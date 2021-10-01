Айрат Сафин о запуске ЭП-600: «Необходимо поднимать экономику страны за счет строительства новых производств»

Строительство этиленника «Нижнекамскнефтехима» идет полным ходом: общий прогресс работ по проекту составил 34%.

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Республиканским и городским журналистам представилась уникальная возможность своими глазами увидеть ход строительства одной из крупнейших промышленных строек Татарстана — нового завода ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима». Это один из главных стратегических проектов компании. Запуск комплекса позволит значительно нарастить российские мощности по производству этилена для удовлетворения растущего внутреннего спроса и снижения импортных поставок производных продуктов. О том, кому доверено строить важный для республики и страны в целом инвестиционный проект и на какой стадии находятся строительные работы, — в материале «Реального времени».

Мобилизовано 2,5 тысячи человек, смонтировано 425 единиц оборудования



22 июня 2020 года — дата, навсегда вошедшая в историю «Нижнекамскнефтехима». В этот день на стройплощадке нового ЭП-600 приступили к монтажу первого крупногабаритного оборудования — колонны первичного фракционирования весом 640 тонн и высотой 78 метров. Монтировали ее практически в чистом поле.



Спустя год с небольшим здесь совсем иная картина, на которой четко прорисовываются очертания будущего этиленника. Строительство завода идет полным ходом: общий прогресс работ по проекту составляет 34%.



Во время пресс-тура журналистам провели обзорную экскурсию по новому заводу и рассказали об особенностях проекта. Несмотря на имеющиеся сложности, связанные с распространением COVID-19, и возникшие трудности в логистических маршрутах, команда «Нижнекамскнефтехима» приложила необходимые и достаточные меры, которые позволяют выдерживать директивные сроки реализации проекта.

Во время пресс-тура журналистам провели обзорную экскурсию по новому заводу и рассказали об особенностях проекта.

В настоящее время на строительной площадке задействовано 2,5 тысячи рабочих, смонтировано 425 единиц оборудования, почти 100 тысяч кубических метров железобетонных конструкций и 26 тысяч тонн металлоконструкций. Проложено 19,8 тысячи метров внутриплощадочных сетей, 41 тысяча тонн трубопроводов, 56 км кабельных лотков, завершены работы по разработке котлованов, подходит к финишу возведение непроизводственных зданий — 3-х подстанций и операторной.



Директор завода ЭП-600 Ленар Нагимуллин отметил важность этого проекта. По его словам, строительство олефинового комплекса включено в долгосрочную стратегию развития химического и нефтехимического комплекса России до 2030 года, стратегию социально-экономического развития Татарстана до 2030 года, перечень приоритетных инвестиционных проектов Приволжского федерального округа и инвестиционный меморандум Татарстана.



— Как известно, этилен — базовый мономер всей нефтехимии. Из него производят полиэтилен, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат и полистирол. Эти материалы необходимы для выпуска готовой продукции: труб, изоляции проводов и кабелей, изделий для автомобильной и авиационной промышленности, бытовых и изделий медицинского назначения, — подчеркнул Ленар Нагимуллин.

Новое производство позволит перерабатывать прямогонный бензин объемом 1 800 000 тонн в год для получения 600 тысяч тонн этилена и таких целевых продуктов.

Новое производство позволит перерабатывать прямогонный бензин объемом 1 800 000 тонн в год для получения 600 тысяч тонн этилена и таких целевых продуктов, как пропилен (273 тысячи тонн), бензол (249 тысяч тонн) и бутадиен (88 тысяч тонн).



Максимальные меры защиты от коронавируса



Во время экскурсии журналистам напомнили, что реализация проекта по строительству олефинового комплекса ведется в рамках меморандума о стратегическом сотрудничестве между группой «ТАИФ» и немецкой компанией Linde AG, заключенного в июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме.



Тогда же между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и подразделением Linde Engineering было подписано базовое соглашение о проектировании, поставке оборудования и оказании услуг по пуску в эксплуатацию первого этапа будущего завода. В феврале 2020 года в головном офисе АО «ТАИФ» состоялось подписание контракта на выполнение строительно-монтажных работ между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Gemont по проекту «Строительство олефинового комплекса ЭП-600».



Турецкая компания была выбрана по итогам двух этапов тендера: она представила наилучшее предложение как с технической, так и с экономической точки зрения.



— «Гемонт» работает в нескольких странах мира. В России — с 2014 года. На строящемся комплексе работают как сотрудники нашей фирмы, так и 18 компаний Республики Татарстан. Мобилизация персонала на строительной площадке варьируется от видов выполняемых работ. А их очень много: от укладки бетона до прокладки кабелей, — рассказал в интервью журналистам руководитель проекта Яшар Кандемир.



