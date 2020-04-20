«Невозможно долгое время оставаться вне этой проблемы»: COVID-19 пришел в Нижнекамск

В Нижнекамск пришел COVID-19

В Нижнекамском районе зафиксированы первые шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. О первом из них сообщил Айдар Метшин на сегодняшней еженедельной планерке руководителей в Нижнекамске — человек находился в Казани и заболел тоже там, еще в пятницу. Его состояние сейчас удовлетворительное, он находится под наблюдением врачей в столице. Еще пятеро нижнекамцев получили сомнительно положительный результат и ждали подтверждения анализа. Через два часа после окончания «делового понедельника» стало известно: коронавирус у них подтвердился. Пресс-служба администрации района сообщила, что трое из них находятся в стационаре, двое лечатся дома — в изоляции, под наблюдением врачей.



— Наш город с начала распространения инфекции оставался единственным из крупных городов РТ, где до минувшей пятницы не было ни одного случая заражения. Мы прекрасно понимали, что невозможно долгое время оставаться вне этой проблемы при всех применяемых мерах защиты. Таков характер пандемии, ее распространения, который еще до конца не изучен, — сказал мэр города.

Нижнекамские власти делают все, что в их силах, чтобы не допустить распространения инфекции. Полицейские и росгвардейцы постоянно патрулируют городские улицы. К сегодняшнему дню проверили уже около 10 тысяч человек, поймали 630 нарушителей самоизоляции. Конечно, с каждым днем растет недовольство горожан, но мэр снова призвал с пониманием отнестись к ситуации:

— Очень много негативных откликов поступает, но складывающаяся ситуация, когда пик заболеваемости еще не пройден, обязывает нас принимать адекватные меры. Вирусологи, специалисты говорят, что пик заражения коронавирусом в России ожидается в июне-июле! Поэтому надо объективно оценивать всю серьезность ситуации. Риски распространения высоки, в том числе на нашей территории, — озабоченно сказал Айдар Метшин.



К сегодняшнему дню проверили уже около 10 тысяч человек, поймали 630 нарушителей самоизоляции. Фото Рината Назметдинова

Патрулирование улиц усилят

Метшин сообщил, что полицейские усилят патрулирование улиц. К ним, как рассказал мэр, с сегодняшнего дня подключаются сотрудники служб безопасности крупных градообразующих предприятий, в частности «Нижнекамскнефтехима» и ТАИФ-НК. С этой просьбой градоначальник обратился к руководству компаний.

— «Нижнекамскнефтехим» — это стратегически важный объект, где организован непрерывный технологический процесс, и крайне важно, чтобы все подразделения предприятия работали в штатном режиме, без сбоев. Такую задачу поставил Рустам Минниханов, посещая в пятницу объекты НКНХ. Президент отметил большую работу, проводимую предприятием в условиях пандемии, отдельно подчеркнув значимость стабильной работы нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий для экономики РТ, — рассказал Метшин.

Сейчас «Нижнекамскнефтехим» работает в штатном режиме. Сотрудники компании в полном объеме обеспечены медицинскими масками и антисептиками. Предприятие закупило специальное оборудование для дезинфекции вахтовых автобусов. Кроме этого, поливальная техника каждый день обрабатывает подъездные дороги и остановки на территории промышленной зоны и всего Нижнекамска. Антибактериальная обработка городских улиц ведется каждую ночь.



Поливальная техника каждый день обрабатывает подъездные дороги и остановки на территории промышленной зоны и всего Нижнекамска. Фото Альберта Муклакова

На ремонт дорог — колоссальные 2,5 млрд рублей

Несмотря на пандемию коронавируса, в Нижнекамске не прекращается ремонт асфальтного полотна. Начиная с 2017 года в городе и районе привели в порядок сотни километров дорог на 3,266 млрд рублей. В этом году на ремонт дорог выделены рекордные деньги — более 2,5 млрд рублей.

— В должное состояние будут приведены проспекты Шинников и Мира. Подготовительные работы уже начались. Для нас это долгожданные проекты. Произойдет полная замена дорожного полотна, появятся пешеходные и велосипедные дорожки. Особое внимание мы уделяем организации доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, — рассказал советник главы Нижнекамского муниципального района по вопросам строительства Тагир Камалетдинов.

Также продолжится ямочный ремонт дорог и санация трещин. Всего же к 2024 году нижнекамские власти планируют привести в нормативное состояние 85% дорожного покрытия.



Лилия Егорова