Продукция «Нижнекамскнефтехима» вошла в число лучших товаров Татарстана и России

Фото: Сергей Туганов

В Колонном зале Казанской ратуши состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшие товары и услуги РТ» и «100 лучших товаров России». Продукция ПАО «Нижнекамскнефтехим» вошла в число лучших товаров по итогам конкурса.

Диплом лауреата конкурса заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов вручил заместителю главного инженера, главному технологу ПАО «Нижнекамскнефтехим» Анасу Сахабутдинову.

— Я бы хотел поздравить всех победителей республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги — 2019», а также лауреатов федерального конкурса «100 лучших товаров России». Это большое достижение. Хочу обратить внимание, что накануне подводились итоги конкурса «Руководитель года» с участием президента РТ Рустама Минниханова и первого президента РТ Минтимера Шаймиева. И многие из тех руководителей, которые были отмечены вчера, они и в этом конкурсе также являются победителями. Это говорит о лидерских качествах, которые являются залогом достижения таких высоких результатов. Руководители понимают долгосрочность и перспективность подходов к улучшению качества продукции, — сказал Альберт Каримов, вручая награды.

По решению экспертной комиссии звание лауреата республиканского конкурса присуждено линейному полиэтилену низкой плотности (ЛПЭНП) марки РЕ5118QM.

Этот же продукт был представлен в федеральном туре конкурса, в рамках программы «100 лучших товаров России», и также стал его лауреатом. Он был разработан специалистами ПАО «Нижнекамскнефтехим» для производства стретч-пленок повышенной прочности с улучшенной поверхностью. Данная марка имеет улучшенную перерабатываемость, обеспечивающую высокое качество пленок, хорошую растяжимость, защиту от повреждений и загрязнений, а также высокую прозрачность.

Еще два продукта компании: полистирол общего назначения (поливинилбензол) марки ПСОН-25FEB, бромбутилкаучук марки 232 удостоены дипломов конкурса.

— Спасибо уважаемой комиссии, что нас отметили, нам это приятно. Это работа целого коллектива «Нижнекамскнефтехима», который насчитывает более 14 тысяч человек. Это заслуга всех наших работников, — сказал Анас Сахабутдинов.

В 2019 году в конкурсе участвовало 453 наименования товаров и услуг от 230 предприятий и организаций. 135 из них стали лауреатами, 138 — дипломантами I степени и 162 — дипломантами II степени.

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