На 16 заводах Татарстана размещены заказы на изготовление и поставку металлоконструкций в объеме 33 тысяч тонн. Кроме того, металлоконструкциями обеспечивают комплекс 14 российских заводов.

На 16 заводах Татарстана размещены заказы на изготовление и поставку металлоконструкций в объеме 33 тысяч тонн.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции внутри коллектива, руководство «Гемонт» принимает максимальные меры профилактики. При приеме на работу сотрудник должен сдать тест на коронавирус. Кроме того, вновь приезжих специалистов направляют на карантин в специально построенное здание, рассчитанное на 500 человек. Туда же помещают рабочих с симптомами коронавируса или ОРВИ.



Трижды в день сотрудники измеряют температуру тела. На территории строительной площадки круглосуточно дежурит бригада скорой помощи. «Вакцинация проводится на добровольной основе. Каждый желающий может сделать прививку от коронавируса и защитить себя», — отметил руководитель проекта Яшар Кандемир.



Проживают сотрудники турецкой компании в вахтовом городке в максимально комфортных условиях. Здесь построены большие, светлые корпуса, санузлы, душевые, молельный зал, прачечная, столовые и кафетерий. Работает медицинский пункт, два зала для отдыха, небольшой магазин и буфет. За безопасностью следит частное охранное предприятие.



— Вход и выход в городок фиксируется автоматизированной системой безопасности. Всего до конца года будет построено 15 трехэтажных зданий, 10 уже возведены и заселены. Проживают здесь люди разных национальностей и из разных государств. Два раза в неделю ненадолго рабочие выезжают в Нижнекамск за покупками или в банк. Очень строго со спиртными напитками. Наши сотрудники выполняют работы первой категории сложности. Об алкоголе даже думать запрещается, — отметил руководитель проекта ООО «Гемонт» Яшар Кандемир.

Проживают сотрудники турецкой компании в вахтовом городке в максимально комфортных условиях

По его словам, в пик строительно-монтажных работ на площадке будет задействовано около 7 тысяч человек. Каждый работник проходит жесткий профессиональный отбор. В частности, сотрудник «Гемонта» должен иметь опыт работы на промышленных объектах, сертификаты и удостоверения, подтверждающие высокую квалификацию.



— Мне 50 лет, более 20 лет я работаю по этой специальности. Последние семь лет тружусь в «Гемонте». Участвовал в строительстве многих промышленных объектов, в том числе на КГПТО «ТАИФ-НК». На ЭП-600 мы монтируем печи пиролиза. Бригада моя состоит из 35 человек. Несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса, у нас никаких сложностей не возникало. Мы ведем работы согласно графику, строительство печей будет завершено к концу этого года, — сообщил Буньямин Сакар, бригадир-монтажник ООО «Гемонт».



Особое внимание в турецкой компании уделяют правилам промышленной безопасности.



— Самым важным мы считаем соблюдение персоналом правил охраны труда и техники безопасности. У «Гемонта» существует отдел охраны труда. Нас также курирует отдел охраны труда «Нижнекамскнефтехима». До начала работ проводится обязательный инструктаж, сотрудникам разъясняется фронт работ. За происходящим постоянно следят руководители отделов двух компаний. Многоуровневая система контроля позволила организовать работу максимально безопасно, — отметил специалист по охране труда и промышленной безопасности ООО «Гемонт» Эмиль Нуриахметов.

Особое внимание в турецкой компании уделяют правилам промышленной безопасности.

Есть у «Гемонта» и собственная производственная база, где изготавливаются трубные узлы для нового олефинового комплекса ЭП-600. Она существенно ускоряет процесс монтажа трубопроводов. Специалисты компании ведут строгий контроль качества продукции. Только после тщательной двойной проверки сварочных швов трубные узлы отправляют на строительную площадку для дальнейшего монтажа.



Строгий контроль качества выполненных работ



На самой строительной площадке ведется не менее жесткий контроль. За качеством выполненных строительно-монтажных работ следят сразу несколько организаций: непосредственно сотрудники «Гемонта», «Нижнекамскнефтехима», а также три независимые лаборатории, Ростехнадзор и проектировщик проекта — немецкая компания «Линде».



— Мы выполняем строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектной документацией. В «Нижнекамскнефтехиме» имеется свой надзорный орган, дополнительно заключен договор с Главным управлением государственной экспертизы, сотрудники которой ведут сопровождение проекта. Планово проводит проверки Ростехнадзор. В любом случае, прежде чем олефиновый комплекс будет запущен, необходимо будет получить заключение о соответствии — ЗОС, — подчеркнул во время пресс-конференции генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин.



