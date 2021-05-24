Год глобальных экономических потрясений и упорной работы: ТАИФ подвел итоги 2020 года

В условиях коронакризиса компании Группы ТАИФ полностью выполнили взятые на себя обязательства

Фото: Роман Хасаев

Весна 2021 года была ознаменована событием, которое без преувеличения можно назвать масштабнейшим в российской, да и одним из самых значимых в мировой нефтегазохимии. 23 апреля руководством АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг» было объявлено о возможном объединении нефтегазохимических бизнесов компаний. О том, с какими результатами Группа ТАИФ завершила 2020-й, — в материале «Реального времени».

Юбилейный для ТАИФа год стал годом испытаний

23 апреля. Москва. Штаб-квартира ПАО «НОВАТЭК». Именно там состоялось событие, ставшее центральной темой для обсуждения не только в нефтегазохимической отрасли России, но и в мировом масштабе. Группа ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг» объявили о возможном объединении нефтегазохимического и энергетического бизнесов двух отраслевых гигантов России. Но это — уже 2021 год. А 2020-й стал годом серьезных испытаний для многих производств и предприятий. Компаниям Группы ТАИФ он запомнится упорным противостоянием последствиям мирового экономического кризиса, усугубленного глобальной эпидемией новой коронавирусной инфекции.

— Прошедший 2020 год — год 30-летия Группы ТАИФ. К этой юбилейной дате мы основательно готовились — планировали достигнуть наилучших результатов. Но COVID-19 перечеркнул все планы, сделав 2020-й годом непредсказуемых потрясений для мировой экономики и бизнеса. На мир обрушился тяжелейший кризис, — дал краткую оценку минувшему году «Реальному времени» генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Руслан Шигабутдинов: «Юбилейный для Группы ТАИФ год стал годом непредсказуемых потрясений для мировой экономики и бизнеса». Фото: Роман Хасаев

Несмотря на то, что Группа АО «ТАИФ» и Группа «УК «ТАИФ» являются самостоятельными юридическими лицами и осуществляют свою финансово-хозяйственную деятельность независимо друг от друга, акционерами компаний было принято решение подвести итоги кризисного 2020 года совместно — как Группа ТАИФ.

В глобальных масштабах лихорадило экономику: менялась структура спроса, падали цены на товарную продукцию, охватившая мир эпидемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и вводимые многими странами жесткие карантинные меры на время остановили часть крупных производств и парализовали как логистические связи внутри государств, так и международную торговлю. Как следствие, Группе ТАИФ не удалось избежать снижения выручки и падения прибыли от своей деятельности.

Так, по итогам 2020 года была получена сальдированная выручка от продажи продукции, товаров на 23% меньше, чем за год до этого — лишь 581,7 млрд рублей (в 2019-м — 753,6 млрд руб.), что составляет 9% от выручки всех предприятий Республики Татарстан. Снижение выручки произошло по причине снижения цен на нефть и нефтепродукты.

Сальдированный доход Группы в сравнении с предыдущим отчетным периодом снизился почти на 200 млрд рублей и составил по итогам 2020 года 676,8 млрд рублей (против 876,6 млрд рублей в 2019-м). Основная часть дохода — 72%, или 485,3 млрд рублей, приходится на нефтеперерабатывающий, нефтехимический и энергетический комплексы Группы ТАИФ.

Активы Группы ТАИФ продолжили демонстрировать рост. На конец 2020 года они составили 911,1 млрд рублей, что на 5% выше показателя по итогам 2018 года.

— На фоне пандемии нами был разработан пакет антикризисных мер, который позволил адаптироваться к сложившейся ситуации и переформатировать свой подход к осуществлению деятельности. Компании Группы ТАИФ направили все усилия на стабилизацию бизнеса, повышение эффективности работы, поиск внутренних резервов и новых точек роста. Благодаря быстрому реагированию, отлаженному механизму бизнес-модели и накопленному запасу прочности, компаниям Группы ТАИФ удалось избежать катастрофических последствий, — отметил Руслан Шигабутдинов.

Так, сумма налоговых платежей и сборов, уплаченных в бюджеты разных уровней по итогам 2020 года, превысила 44 млрд рублей, из которых более 9 млрд рублей уплачено в консолидированный бюджет Татарстана, что составляет 4% от общего объема налоговых поступлений в бюджет республики.

Вклад в развитие страны, включая социальные расходы, налоги, средства, направленные на обеспечение промышленной безопасности, охрану окружающей среды и инвестиции в развитие самой Группы ТАИФ, в 2020 году составил свыше 162 млрд рублей. Для сравнения: даже в более благополучном 2019 году эта цифра составляла около 157 млрд рублей.

Значительные средства были вложены в обеспечение защиты жизни, здоровья и безопасности многотысячного трудового коллектива компаний Группы ТАИФ. И эти усилия показали высокую эффективность.

«В сегодняшней экономической ситуации лучшее — стабильная работа предприятий», — подчеркнул Рустам Минниханов во время своего визита на ПАО «Нижнекамскнефтехим» в апреле 2020 года.

Президент Татарстана на ПАО «Нижнекамскнефтехим» 17.04.2020 г. Фото: tatarstan.ru

«Надо отдать должное компании ТАИФ в целом и ПАО «Казаньоргсинтез» в частности. Мы увидели очень высокую организацию работы в условиях коронавируса», — отметил президент Татарстана во время визита на ПАО «Казаньоргсинтез» в мае 2020-го.

