, от которой зависит состояние всего рынка. Такая разносторонняя структура потребления позволяет ПП лучше других базовых полимеров выдерживать кризисы спроса, когда снижение в одних сегментах компенсируется ростом в других.



В 2019 году в России выросло внутреннее производство полипропилена и одновременно увеличился импорт его различных марок. На первом месте по выпуску ПП стал «Тобольск-Полимер» (29%), на втором «Нижнекамскнефтехим» (13%) и «Полиом» (13%), еще один крупный игрок на рынке ПП — «ЗапСибНефтехим» (12%), следом идет «Томскнефтехим» (9%) и «Нефтехимия» (9%).



По прогнозам аналитиков, до 2024 года производство ПП в России вырастет почти до 4,5 млн тонн в год. Существенно увеличится доля отечественного материала и составит 1, 338 млн тонн в год в 2024 против 1, 116 млн тонн 2020-го. Импорт составит всего 8%.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» производит широкий марочный ассортимент: гомополимеры, статистические и блочные сополимеры. В последние 6-7 лет вырос объем реализации сополимеров, что связано в первую очередь, с необходимостью импортозамещения, а во вторую, с пуском производства гомополимера в Тобольске в 2013 году. Как показало время, развитие марочного ассортимента сополимеров пропилена с этиленом и сдвиг в сторону их большего производства оказалось правильным и выгодным как для ПАО «Нижнекамскнефтехим», так и в целом для переработчиков РФ и СНГ.

С учетом возрастающей конкуренции (пуском новых производств СИБУР, SOCAR) в стратегию компании была заложена необходимость разработки и внедрения в производство новых марок сополимеров, особенно ударопрочных марок ПП. Поэтому начиная с 2015 года с помощью специалистов Научно –технологического центра компании созданы и промышленно внедрены около 10 марок сополимеров пропилена с этиленом (РР4222L, PP 4445T, PP 4445U, PP4545S, PP7540U, PP8440R, PP8440T, PP9240N, PP9240P), что связано с необходимостью создания материалов, обладающих одновременно высокой жесткостью и эластичностью.



В этом году полипропилен марки РР 7540U ПАО «Нижнекамскнефтехим» признан лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Нефтехимический продукт, выпускаемый в РФ только на заводе пластиков, удостоился награды в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

Кроме того, по итогам 14-го открытого республиканского конкурса на соискание премии правительства Республики Татарстан за качество «Нижнекамскнефтехим» удостоен диплома лауреата в номинации «Деловое совершенство». Компания продолжит уверенно работать над расширением марочного ассортимента выпускаемых пластиков с целью ухода из сегментов рынка, где имеется избыточное предложение, в другие сегменты, которые еще продолжают зависеть от импорта.