На встрече с журналистами также присутствовал генеральный директор ООО «Гемонт» Мухиттин Акташ. Он рассказал представителям СМИ об опыте работы в Татарстане, где и зарегистрирована компания. Налоговые платежи от ее деятельности поступают в республиканский консолидированный бюджет республики. По его словам, 146 проектов компанией реализовано в различных странах, 11 из них по величине могут сравниться с ЭП-600.



12-м по счету в портфолио компании такой величины является грандиозный этиленовый комплекс в Нижнекамске. Генеральный директор ООО «Гемонт» отметил высокую квалификацию работников компании и критерии их отбора на работу, а также подробно рассказал о мерах по обеспечению промышленной безопасности и о профилактических мероприятиях по нераспространению коронавирусной инфекции. Мухиттин Акташ акцентировал внимание на том факте, что компания «Гемонт» именно в Республике Татарстан смогла обеспечить безостановочную реализацию проекта в период мирового локдауна в 2020 году и делает все возможное, чтобы ускорить процесс строительства нового этиленового комплекса в Нижнекамске.

После обзорной экскурсии по стройплощадке ЭП-600 состоялась пресс-конференция.

Журналисты поинтересовались, какие передовые решения, направленные на высокую производительность, энергоэффективность и промышленную безопасность, будут применены на комплексе. Особое внимание было уделено вопросам защиты окружающей среды. Так, для недопущения аварийных или нештатных ситуаций предусмотрено более 70 тысяч сигнализаций и блокировок. На источниках загрязнения спроектированы системы мониторинга выбросов (CEMS), обеспечивающие контроль в режиме онлайн с передачей данных на станции управления и в надзорные органы.



Для снижения образования окисей азота будут применены современные эффективные горелки с двумя зонами сжигания, а исключить попадание взвешенных частиц и кокса в атмосферу помогут эффективные циклоны декоксования. В составе комплекса предусмотрены локально-очистные сооружения, которые будут обеспечивать нулевой расход промышленных стоков. Кроме того, вода после очистки будет возвращается в процесс, обеспечивая тем самым снижение подпитки речной водой из реки Кама.



На новом комплексе после его ввода в эксплуатацию будет создано 630 рабочих мест. Возможность работать на современном и безопасном производстве появится у выпускников местных колледжей и вузов. Также увеличатся налоговые отчисления в бюджет республики и города.

— Любое отклонение от графика — минус 500 млн налогов в месяц. На эти деньги можно построить школу или детский сад, — отметил Сафин

— В этом году, когда Рустам Нургалиевич был в Нижнекамске, он сказал, что точка роста экономики Татарстана — это наш город. Здесь будут реализованы самые крупные инвестиционные проекты, которые будут приносить огромный вклад в развитие республики и страны. Программа развития «Нижнекамскнефтехима» рассчитана до 2030 года, после ввода проектов, начиная с 2023 по 2025 годы и далее, мы рассчитали, что значительно увеличатся налоговые отчисления в бюджеты города, республики и страны, — отметил Айрат Сафин.



Он также акцентировал внимание на том, почему так важно вовремя закончить проект.



— Любое отклонение от графика — минус 500 млн налогов в месяц. На эти деньги можно построить школу или детский сад. «Нижнекамскнефтехим», как основной источник дохода бюджета Республики Татарстан, обращает на это особое внимание. От нашей деятельности будет зависеть развитие республики. Все силы прикладывает «Гемонт», «Линде» и «Нижнекамскнефтехим», чтобы запуск комплекса был своевременный, — заключил Айрат Сафин.



Он подчеркнул, что сейчас доля России по производству этилена — это всего 2% от общего мирового производства, и по этому показателю страна находится на 11-м месте, при том что этилен является основным продуктом нефтехимического синтеза.



— Почему нужна нефтехимическая продукция? Это следующий передел, это добавленная стоимость. Необходимо поднимать экономику страны за счет строительства новых производств, — уверен Айрат Сафин.

Строительно-монтажные работы будут закончены в декабре 2022 года, а в июне 2023 года планируется получить первую продукцию.

Введение в эксплуатацию ЭП-600 позволит «Нижнекамскнефтехиму» укрепить свои позиций на внутреннем и внешнем рынках как производителя широкого спектра синтетических каучуков, трансформироваться в крупного игрока на рынках России и СНГ в области производства и продаж разных марок пластиков, замещающих в том числе их импорт.



Подводя итоги пресс-конференции, Айрат Сафин сказал, что строительство ЭП-600 идет по запланированному графику. Строительно-монтажные работы будут закончены в декабре 2022 года, а в июне 2023 года планируется получить первую продукцию, важную не только для благополучия Нижнекамска, Татарстана, но и всей России.



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