Рустам Минниханов на ПАО «Казаньоргсинтез» 29.05.2020 г. Фото: Ринат Назметдинов

Значительные усилия и средства Группа также вкладывала и продолжает вкладывать в организацию и осуществление снабжения населения республики, медицинских и социальных работников, специалистов МЧС, правоохранительной и транспортной сферы, спортивных учреждений и системы образования средствами индивидуальной защиты. Дочерняя компания ПАО «Нижнекамскнефтехим» — АО «Полиматиз» в период пандемии в разы увеличила производство материалов медицинского назначения и наладила производство защитных масок, а также одноразовых костюмов для медработников. Важность и значимость одного из крупнейших в России производств нетканых материалов для республики и страны отметил и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Дочерняя компания ПАО «Нижнекамскнефтехим» в разы увеличила выпуск нетканых материалов медицинского назначения и наладила производство. Фото: tatarstan.ru

В марте Рустам Минниханов посетил предприятие, а в апреле «Полиматиз» уже осваивал еще одно новое для себя направление деятельности. ПАО «Нижнекамскнефтехим» приобрело линию по производству защитных масок, которых в Татарстане катастрофически не хватало. 10 апреля самолет «Руслан», привезший необходимое оборудование, приземлился в международном аэропорту «Казань», 11 числа был начат монтаж линии, а уже к 15 апреля в режиме пусконаладки «Полиматизом» было выпущено 57 тыс. масок, часть которых была роздана сотрудникам компаний Группы ТАИФ, ни на минуту не останавливавшим производства. А часть безвозмездно передана медработникам, сотрудникам правоохранительных органов и транспортных предприятий.

В считанные дни было установлено, налажено и запущено оборудование по производству защитных масок. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Линия и сегодня работает в круглосуточном режиме, обеспечивая татарстанцев средствами индивидуальной защиты.

Сотрудниками ПАО «Нижнекамскнефтехим» разработан антисептик, который прошел государственную сертификацию, дающую право применять его как дезинфицирующее средство. ПАО «Казаньоргсинтез», как и другие компании Группы, активно включился в противостояние пандемии и безвозмездно выделил средства резервному ковидному госпиталю на базе РКБ на закупку почти 2 тыс. многоразовых противочумных костюмов для врачей, работающих в «красной» зоне.

Кроме того, при поддержке Группы ТАИФ и с одобрения акционеров на базе Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета — Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины была создана специализированная структура — АНО «Научно-исследовательский центр ДНК». С началом пандемии АНО «НИЦ ДНК» и НКЦМ К(П)ФУ приступили к разработке вакцины от COVID-19 и тестовых экспресс-систем для определения наличия антител к коронавирусной инфекции в крови человека.

При поддержке АО «ТАИФ» велись разработки вакцины от COVID-19 и тестовых экспресс-систем для определения наличия антител к коронавирусной инфекции в крови человека. Фото: Роман Хасаев

Инвестиционные проекты Группы ТАИФ

Общий объем инвестиций в строительство новых и обновление действующих производств в минувшем году составил 78,4 млрд рублей, или 21% от всех инвестиций в основные фонды по Республике Татарстан. За период с 1995 по 2020 годы общая сумма инвестиций компаний Группы ТАИФ в экономику Татарстана и России составила 866,5 млрд рублей (21,4 млрд долларов США).

93% всех инвестиций Группы в 2020 году, или 72,9 млрд рублей, — вклад Группы ТАИФ в развитие сфер нефтепереработки, нефтехимии, химии и энергетики.

Один из ключевых проектов Группы ТАИФ — строительство этиленового комплекса. В феврале 2020 года между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и турецкой компанией «Гемонт» был подписан контракт на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по проекту «Строительство олефинового комплекса ЭП-600».

Февраль 2020 г. Церемония подписания контракта на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по проекту «Строительство олефинового комплекса ЭП-600» между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и турецкой компанией «Гемонт». Фото: Роман Хасаев

Проект по строительству ЭП-600 — первого и пока единственного в новейшей истории России крупнейшего комплекса, способного ежегодно перерабатывать по 1,8 млн тонн сырья — прямогонного бензина, — стартовал в июне 2017 года с подписания на площадке Петербургского международного экономического форума между Группой ТАИФ и немецкой компанией Linde AG меморандума о стратегическом сотрудничестве и в его рамках соглашения между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Linde Engineering на проектирование, поставку оборудования и оказание услуг по пуску в эксплуатацию первого этапа будущего комплекса. На нем, кроме 600 тыс. тонн этилена, планируется получать 273 тыс. тонн пропилена, почти 250 тыс. тонн бензола, 88 тыс. тонн бутадиена, 64 тыс. тонн бутилен-изобутиленовой фракции, 65 тыс. тонн фракции C5 и 17 тыс. тонн фракции C-9, а также 93 тыс. тонн в год смолы пиролиза и более 300 тыс. тонн метан-водородной фракции. С вводом этого объекта в эксплуатацию общий объем переработки сырья, получаемого из нефти и газового конденсата, на ПАО «Нижнекамскнефтехим» составит более 3,5 млн тонн в год. Столь масштабных комплексов не строили даже в лучшие годы периода активной индустриализации СССР.

