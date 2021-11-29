НКНХ стал победителем регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» стало победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Предприятие отличилось сразу в четырех номинациях: «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы», «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы», «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» и «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы».



Конкурсной комиссией «Нижнекамскнефтехим» номинирован для участия в федеральном этапе конкурса.

Всего на региональный этап конкурса было подано свыше 300 заявок по 15 номинациям. Его основная задача — выявление российских предприятий и организаций, добивающихся высокой социальной эффективности в решении социальных задач (активная внутрикорпоративная политика, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, формированию здорового образа жизни и др.), а также изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнерства.