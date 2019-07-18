Возвращение в «Алабугу»: миллиардеры Рыбаков и Колесников сделали ставку на Татарстан

Совладельцы корпорации убеждены, что запуск предприятия поспособствует импортозамещению

На территории ОЭЗ «Алабуга» накануне торжественно открылся завод немецкого бренда BOERNER — по производству строительной пены. Главный инвестор проекта — совладелец корпорации «Технониколь» Сергей Колесников из списка богатейших людей мира по версии журнала Forbes с состоянием в $1,3 млрд. При этом для «Технониколя» «Алабуга» — не открытие, ведь здесь уже работает завод, который в качестве инвестора запускал партнер Колесникова — миллиардер и коуч Игорь Рыбаков. Тем временем особая экономическая зона вчера в торжественной обстановке объявила о шести новых компаниях-резидентах. На открытии производства побывала корреспондент «Реального времени».

Вклад в импортозамещение

Церемония открытия завода по производству строительной химии проходила при участии президента РТ Рустама Минниханова, главы департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Павла Серватинского, а также собственника BOERNER Сергея Колесникова.

Согласно данным, озвученным в ходе торжественного запуска предприятия, производственная мощность завода составит 10 тыс. тонн строительной пены в год, чего вполне хватит на возведение около 100 тыс. многоэтажных домов. Продукция будет выпускаться на швейцарской линии, созданной по спецзаказу, а рецептура пены разрабатывалась в собственном научном центре. Главным инвестором проекта выступил российский миллиардер, богатейший бизнесмен с состоянием в 1,3 млрд долларов — совладелец компании «Технониколь» Сергей Колесников, вложивший в татарстанский завод 650 млн рублей.

— В 2015 году, когда я купил завод BOERNER, я даже не думал, что спустя четыре года буду открывать немецкий бренд в России, — выступил с приветственным словом Сергей Колесников. — Идея пришла сама собой, поскольку Германия всегда ассоциировалась с высоким качеством. Помимо этого, 80% монтажной пены в России просто импортировалось — грех было этим не воспользоваться. На мой взгляд, мы зашли очень вовремя, и мы можем внести большой вклад в импортозамещение в нашей стране в целом.

Производственная мощность завода составит 10 тыс. тонн строительной пены в год, чего вполне хватит на возведение около 100 тыс. многоэтажных домов

На открытии завода собственник BOERNER Колесников сообщил, что ОЭЗ «Алабуга» вместе с дирекцией экономической зоны предоставили компании хорошие налоговые преференции, которые «позволяют сэкономить и дать два дополнительных года выгоды с точки зрения окупаемости проекта».



— На самом деле это — импортозамещение. При этом сам продукт действительно очень нужен строительной отрасли, — высказался глава республики Рустам Минниханов. — Президентом нашей страны была поставлена непростая задача: удвоить ввод жилья. Без современных и инновационных продуктов эту задачу выполнить нельзя. Вместе с тем строительная отрасль сегодня требует качественных и современных продуктов. Мы хотим пожелать вам дальнейшего расширения производства и готовы оказать содействие в продвижении вашего проекта.

Возвращение в «Алабугу»

По словам спикера, важную роль в реализации проекта сыграл правильный выбор региона-площадки. Сергей Колесников считает, что Татарстан неспроста занимает первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов РФ, поскольку «здесь очень удобно работать, очень хорошо относятся к инвесторам, плюс есть хорошая инфраструктура». Примечательно то, что и второй совладелец корпорации «Технониколь», богатейший российский предприниматель-миллиардер Игорь Рыбаков, тоже весьма положительно настроен по отношению к республике. И, судя по снимкам в аккаунте Рустама Минниханова, можно судить о теплых отношениях между Рыбаковым и президентом Татарстана.

Сергей Колесников считает, что Татарстан неспроста занимает первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов РФ, поскольку «здесь очень удобно работать, очень хорошо относятся к инвесторам, плюс есть хорошая инфраструктура»

Рыбаков в последнее время ушел в коучинг и YouTube. Известно, что открывшийся накануне новый завод — это не первое предприятие миллиардера в Татарстане. Именно «Алабугу» Рыбаков утвердил площадкой для размещения завода по производству искусственного воска в рамках проекта «Русский воск». Последний стал предметом бизнесового реалити-шоу на YouTube и с треском провалился на этапе запуска, хотя предприятие действует и поныне. Конечно, «Алабуга» здесь не причем — проблемы проекта подробно раскрыты в выпусках шоу на видеохостинге. Как видим, Рыбаков и Колесников вновь сделали ставку на Татарстан.

Тем временем после торжественной части, в рамках которой также было зачитано приветственное письмо от главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, сотрудники завода запустили производственную линию и провели экскурсию для высокопоставленных гостей. В завершение презентации Рустам Минниханов, Сергей Колесников и Павел Серватинский самостоятельно протестировали пену, произведенную на новом предприятии.



Сотрудничество с НКНХ и мечты о MDI

Как рассказал «Реальному времени» собственник BOERNER Сергей Колесников, в перспективе он надеется «найти общий язык с коллегами из «Нижнекамскнефтехима» — речь о производстве и поставках полиэфиров для открывшегося завода строительной пены. Собеседник нашего издания уточняет, что переговоры по данному вопросу уже ведутся и стороны «находятся в постоянном контакте».

— Кроме того, в России не производится MDI (химическая основа для монтажной пены, — прим. ред.). Я вижу только трех претендентов, которые в будущем могут запустить такое производство: «Сибур», «Нижнекамскнефтехим» и «Лукойл». MDI — это не только монтажная пена, но и жесткие борды для строительства, кресла для автомобилей, губки для мытья посуды, холодильники, стиральные машины, диваны, мебель и многое другое. Есть пять компаний — в Америке, Китае, Европе и Саудовской Аравии — которые фактически контролируют 80% этого рынка. Есть один из потенциальных проектов в Индии, но в России, к сожалению, заявок на такое производство пока нет. Было бы хорошо, если бы Россия и, в частности, «Нижнекамскнефтехим», были заинтересованы в реализации подобного проекта, — высказался Сергей Колесников.

MDI — это не только монтажная пена, но и жесткие борды для строительства, кресла для автомобилей, губки для мытья посуды, холодильники, стиральные машины, диваны, мебель и многое другое

Новые резиденты «Алабуги»

В рамках визита в ОЭЗ «Алабуга» Рустам Минниханов принял участие в заседании наблюдательного совета особой экономической зоны по вопросу получения статуса резидента шестью компаниями.

Сегодня решалась судьба ООО «Алкема» (производство декоративных облицовочных ПВХ-пленок для мебельных фасадов), АО «2БИО» (производство ПГА-биопластиков), ООО «ЦБТ «Алабуга» (производство базальтового непрерывного волокна), ООО «Лилиани-Технолоджи» (производство сельхозтехники), АО «Аконит-Урал» (изготовление конвейерных роликов и металлоконструкций), а также ООО «Югострой РУ» (производство гидравлического оборудования).

По итогам встречи статус резидента ОЭЗ «Алабуга» получили все перечисленные выше предприятия.