Работы на строительной площадке ЭП-600 начались сразу же после получения разрешения на строительство. В июне 2020-го был начат монтаж крупногабаритного оборудования. Первой установлена на фундамент колонна первичного фракционирования. Всего за навигационный период 2020 года были доставлены по воде 264 единицы оборудования, в том числе 17 — крупнотоннажных.

В июне на строительной площадке ЭП-600 началась установка крупнотоннажного оборудования. Фото: Ринат Назметдинов

Ввод в эксплуатацию комплекса неизбежно приведет к появлению и развитию в Татарстане, и России в целом, множества производств, которые будут использовать всю гамму продукции ЭП-600 для выпуска конечных, востребованных потребителем товаров.

Весь 2020 год коллектив ПАО «Нижнекамскнефтехим» успешно работал над выпуском новых марок продукции, модернизацией действующих производств и повышением их эффективности. В частности, в минувшем году ПАО «Нижнекамскнефтехим» завершило строительство нового, мощностью 60 тыс. тонн в год, производства дивинил-стирольного синтетического каучука пятого поколения — основы для создания экологически чистых шин.

Весь 2020 год коллектив ПАО «Нижнекамскнефтехим» успешно работал над выпуском новых марок продукции, модернизацией действующих производств и повышением их эффективности. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Новый каучук представляет интерес для производителей шин. ДССК обеспечивает лучшее сцепление с мокрой дорогой и таким образом повышает безопасность езды. Такие шины обладают низким уровнем шума при движении и экономят топливо из-за низкого сопротивления качению.

ПАО «Казаньоргсинтез» завершает второй этап модернизации первого и единственного в России, государствах СНГ и Восточной Европе завода по производству поликарбонатов. Благодаря обновлению мощность производства увеличится с проектных 65 тыс. тонн до более чем 100 тыс. тонн продукции в год.

ПАО «Казаньоргсинтез» завершает второй этап модернизации завода поликарбонатов с доведением мощности производства до 100 тыс. тонн в год. Фото: Максим Платонов

Поликарбонат, выпускаемый ПАО «Казаньоргсинтез», реализуется на российском рынке, а также экспортируется за рубеж — по большей части в Азию. Российский рынок специфичен и отличается от мирового. Здесь востребованы экструзионные марки ПК со значением ПТР 6—7 г/10 мин, основная область использования которых — производство сотового и листового ПК, крайне необходимого в строительстве.

В 2020 г. продолжилась реализация проектов строительства собственных генерирующих мощностей на ключевых нефтехимических компаниях Группы ТАИФ: ПГУ мощностью 495 МВт для ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПГУ мощностью 284,4 МВт для ПАО «Казаньоргсинтез». В качестве топлива они будут использовать газообразные отдувки производств (сингаз), что окажет положительное влияние на экологическую ситуацию.

В 2020 году продолжилась реализация проектов по строительству собственных генерирующих мощностей на ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Ход работ по строительству как этиленового комплекса, так и новых ПГУ в феврале 2021 года в режиме ВКС обсудило руководство компаний Группы ТАИФ и компании «Сименс Энергетика» — ведущей мировой технологической компании в сфере энергетики.

— Ввод электростанции на «Нижнекамскнефтехиме» имеет огромное значение как для Группы ТАИФ, Нижнекамска, Республики Татарстан, так и в целом для России — это один из крупнейших проектов в стране в области энергетики, — подчеркнул во время этой встречи председатель совета директоров АО «ТАИФ», главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию Альберт Шигабутдинов.

Ход строительства ПГУ-ТЭС в Нижнекамске в феврале 2021 года в режиме ВКС обсудило руководство компаний Группы ТАИФ и компании «Сименс Энергетика». Фото: Роман Хасаев

— Это было особенное событие, когда мы запускали этот проект, и таким же особенным должно быть его окончание, — отметил в ответ президент «Сименс Энергетики» Кристиан Брух. И добавил: — Мы видим особую роль проекта именно сейчас, когда объявлен Год российско-германского сотрудничества в области устойчивого развития экономики и энергетики. Я считаю, что наш проект будет гвоздем этой программы. Уверен, что нам необходимо этим проектом продемонстрировать пример успешного партнерства между Россией и Германией в области энергетики.

Использование сингаза в качестве топлива — новейшая технология, впервые опробованная «Сименс» при разработке турбин именно для ПГУ-ТЭС «Нижнекамскнефтехима». Это позволит значительно снизить нагрузку на окружающую среду.

В сентябре 2020 года состоялся ввод в эксплуатацию нового газопровода высокого давления от ГРС №2 г.Елабуги (Центральная) до ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК». Фото: Роман Хасаев

Эксплуатация строящейся ПГУ для ПАО «Нижнекамскнефтехим» будет осуществляться как на сингазе, так и на природном газе, дефицита которого в Нижнекамске больше нет и не ожидается как минимум в ближайшие несколько десятилетий. И все это благодаря построенному ООО «ГТК» (входит в Группу ТАИФ) и введенному в эксплуатацию в сентябре 2020 года новому газопроводу высокого давления протяженностью 36 км от ГРС №2 г. Елабуги (Центральная) до ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК». Новый газопровод позволил решить проблему обеспечения надежного газоснабжения Нижнекамского промышленного узла от двух независимых источников.

