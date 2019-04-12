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На «Нижнекамскнефтехиме» запустили установку экстракции бензола

09:47, 12.04.2019 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
На «Нижнекамскнефтехиме» запустили установку экстракции бензола
Фото: prav.tatarstan.ru

На «Нижнекамскнефтехиме» ввели в эксплуатацию установку экстракции бензола мощностью 265 тыс. тонн в год. На символическую кнопу пуска нажали первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, председатель Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин, заместитель генерального директора — коммерческий директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Тимур Шигабутдинов и глава Нижнекамского муниципального района Айдар Метшин.

Новая установка позволит оптимизировать процесс переработки бензолсодержащей фракции внутри производства и разгрузить существующие энергоемкие узлы. При этом мощность установки позволит полностью отказаться от приобретения бензола на стороне.

Также гости осмотрели две новые печи пиролиза типа SRT-VI, строительство которых было проведено в рамках программы модернизации и наращивания мощности производств. Реализация проекта позволила увеличить надежность в работе печного блока, а также сократить количество выбросов дымовых газов в атмосферу. Всего на заводе этилена установлено 18 печей пиролиза: 11 — в работе, остальные — в резерве. Две новые печи типа SRT-VI заменяют четыре старые, поскольку обладают более высокой мощностью и селективностью. Это позволило заводчанам достигнуть мощности производства этилена до 611 тыс. тонн в год.

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