Следует учесть, что в связи с реализуемыми масштабными проектами (столь мощные производства во времена СССР называли всесоюзными стройками и возводились за счет государственного бюджета и силами всей страны, — прим. ред.) в рамках Стратегии развития компании Группы привлекают значительные заемные средства, в том числе в иностранной валюте. По состоянию на 1 января 2021 года сальдированная задолженность Группы ТАИФ по кредитам и займам составила 229,7 млрд рублей, что сопоставимо с объемами государственного долга крупнейших субъектов РФ. Группа ТАИФ ответственно относится к собственным обязательствам и своевременно обслуживает краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы.

На долю компаний Группы ТАИФ приходится 15% объема промышленного производства Татарстана

Общий объем промышленного производства и оказанных услуг по Республике Татарстан в минувшем году в денежном эквиваленте превысил 2 трлн 721 млрд рублей. На долю компаний Группы ТАИФ приходится 15%.

Доля Группы ТАИФ в общем объеме отгруженных товаров собственного производства в ключевых отраслях деятельности Группы ТАИФ — нефтепереработке, нефтехимии, химии и энергетике — по Республике Татарстан в 2020 году составила 41%.

Группа ТАИФ занимает значимое место на российском и мировом рынках пластиков и каучуков и играет весомую роль в топливной и энергетической сферах Республики Татарстан и страны в целом.

Основной объем производимой компаниями Группы ТАИФ продукции, товаров и услуг — 74% — реализуется на территории Российской Федерации. Экспортная составляющая соответственно 26% — преимущественно синтетические каучуки и дизельное топливо. География экспортных поставок охватывает практически все континенты и насчитывает 68 стран и государств мира.

Основные нефтепродукты в 2020 году сохранили тенденцию к снижению цен

2020 год для нефтепереработки характеризуется беспрецедентным сочетанием негативных факторов. В 2019-м и начале 2020-го имело место рекордное перепроизводство запасов нефтепродуктов. На фоне распространения COVID-19 произошло резкое падение спроса, что в свою очередь спровоцировало почти двукратный обвал цен на нефтепродукты. Отрицательная динамика сохранилась и по итогам отчетного периода в целом. Больше всего потеряло в цене дизельное топливо, котировки по которому к уровню 2019 года снизились на 38%. По остальным нефтепродуктам снижение котировок составило от 29 до 33%. Все это привело к падению относительно 2019 года выручки-брутто от продаж продукции АО «ТАИФ-НК» на 28,6% — до 179,1 млрд руб.

Из 78 млн тонн дизельного топлива, произведенного в России, на долю Татарстана приходится 6,5 млн тонн. Из них 2,9 млн тонн, или 45% от татарстанских объемов и 4% от общих по стране, — заслуга АО «ТАИФ-НК». Из 38,4 млн тонн российских автобензинов Татарстан производит 1,7 млн тонн, в том числе 452,7 тыс. тонн, то есть более четверти по республике и 1,1% общероссийского объема, произведены АО «ТАИФ-НК».

По итогам 2020 года нефтеперерабатывающим комплексом Группы ТАИФ переработано 7,3 млн тонн нефтегазового сырья (в 2019-м 8,3 млн тонн). Было произведено 7,1 млн тонн товарной продукции, в том числе 5,5 млн тонн (77%) светлых нефтепродуктов и 1,6 млн тонн (23%) — темных.

Снижение объемов к уровню 2019 года объясняется не только значительным падением спроса на нефтепродукты как на внутрироссийском, так и на глобальном рынках, но и продолжающимся увеличением объемов некачественного сырья — нефти, поставляемой на переработку в АО «ТАИФ-НК».

Постоянное, из года в год, увеличение поставок на АО «ТАИФ-НК» объемов некачественной нефти приводит к снижению технологической эффективности оборудования. Отсутствие в мире технологий, позволяющих эффективно перерабатывать высокосернистые и тяжелые сорта нефти, приводит к забивке технических устройств асфальтосмолопарафиновыми отложениями. Для обеспечения безопасности производства, а также с целью исключения возникновения критических ситуаций руководством компании вынужденно было принято решение снизить нагрузку по перерабатываемой нефти.

В свою очередь, уменьшение содержания светлых фракций в нефти снижает выручку от производства нефтепродуктов. При этом загрузка мощностей по первичной переработке нефтегазового сырья АО «ТАИФ-НК» по итогам 2020 года составила 91,3% (средний уровень загрузки российских НПЗ — 82,3%).

В 2020 году КГПТО перешел от стадии пусконаладочных работ к комплексному опробованию систем. Начало промышленной эксплуатации запланировано на 2021 год. Фото: Роман Хасаев

Нефтеперерабатывающая компания Группы ТАИФ планомерно и последовательно модернизирует, и расширяет собственные производства с целью повышения глубины отбора высококачественных светлых нефтепродуктов. В 2020 году объем инвестиций в основные фонды АО «ТАИФ-НК» составил 5,1 млрд рублей, из которых 3,3 млрд рублей — в проект создания КГПТО (общий объем инвестиций в комплекс по итогам 2019 года уже составлял более 110 млрд рублей). В минувшем году КГПТО перешел от стадии пусконаладочных работ к следующему этапу на пути к вводу в промышленную эксплуатацию — комплексному опробованию систем с выявлением и поэтапным устранением «узких мест». За время эксплуатации Комплекса в 2020 году даже на проектном сырье гудроне глубина переработки нефти и газового конденсата в целом по АО «ТАИФ-НК» достигла 95%, а по итогам года данный показатель составил 81,5%.

В сентябре 2020 года, во время обхода Рустамом Миннихановым экспозиций участников Татарстанского нефтегазохимического форума, президенту Татарстана было рассказано об эффективности работы комплекса и продемонстрирован ассортимент производимой им продукции — пропановая и бутановая фракции, прямогонный бензин, дизельное топливо с крайне низким содержанием серы (менее 3 ppm), гидроочищенный вакуумный газойль и гранулированная сера.

Генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов продемонстрировал президенту Татарстана продукцию КГПТО. Фото Рината Назметдинова

год. Работа комплекса в проектном режиме при переработке гудрона и вакуумного газойля с учетом устранения всех «узких мест», обнаруженных в ходе работы установки в режиме комплексного опробования, позволит довести отбор качественных светлых нефтепродуктов в целом по АО «ТАИФ-НК» до 98,2%. Технология Veba Combi Cracker (VCC) подтвердила свою работоспособность, эффективность и право на дальнейшую эксплуатацию.

3,4 млн тонн химической и нефтехимической продукции по итогам 2020 года

Стабильные результаты производства товарной продукции по итогам 2020 года продемонстрировали химические и нефтехимические производства Группы ТАИФ — ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез». Обвалившийся в 2020 году из-за пандемии спрос, нарушенные по причине карантинных ограничений логистические связи и приостановка многих крупных компаний мира, а также аномально низкие цены на нефтехимическую продукцию привели к резкому падению спроса и на полимеры. Мобилизовав все силы и возможности, нефтехимическая составляющая Группы ТАИФ даже в таких условиях, усугубленных обострившейся конкуренцией на российском рынке, смогла продемонстрировать экономическую устойчивость.

Сальдированная выручка ПАО «Нижнекамскнефтехим» и его дочерних обществ по итогам 2020 года составила 162,1 млрд руб. Фото: gelio.livejournal.com

1,6 млн тонн пластиков, выпускаемых компаниями Группы, составляют 100% производства в Татарстане и 28% от общероссийских объемов по итогам 2020 года. 593,2 тыс. тонн каучуков, произведенных ПАО «Нижнекамскнефтехим», это 100% в Татарстане и 64% всех российских синтетических каучуков.

По итогам 2020 года сальдированная выручка ПАО «Нижнекамскнефтехим» и его дочерних обществ составила 162,1 млрд рублей, EBITDA — 13,2 млрд рублей, ПАО «Казаньоргсинтез» — 62,8 млрд рублей и 14,2 млрд рублей соответственно. Стратегическая задача Группы ТАИФ на обозримую перспективу и будущее — постоянно работать над ростом объемов производства, повышением качества и расширением номенклатуры выпускаемой продукции, а также освоением новых рынков и расширением географии поставок.

Объем переработки основного углеводородного сырья и полуфабрикатов по итогам 2020 года составил 12,9 млн тонн. Загрузка производственных мощностей достигла 82%. Усиление интеграции производственных потоков между компаниями Группы ТАИФ приводит к увеличению доли сырья, приобретенного внутри Группы. Если в 1995 году этот показатель был близок к 0, то в 2020 году доля такого сырья достигла 2 121 тыс. тонн. Одновременно снижается доля сырья, приобретаемого у сторонних поставщиков, — с 50% в 1995 году до 20% по итогам 2020-го.

По итогам 2020 года компании Группы ТАИФ произвели 1 201 тыс. тонн этилена (28% общероссийского объема). Выпущено 2 144 тыс. тонн полимерной продукции, или 33% от общего их производства в стране по видам полимеров, производимых Группой ТАИФ. По ряду полимеров компании Группы являются безусловными лидерами в России. По поликарбонатам, сэвилену, простым полиэфирам, получаемым из окиси пропилена, и некоторым маркам востребованных полиэтиленов Группа ТАИФ — единственный производитель в стране. Продукция Группы востребована не только на Родине, но и далеко за ее пределами. Достаточно сказать, что крупными потребителями широкой линейки производимых в Татарстане синтетических каучуков являются такие признанные лидеры мировой шинной промышленности, как Continental, Pirelli, Michelin, Bridgestone, Goodyear.

Группа ТАИФ постоянно работает над расширением и обновлением производимого ассортимента. Линейка нефтехимической продукции Группы ТАИФ сегодня насчитывает 581 марку продукции, востребованной как российским, так и глобальным рынками. Компании Группы ТАИФ имеют возможность производства нишевых марок полиэтилена, успешно конкурируя с зарубежными производителями. Металлоценовый линейный полиэтилен в России производит только ПАО «Казаньоргсинтез». Кроме того, ПАО «Казаньоргсинтез» — единственная российская компания, вошедшая в Ассоциацию «ПЭ 100+», объединяющую 14 лучших мировых производителей трубного полиэтилена.

ПАО «Казаньоргсинтез» — единственное предприятие в России, производящее металлоценовый линейный полиэтилен. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Перспективным направлением является производство изоцианатов, а на их основе — полиуретановых систем, а также увеличение производства простых полиэфиров. ПАО «Казаньоргсинтез» планирует с 2021 года нарастить до 654 тыс. тонн в год мощности этиленового производства, для чего уже сейчас модернизируется Завод этилена под использование дополнительного объема пропана в качестве сырья пиролиза. Ведется модернизация одного из реакторов Завода ПППНД — относительно небольшие инвестиции позволят существенно нарастить мощность производства. К 2024 году планируется завершить строительство автоклавной установки сэвиленов и ПВД, что позволит вывести из эксплуатации устаревшую первую очередь Завода ПВД, расширить ассортимент производимых марок сэвилена. В планах развития «Казаньоргсинтеза» до 2030 года — реализация двух крупных проектов: строительство новых гелиевых блоков выделения этана в ООО «Газпром добыча Оренбург», что позволит дополнительно получать до 490 тыс. тонн этана в год. Кроме того, с ПАО «Газпром» и ПАО «СИБУР Холдинг» обсуждается вопрос строительства в Татарстане газоперерабатывающего завода и поставки в республику уренгойского природного «жирного» газа.

«Казаньоргсинтез» всегда рассматривал различные варианты строительства новых мощностей для переработки этанового сырья. Фото: Роман Хасаев

Реализация этих проектов позволит нарастить объемы переработки этана на ПАО «Казаньоргсинтез» до более чем 3 млн тонн в год.

Энергетика Группы ТАИФ: доходы снизились на 5,1%

Более трети выработанного в Татарстане тепла и электроэнергии приходится на генерирующую компанию Группы ТАИФ — АО «ТГК-16». По итогам 2020 года электрической энергии в республике было выработано 24 млрд кВт*ч. Из них 8,3 млрд кВт*ч, или 35%, — энергетической компанией Группы ТАИФ. Это 0,8% от общероссийского объема. Из 52 млн Гкал татарстанской тепловой энергии 18,3 млн Гкал также приходится на АО «ТГК-16». Это 35% от общего объема тепла, произведенного в 2020 году в республике, и 1,5% от российского.

Доходы Группы ТАИФ от продаж в области энергетики по итогам 2020 года составили 53,9 млрд рублей, что на 5,1% меньше результатов 2019 года. По электроэнергии снижение составило 5%, по тепловой — 6,6%. Как и в целом в мировой и российской экономике, основной причиной отрицательной динамики стала новая коронавирусная инфекция, связанные с ней ограничительные меры, что привело к сокращению потребления тепловой энергии промышленными предприятиями от филиалов АО «ТГК-16» и, как следствие, к снижению выработки электрической энергии в комбинированном цикле на электростанциях.

В области энергетики доходы Группы ТАИФ по итогам 2020 года составили 53,9 млрд рублей. Фото: АО «ТГК-16»

Наибольший удельный вес в структуре доходов (60% в стоимостном выражении) АО «ТГК-16» занимает реализация электрической энергии. Всего в 2020 году филиалами АО «ТГК-16» было выработано 8,3 млрд кВт*ч. В условиях пандемии с уменьшением отпуска тепловой энергии на промышленные предприятия выработка электроэнергии в комбинированном цикле относительно 2019 года снизилась на 10,8%. Производимая электроэнергия реализуется на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Тепловая энергия в виде пара и горячей воды реализуется промышленным потребителям и в виде горячей воды — теплоснабжающим организациям. В 2020 году отпуск тепловой энергии АО «ТГК-16» составил 18,3 млн Гкал, причем основная ее доля — 83% (15,2 млн Гкал) — приходится на компании Группы ТАИФ.

АО «ТГК-16» продолжает активно внедрять сберегающие технологии и повышать эффективность своей работы. В 2020 году удельный расход условного топлива (УРУТ) на отпуск электроэнергии составил 232 г/кВт*ч, что является одним из лучших показателей в России. Относительно 2010 года, когда АО «ТГК-16» было создано, к настоящему времени УРУТ снижен на 24%.

В реализацию программы модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций вошли 5 заявок компании с началом поставки мощности в 2025—2026 годах, что позволит модернизировать 417 МВт генерирующих мощностей. Одновременно с этим самим АО «ТГК-16» запущена программа замены поверхностей нагрева котлоагрегатов на период до 2030 года.

После завершения строительства собственных источников энергии на ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ПГУ мощностью 495 МВт) и на ПАО «Казаньоргсинтез» (ПГУ мощностью 284,4 МВт) установленная электрическая мощность АО «ТГК-16» и предприятий Группы ТАИФ в 2023 году вырастет до 2 524 МВт.

Совокупная выручка сети АЗС Группы ТАИФ — 17,1 млрд рублей

Сеть АЗС Группы ТАИФ, управляемая ООО «ТАИФ-НК АЗС», на сегодняшний момент насчитывает 232 автозаправочных комплекса, в том числе 34 — многотопливных. Сеть охватывает 41 из 43 административных районов республики, а также АЗС Группы работают в Самарской, Кировской, Ульяновской областях, Удмуртской и Чувашской республиках.

На АЗС Группы реализуется существенный объем нефтепродуктов, произведенных нефтеперерабатывающим комплексом АО «ТАИФ-НК». По итогам 2020 года общий объем моторного топлива, проданного через сеть автозаправочных станций Группы, составил 352 тыс. тонн, что на 6% меньше, чем по итогам 2019 года.

Сеть АЗС Группы ТАИФ охватывает почти все районы Татарстана, работает в Самарской, Кировской, Ульяновской областях, республиках Удмуртия и Чувашия. Фото: Максим Платонов

Совокупная выручка АЗС Группы составила 17,1 млрд рублей. В том числе 210 млн рублей — от продажи нетопливных товаров. Этот показатель вырос к предыдущему отчетному периоду на 6%. В первую очередь — за счет увеличения количества самих полноформатных магазинов при автозаправочных станциях. Чистая прибыль от реализации товаров и услуг по итогам 2020 года составила 433 млн рублей.

Программа модернизации автозаправочной сети Группы ТАИФ, стартовавшая в 2018 году, уже успела охватить 18 АЗС. К 2025 году к единому стилю планируется привести 159 из 232 работающих станций. На 153 из них будут действовать полноформатные магазины.

С 2021 года ассортимент товаров, реализуемых на фирменных АЗС, пополнила продукция и еще одного производства Группы ТАИФ. В ноябре 2020-го завершена масштабная модернизация построенного еще в 2003 году единственного в России завода по производству базовых синтетических масел на основе полиальфаолефинов (ПАОМ). В конце 2020 года компания зарегистрирована в качестве производителя синтетических масел в реестре Американского института нефти (API). Получены первые сертификаты на производство моторного масла, выстроена дилерская сеть.

В конце 2020 года после завершения масштабной модернизации начал работу единственный в России завод базовых синтетических масел на основе ПАОМ. Фото: Роман Хасаев

Усовершенствованная техническая и технологическая база Завода синтетических масел (компания ООО «ТАИФ-СМ», бренд Taif Lubricants), а также собственная научно-исследовательская платформа позволяют разрабатывать оригинальные рецептуры под конкретные условия эксплуатации техники — то есть обеспечивать индивидуальный подход к запросам потребителей и партнеров. Можно уверенно говорить о создании Группой ТАИФ в Нижнекамске инновационного импортозамещающего производства высокоэффективных масел и смазочных материалов на базе собственного производства основ синтетических масел, единственных в стране обладающих уникальными свойствами, позволяющими их использовать в экстремальных условиях и при высокой нагрузке. При этом такие масла являются абсолютно экологичными.

За ноябрь — декабрь 2020 года ООО «ТАИФ-СМ» успело произвести 240 тонн товарных масел и 754 тонны ПАОМ. По итогам отчетного года выручка компании составила 61,3 млн рублей.

АО «УК «ТАИФ»: доходы — выросли, прибыль — снизилась

Деятельность АО «УК «ТАИФ» и ее дочерних компаний, кроме изготовления смазочных материалов, сосредоточена также на подготовке производств биопластиков, строительных материалов и строительстве, информационных, комплексных и прочих услугах.

Деятельность АО «УК «ТАИФ» координируется с АО «ТАИФ», что позволяет еще больше повысить эффективность решения задач мониторинга и контроля финансовых вложений и имущественного комплекса Группы.

По итогам 2020 года доходы АО «УК «ТАИФ», включая косвенные налоги, составили 463 млн рублей. В сравнении с 2019 годом эта цифра увеличилась на 285 млн рублей. В основном рост отмечается по товарооборотным операциям, а также от сдачи имущества в аренду. А вот чистая прибыль упала в разы — с прежних 720 млн рублей до 90 млн рублей. Более чем в два раза в сравнении с предыдущим отчетным периодом выросла сумма налоговых платежей и сборов, перечисляемых Управляющей компанией в бюджеты всех уровней — 143 млн рублей против 62 млн рублей в 2019-м. Основная часть — 122 млн рублей, или 85%, — поступила в консолидированный бюджет Республики Татарстан.

Продемонстрировали рост активы АО «УК «ТАИФ» — к уровню 2019 года они увеличились на 75 млн рублей и достигли 24 млрд 572 млн рублей. Чистые активы составили 24 млрд 493 млн рублей.

На ближайшую перспективу АО «УК «ТАИФ» планирует реализацию ряда инвестиционных проектов, направленных на совершенствование и повышение экономической эффективности работы входящих в Группу компаний. В сфере производства строительных материалов и строительства намечена модернизация производственного оборудования и сооружений, а также обновление автотранспортного парка компаний ООО «КЗССМ», ООО «ТАИФ-СТ» и ООО «Керамика-Синтез». Планируется дальнейшее развитие нового для российского рынка направления — производства биопластиков на АО «2БИО», а также наращение объемов производства, расширение марочного ассортимента и географии сбыта продукции Завода синтетических масел ООО «ТАИФ-СМ». Озвучивались планы по приобретению новых воздушных судов для ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр».

43,7 млрд рублей — на социальные расходы и благотворительную деятельность

Несмотря на сложные экономические условия на фоне снижения выручки и прибыли, компании Группы ТАИФ на протяжении всего 2020 года продолжали реализацию проектов в таких важных социальных направлениях, как развитие и поддержка профессионального и любительского спорта, система здравоохранения, детское воспитание и образование, а также профессиональное обучение и повышение квалификации, обеспечение людей комфортным современным жильем, поддержка культуры и религии, ветеранов и инвалидов. Кроме того, компании Группы активно участвовали в проведении общественно значимых событий и мероприятий.

В условиях самоизоляции, пик которой пришелся на весенние месяцы, в том числе и на период празднования Дня Победы, особенно важным было внимание к ветеранам. Все компании группы ТАИФ организовали посещение участников Великой Отечественной войны и ветеранов тыла, вручение им подарков, продуктовых наборов, юбилейных медалей и денежной помощи. Несмотря на то что сами торжества, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, из-за эпидемии коронавирусной инфекции, в заботе о жизни и здоровье людей, на федеральном уровне было решено перенести на более поздние сроки, в День памяти руководство компаний Группы ТАИФ совершило одиночные возложения цветов к монументам павших в годы войны.

В День Победы руководство Группы ТАИФ возложило цветы к монументам, посвященным защитникам Отечества. Фото: Рината Назметдинова

Компании Группы ТАИФ на всем протяжении своей деятельности были и остаются социально ответственным бизнесом. И раньше, и особенно сейчас, в период пандемии, ТАИФ оказывает максимально возможную помощь и поддержку объектам здравоохранения: выделяются средства на строительство, капитальный и текущий ремонт больниц и поликлиник, приобретение новой техники и оборудования, специальных транспортных средств и средств защиты, обеспечение профилактики и лечения работников компаний Группы.

Несмотря на мировой экономический спад и снижение деловой активности в глобальном масштабе, серьезно отразившееся и на компаниях Группы ТАИФ, оказывается максимальная поддержка любительскому и профессиональному спорту. Так, ПАО «Казаньоргсинтез» с самого момента основания — постоянный спонсор ватерпольной команды «Синтез», с годами выросшей в уникальный для республики и страны клуб водных видов спорта «Синтез». Продолжается сотрудничество с Российским футбольным союзом — в декабре 2019 года АО «ТАИФ» и РФС заключили партнерское соглашение о взаимодействии в развитии детского футбола в российских регионах, в первую очередь в Татарстане. Серьезную поддержку получают футбольные клубы — «Рубин» и «Нефтехимик». Так, в Нижнекамске за счет средств Группы ТАИФ, а это более 400 млн рублей, была проведена масштабная реконструкция домашней арены футбольного клуба «Нефтехимик» — одноименного стадиона. Кроме того, в республике открыли четыре футбольных манежа, а несколько детских команд, в том числе ДЮСШ ФК «Нефтехимик», получили статус детского футбольного центра. Не остается без внимания Группы ТАИФ и хоккей. Клуб «Нефтехимик» на заботу отвечает победами и серьезными достижениями.

В целом на финансирование социально значимых направлений по итогам минувшего года было направлено 43,7 млрд рублей.

В сентябре 2020 года в Нижнекамске, после масштабной реконструкции, проведенной Группой ТАИФ, с участием президента Татарстана открылась домашняя арена ФК «Нефтехимик». Фото: Роман Хасаев

Главный актив ТАИФа — коллектив высокопрофессиональных специалистов. В разгар пандемии, когда по всему миру временно приостанавливались производства и компании были вынуждены оптимизировать расходы, в том числе — на персонал, компании Группы ни на день не прекращали производство продукции, востребованной в том числе в производстве жизненно важной продукции: медицинского оборудования, защитного снаряжения, топлива, тепла, электроэнергии.

В период эпидемии COVID-19 Группа ТАИФ не только не сократила численность, но и увеличила ее до 39,7 тыс. человек (в 2018-м — 38,6, а в 2019-м — 39,5). При этом средняя заработная плата работников по сравнению с прошлым годом увеличилась на 6,5% и составила 60,9 тыс. рублей, что на 53,8% выше аналогичных показателей по Республике Татарстан и на 19,2% больше, чем в среднем по Российской Федерации. С учетом всех социальных выплат и льгот средний уровень дохода работников в отчетном году составил 64,0 тыс. руб. в месяц.

И руководство, и сотрудники Группы ТАИФ бережно относятся к родной земле. На природоохранные мероприятия и повышение рационального использования ресурсов в минувшем году в целом по группе было направлено 7,4 млрд рублей.

О том, сколько усилий прилагается компаниями Группы для сохранения и восстановления окружающей среды, в феврале 2020 года на коллегии Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора участникам совещания и главе федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлане Радионовой рассказал генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов. Общие инвестиции в охрану окружающей среды предприятиями ГК ТАИФ за последние три года составили более 23 млрд рублей. Это и техническое перевооружение действующих мощностей, и строительство биоочистных сооружений в Нижнекамске, и долгосрочная стратегия максимального вторичного использования природных ресурсов в технологическом цикле, и когенерация в энергетике.

В феврале 2020 года на расширенной коллегии Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Руслан Шигабутдинов рассказал о реализуемых Группой ТАИФ природоохранных мероприятиях. Фото: tatarstan.ru

Еще 8,5 млрд рублей в минувшем году составил вклад компаний Группы в обеспечение промышленной безопасности и охраны труда.

— Анализируя 2020 год, мы в очередной раз убеждаемся, что кризис — это испытание на гибкость и умение адаптироваться к новым реалиям. Сегодня наша главная задача — сохранить накопленный потенциал и не упустить открывающиеся в кризис новые возможности. Мы не строим иллюзий и понимаем, что 2021 год будет нелегким, с огромным шлейфом проблем, вызванных пандемией. Но мы, имея четкую программу деятельности, основанную на стратегическом видении своего развития, с уверенностью и оптимизмом смотрим в будущее, — подчеркнул генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов в интервью «Реальному времени».

